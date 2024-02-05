Tous les gestionnaires d’actifs, quelle que soit la taille de l’entreprise, sont confrontés à des tâches similaires : rationaliser la planification de la maintenance, améliorer la fiabilité des actifs ou des équipements et optimiser les workflows pour améliorer la qualité et la productivité. Dans une récente étude de l’IBM Institute for Business Value menée auprès des responsables de la chaîne d’approvisionnement, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir adopté de nouvelles technologies en réponse à ces défis.
Une aide encore plus importante se profile à l’horizon à travers la puissance de modèles de fondation de l’intelligence artificielle générative (IA), qui combinée à l’IA traditionnelle, permet d’exercer un plus grand contrôle sur des environnements actifs complexes. Ces modèles de fondation, construits sur de grands modèles de langage, sont entraînés sur de grandes quantités de données non structurées et externes. Ils peuvent générer des réponses telles que du texte et des images, tout en interprétant et en manipulant simultanément les données existantes.
Découvrons 6 façons dont l’IA générative peut optimiser les opérations de gestion des actifs de votre entreprise, notamment les services sur le terrain, la maintenance et la conformité. L’IA générative peut :
Votre équipe de première ligne comprend les techniciens de service sur le terrain, les planificateurs de maintenance et les superviseurs de performance sur le terrain. Ils ont besoin de plans de travail et d’instructions de travail pour les pannes et les réparations des actifs. En utilisant un modèle hybride d’IA ou de machine learning (ML), vous pouvez l’entraîner sur les données d’entreprise et les données publiées, notamment les actifs et les sites nouvellement acquis.
Grâce à un dialogue interactif, il peut générer des analyses visuelles et fournir rapidement du contenu à votre équipe. L’accès à ces connaissances peut augmenter le temps de fonctionnement du service sur le terrain de 10 à 30 % et augmenter les taux de première correction de 20 %, ce qui se traduit par des économies de coûts, une amélioration de la productivité des employés et une plus grande satisfaction des clients.
Les bons de travail stimulent l’activité, en s’appuyant sur des plans qui autorisent et fournissent les ressources nécessaires à la réalisation des tâches. Le processus lui-même, bien que simple, prend beaucoup de temps, ce qui explique pourquoi la planification des bons de travail connaît souvent des retards.
L’IA générative renforce les modèles de fondation en les entraînant avec les instructions, pièces, outils et compétences nécessaires pour un actif ou une classe spécifique, ce qui permet de générer des plans de travail. Les capacités de votre personnel s’en trouvent améliorées, ce qui se traduit par une hausse de 10 à 20 % des compétences en planification. De plus, l’IA générative peut faciliter l’automatisation et recommander des mises à jour des normes de maintenance, ce qui peut entraîner une augmentation de 10 à 25 % de la conformité.
La fiabilité est un indicateur critique de performance dans toute entreprise axée sur les actifs. Malheureusement, les ingénieurs en fiabilité expérimentés quittent de nombreux sites, ce qui pose des problèmes en termes de ressources pour former des remplaçants. En utilisant des modèles hybrides IA/ML, l’IA générative génère des analyses de défaillance et d’effets à partir de données historiques, ce qui vous permet de hiérarchiser et de réduire les défaillances en série de 25 à 50 % tout en augmentant la fiabilité des sites de 10 à 15 %.
Les modèles de fondation de l’IA générative peuvent être entraînés sur les normes de classe d’actifs, notamment l’historique des travaux, les plans de maintenance, les plans de tâches et les pièces de rechange. Ils identifient et recommandent la conformité aux normes actuelles pour les actifs existants. En améliorant les compétences du personnel, les analyses d’IA générative prolongent la durée de vie des actifs de 15 à 20 % et augmentent le temps de fonctionnement d’environ 5 à 10 %.
Lorsque les bons de travail sont terminés, ils signalent souvent la nécessité de passer au suivant. Cependant, une analyse intelligente des bons de travail terminés peut révéler les domaines dans lesquels les processus de conformité ou de maintenance doivent être améliorés. L’IA générative peut recommander des mises à jour visant à améliorer l’efficacité de la maintenance planifiée de 15 % à 25 % et créer de nouveaux plans de travail à partir du plan de travail terminé si ceux-ci font défaut, augmentant ainsi la qualité de la planification de 10 % à 20 %.
L’IA générative fournit une assistance en temps réel pour la sécurité et la conformité réglementaire des secteurs, des sites ou des actifs, réduisant les amendes de 25 % et améliorant la conformité jusqu’à 50 %. Les modèles d’entraînement qui utilisent les directives de sécurité, les réglementations, les déclarations réglementaires, les décisions et les sources de données internes publiées améliorent considérablement la rapidité, la précision et le taux de réussite des déclarations réglementaires pour les planificateurs et les techniciens.
