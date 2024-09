Un système de gestion des commandes complet (OMS) offre une vue en temps réel de toute votre chaîne d’approvisionnement et de vos stocks, ainsi que les données clients et de commandes, via une interface utilisateur intuitive accessible depuis les comptoirs de vente et les unités mobiles. Les outils spécialisés de nouvelle génération fournissent des recommandations de vente croisée et de vente incitative, aident à normaliser les processus de gestion des stocks et des tâches, et offrent des options d’exécution flexibles (telles que les listes de souhaits, l’enlèvement à domicile, l’achat en ligne, l’enlèvement en magasin et l’expédition depuis le magasin) et la gestion des retours sur l’ensemble des canaux.

IBM Sterling Store Engagement aide les employés de votre magasin en fournissant des services omnicanaux dans le magasin pour le traitement des commandes, les détails des produits et la gestion des stocks, la gestion des tâches et le service client.