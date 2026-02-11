Qu’est-ce que le taux de résolution dès la première intervention (FTFR) ?

Le taux de résolution dès la première intervention (FTFR) est un indicateur de gestion des services sur le terrain qui mesure le pourcentage de travaux effectués lors de la première visite sans nécessiter de visites de suivi, de pièces supplémentaires ou d’assistance externe.
Le taux de résolution dès la première intervention reflète le niveau de préparation et l’efficacité d’une entreprise axée sur les services et de ses techniciens. Une organisation qui optimise son FTFR peut améliorer sa réputation, fidéliser davantage sa clientèle, stimuler la productivité et maintenir un meilleur moral chez ses employés.
Le FTFR est étroitement lié au taux de résolution au premier contact (FCR). Alors que le FTFR couvre les interventions sur site, le FCR concerne l’assistance à distance. Il mesure la fréquence à laquelle un agent du centre de contact résout un problème client dès le premier contact, via appel téléphonique, chat ou e-mail.
Les entreprises disposant d’opérations intégrées de service sur le terrain et de centre de contact suivent souvent ces deux indicateurs pour comprendre l’efficacité du service de bout en bout.
Deux fois par semaine, restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Le taux de résolution dès la première intervention (FTFR) est un indicateur clé de performance (KPI) important car il améliore à la fois la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle.
Une expérience client optimale permet de résoudre rapidement les problèmes dès la première visite. Lorsqu’un technicien est envoyé avec les pièces et les compétences adaptées, il a beaucoup plus de chances d’effectuer le travail du premier coup, ce qui minimise les temps d’arrêt et les perturbations pour le client.
Un niveau plus élevé de satisfaction client a un impact direct tant sur la rétention que sur l’acquisition de clients. Les clients actuels sont plus satisfaits et moins susceptibles de partir. Parallèlement, comme un FTFR élevé renforce la réputation du prestataire, celui-ci peut s’attendre à une augmentation similaire du nombre de nouveaux clients.
Sur le plan organisationnel, les visites répétées augmentent les coûts opérationnels et mobilisent des ressources qui pourraient être affectées à d’autres interventions, deux facteurs qui ont un impact négatif sur le résultat net. Si le technicien peut résoudre le problème sans qu’un suivi soit nécessaire, lui-même et l’équipement qu’il emploie seront alors disponibles pour d’autres interventions.
Comme le FTFR influe à la fois sur le taux de rétention et la rentabilité, il s’agit de l’un des indicateurs de référence les plus importants pour les prestataires de services et de maintenance. Le FTFR est un multiplicateur opérationnel qui minimise les pertes de temps et rationalise l’allocation des ressources, permettant ainsi aux prestataires de services d’effectuer davantage de travaux en moins de temps et à moindre coût.
Reflétant la qualité de la formation, la disponibilité des pièces, la précision de la planification et la documentation, le FTFR sert d’indicateur composite de la maturité des services.
Les meilleurs prestataires de services dans des environnements de services matures ou à portée restreinte affichent souvent un taux de résolution dès la première intervention (FTFR) élevé, compris entre 89 % et 98 %. Le FTFR moyen oscille autour de 80 %, ce qui signifie qu’une intervention sur cinq ne peut être menée à bien en une seule visite sur site.
Une étude souvent citée du groupe Aberdeen a révélé qu’un faible FTFR, inférieur à 70 %, avait un impact négatif sur la rétention client, la satisfaction client, le temps de fonctionnement des actifs et le respect des accords de niveau de service (SLA).
Le taux de résolution dès la première intervention (FTFR) est un calcul simple nécessitant deux chiffres :
À partir de ces informations, divisez le nombre de solutions apportées lors de la première visite par le nombre total de tâches traitées. Multipliez ce résultat par 100 pour obtenir le FTFR sous forme de pourcentage.
([Nombre total de tâches effectuées lors de la première visite]/[Nombre total de tâches effectuées]) x 100 = FTFR
Par exemple, imaginons une entreprise de services sur le terrain qui a traité 200 interventions au cours du premier trimestre de l’année. L’équipe a réalisé 160 de ces interventions lors de la première visite. Le calcul du FTFR se présenterait comme suit :
(160/200) x 100 = 80
160 divisé par 200 donne un FTFR de 0,8 en décimale. En multipliant ce résultat par 100, on obtient un FTFR de 80 %, ce qui correspond à la moyenne. Cette entreprise peut désormais viser un taux de résolution dès la première intervention plus élevé afin d’améliorer son service, de rationaliser ses opérations et de devancer la concurrence.
Une évaluation précise du taux de résolution dès la première intervention (FTFR) nécessite que les entreprises s’accordent sur trois points clés :
Un faible taux de résolution dès la première intervention (FTFR) résulte généralement de problèmes tels que :
Un taux de résolution dès la première intervention (FTFR) élevé est possible lorsque tous les aspects des opérations du prestataire de services sont alignés pour permettre aux techniciens de résoudre les problèmes rapidement et avec précision.
Les mesures suivantes peuvent aider les entreprises à améliorer leur FTFR :
Un programme de formation complet et continu permet aux techniciens de diagnostiquer et de résoudre les problèmes avec précision dès la première intervention.
Une formation régulière doit couvrir tous les aspects de l’expérience de terrain d’un technicien, des nouveaux équipements aux outils avancés de diagnostic et de reporting.
Le personnel de terrain et le personnel administratif ont besoin d’une communication claire pour obtenir les meilleurs résultats. Des informations inexactes et des retards de communication peuvent entraîner des rapports incomplets, une mauvaise planification et une organisation inadéquate, ce qui peut se traduire par des visites répétées pour la même intervention.
Les plateformes de communication numérique en temps réel permettent de centraliser les communications et de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Parallèlement, encourager le personnel à fournir régulièrement un retour d’information permet d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne commencent à causer des difficultés.
Une préparation rigoureuse minimise le risque de complications en aval. Par exemple, en cas de mauvaise planification, un technicien pourrait être envoyé sur un site sans disposer de suffisamment de temps pour terminer l’intervention avant la fermeture de celui-ci.
Grâce à une meilleure communication, à une collecte et une analyse des données plus efficaces, les répartiteurs et autres membres du personnel administratif peuvent mieux positionner les équipes de service pour qu’elles mènent à bien les interventions dès la première tentative.
Une stratégie de données unifiée aide les entreprises à gérer et à appliquer les données pour favoriser une prise de décision plus efficace. Les systèmes de gestion des données numériques centralisent la collecte et l’organisation des données afin que tout le personnel soit sur la même longueur d’onde.
Dans le domaine des services sur le terrain, une utilisation efficace des données peut aider les équipes à optimiser des processus tels que la planification et la préparation afin d’améliorer le FTFR.
Les solutions de gestion des stocks en temps réel peuvent aider à réduire au minimum les cas où les techniciens arrivent sur site sans avoir accès aux pièces de rechange dont ils ont besoin. Les organisations peuvent suivre les pièces les plus utilisées et les réapprovisionner à temps pour éviter les ruptures de stock.
La gestion des stocks est une composante courante de nombreuses plateformes avancées de gestion de la performance des actifs et de gestion des services sur le terrain.
Les solutions de gestion des actifs d’entreprise peuvent rationaliser les opérations afin de minimiser les inefficacités. Les organisations peuvent appliquer l’IA générative au sein des plateformes de gestion des actifs pour analyser les données historiques et soutenir la planification de la maintenance prédictive. Par ailleurs, les capteurs intégrés peuvent détecter les pannes potentielles avant qu’elles ne se produisent afin de limiter les temps d’arrêt.
Investir dans la formation du personnel à l’IA dans le domaine des services sur le terrain permet aux équipes d’accéder à des outils tels que des visites guidées vidéo intégrées, la hiérarchisation automatisée des tâches et d’autres solutions visant à améliorer l’efficacité.
Découvrez comment les entreprises utilisent l’IA, le cloud et les stratégies de données pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et établir une base résiliente pour la croissance future.
Découvrez comment votre entreprise peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Découvrez IBM Maximo Application Suite, une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs, en moins de 10 minutes en choisissant votre parcours de prédilection.
Évaluez les solutions de gestion d’actifs d’entreprise basées sur l’IA et choisissez le bon fournisseur pour réduire les temps d’arrêt, répondre aux exigences de conformité et maximiser le retour sur investissement (ROI).
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Gérez, entretenez et optimisez vos actifs grâce à des informations alimentée par l’IA et à l’automatisation.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Concrétisez vos objectifs de durabilité grâce à une stratégie et une transformation alimentées par l’IA.