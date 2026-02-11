Qu’est-ce que le taux de résolution dès la première intervention (FTFR) ?

Le taux de résolution dès la première intervention (FTFR) est un calcul simple nécessitant deux chiffres :

Le nombre total de tâches effectuées au cours d’une période donnée. Le nombre de ces tâches qui ont été effectuées sans nécessiter de visites supplémentaires.

À partir de ces informations, divisez le nombre de solutions apportées lors de la première visite par le nombre total de tâches traitées. Multipliez ce résultat par 100 pour obtenir le FTFR sous forme de pourcentage.

([Nombre total de tâches effectuées lors de la première visite]/[Nombre total de tâches effectuées]) x 100 = FTFR

Par exemple, imaginons une entreprise de services sur le terrain qui a traité 200 interventions au cours du premier trimestre de l’année. L’équipe a réalisé 160 de ces interventions lors de la première visite. Le calcul du FTFR se présenterait comme suit :

(160/200) x 100 = 80

160 divisé par 200 donne un FTFR de 0,8 en décimale. En multipliant ce résultat par 100, on obtient un FTFR de 80 %, ce qui correspond à la moyenne. Cette entreprise peut désormais viser un taux de résolution dès la première intervention plus élevé afin d’améliorer son service, de rationaliser ses opérations et de devancer la concurrence.