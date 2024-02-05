Tous les gestionnaires d’actifs, quelle que soit la taille de l’entreprise, sont confrontés à des tâches similaires : rationaliser la planification de la maintenance, améliorer la fiabilité des actifs ou des équipements et optimiser les workflows pour améliorer la qualité et la productivité. Dans une récente étude de l’IBM Institute for Business Value menée auprès des responsables de la chaîne d’approvisionnement, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir adopté de nouvelles technologies en réponse à ces défis.

Une aide encore plus importante se profile à l’horizon à travers la puissance de modèles de fondation de l’intelligence artificielle générative (IA), qui combinée à l’IA traditionnelle, permet d’exercer un plus grand contrôle sur des environnements actifs complexes. Ces modèles de fondation, construits sur de grands modèles de langage, sont entraînés sur de grandes quantités de données non structurées et externes. Ils peuvent générer des réponses telles que du texte et des images, tout en interprétant et en manipulant simultanément les données existantes.

Découvrons 6 façons dont l’IA générative peut optimiser les opérations de gestion des actifs de votre entreprise, notamment les services sur le terrain, la maintenance et la conformité. L’IA générative peut :