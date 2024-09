IBM Sterling CPQ transforme l’achat et la vente de produits et services complexes sur l’ensemble des canaux préférés de vos client afin de faciliter leur achat. Notre solution logicielle CPQ aide les clients eCommerce, les équipes commerciales, les représentants des centres d’appels et les partenaires à sélectionner les bons produits et à s’assurer que les prix sont exacts. IBM Sterling CPQ vous permet de proposer les expériences d’achat que les clients d’aujourd'hui exigent tout en améliorant votre productivité commerciale.