Les clients attendent des fournisseurs qu’ils leur fournissent des informations actualisées sur les produits et les stocks et qu’ils livrent les commandes à la bonne adresse dans les délais convenus, quelle que soit la méthode de passation de la commande. Les fournisseurs doivent saisir avec précision les commandes, vérifier les adresses de livraison et consolider les expéditions pour minimiser les coûts d’exécution.

IBM Sterling Call Center est un outil Web complet de gestion des commandes qui offre une vue unique sur les transactions des clients, quelles que soient leurs modalités d’achat. Les représentants du service client peuvent créer, consulter et effectuer des tâches complexes de modification des commandes en ayant une vision globale sur toutes les transactions. Cela permet de créer une expérience omnicanale fluide qui réduit les délais de traitement des commandes et améliore l’expérience client générale.