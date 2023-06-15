En matière de gestion des actifs tout au long de leur cycle de vie, les dirigeants savent qu’ils doivent mettre en place une stratégie complète pour réussir. Mais ils n’ont pas toujours une vision claire des opportunités stratégiques liées à la gestion des stocks de pièces et du rôle que celle-ci joue dans la stratégie de maintenance.
Tandis que les solutions de gestion des actifs surveillent les bâtiments, les équipements, les véhicules, les actifs informatiques et autres éléments qu’une entreprise utilise pour ses activités, la gestion des stocks de pièces assure le suivi des pièces de rechange nécessaires aux opérations de maintenance et de réparation (MRO) pour réparer rapidement et efficacement les actifs en cas de panne.
Commençons par les définitions des deux termes.
Les entreprises utilisent les actifs pour gérer leurs opérations métier quotidiennes et créer de la valeur. Cela comprend à la fois les actifs physiques (tels que les matières premières, les équipements et les véhicules) et les actifs non physiques (tels que la propriété intellectuelle et les brevets).
Les actifs d’une entreprise se divisent en deux catégories : immobilisés et non immobilisés. Les actifs immobilisés, ou « biens, installations et équipements » (PPE), sont des éléments que l’entreprise a l’intention d’utiliser pendant plus d’un an. Citons par exemple les terrains, les bâtiments, les véhicules, les équipements et les systèmes informatiques.
Les actifs non immobilisés sont généralement d’une valeur moindre pour l’entreprise, qui les conserve rarement pendant plus d’un an. Parmi les actifs non immobilisés, on trouve les fournitures de bureau, les ordinateurs, les équipements audiovisuels et le mobilier de bureau.
Les stocks de pièces, également appelés « stocks d’approvisionnement », désignent les articles qu’une entreprise doit stocker pour réparer rapidement et efficacement ses actifs. Les entreprises prospères tiennent rigoureusement à jour une liste des pièces détachées dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement de leurs équipements les plus vitaux et améliorer leurs résultats.
Mais comment déterminer quelles pièces de rechange sont critiques et lesquelles sont simplement « intéressantes » ? C’est la question qui est au cœur de la stratégie de gestion des stocks de pièces. Pour y répondre, les responsables de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) s’appuient sur la « criticité des pièces de rechange », le processus d’identification des pièces de rechange qui menacent les opérations métier en cas de pénurie par rapport aux pièces de rechange qui ne sont pas aussi critiques.
Alors que les deux types de gestion portent sur les biens appartenant aux entreprises, les systèmes de gestion des actifs portent exclusivement sur les équipements et les fournitures dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. La gestion des stocks de pièces, quant à elle, traite des articles dont l’entreprise a besoin pour réparer avec succès un actif en panne.
Les actifs se présentent sous de nombreuses formes et tailles, des camions aux usines de fabrication, en passant par les éoliennes et les pipelines. La gestion des actifs permet de suivre l'emplacement et l'état des actifs physiques et non physiques dont l'entreprise a besoin pour mener à bien ses Opérations tout au long du cycle de vie de l'actif.
L’un des cas d’utilisation les plus courants de la gestion des actifs est la maintenance, qui vise à maintenir la valeur d’un actif le plus longtemps possible. Pour ce faire, de nombreuses entreprises s’appuient sur un logiciel de gestion des actifs comme un système de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour créer de la transparence, améliorer les capacités de surveillance et résoudre rapidement les problèmes. Voici quelques-uns des avantages d’un logiciel de gestion des actifs efficace :
Voici les quatre types de systèmes de suivi d'actifs les plus utilisés aujourd'hui :
Alors que la gestion des actifs se concentre sur les éléments qui aident les entreprises à fonctionner, la gestion des stocks de pièces détachées se concentre sur les pièces de rechange et les matériaux que l'entreprise doit garder à portée de main pour réparer les équipements lorsqu'ils tombent en panne. Pour y parvenir de manière fiable et rentable, les équipes chargées des opérations de maintenance et de réparation (MRO) doivent maintenir stratégiquement les niveaux de stocks de pièces de manière à disposer de ce dont elles ont besoin, tout en minimisant la rétention de stocks excédentaires ou obsolètes.
Voici trois composants critiques du contrôle de stock de pièces et quelques questions que vous pouvez poser pour assurer leur succès :
Tous les jours, les chefs d’entreprise sont amenés à prendre des décisions critiques sur la manière de diminuer les coûts, d’accroître l’efficacité et de tirer parti des nouvelles perspectives de marché. Mais sans des systèmes robustes de gestion des actifs et des stocks de pièces en place, ces décisions perdraient probablement toute pertinence. Une bonne gestion des stocks d’actifs et des pièces offre de nombreux avantages importants à une entreprise, notamment les suivants :
Aujourd'hui, les solutions de gestion des actifs les plus performantes tirent parti de technologies de pointe telles que les données en temps réel fournies par l'IdO, l'analyse et la surveillance améliorées par l'IA et les capacités basées sur le cloud. La gestion des actifs d'entreprise avec la IBM Maximo Application Suite aide les entreprises à optimiser la performance de leurs actifs et à prolonger leur durée de vie. Il s'agit d'une plateforme entièrement intégrée qui utilise des outils d'analytique avancés et des données IdO pour améliorer la disponibilité opérationnelle et réduire les temps d'arrêt et les coûts.
Exploitez des procédés prédictifs alimentés par l’IA pour augmenter la production des usines, réduire les stocks de pièces détachées et rationaliser les services de gestion des actifs.
Découvrez comment donner à vos équipes opérationnelles les moyens d’agir grâce à une gestion intelligente des actifs et des performances.
Grâce à l’IA et aux données de l’IdO, les actifs connectés et intelligents peuvent optimiser les performances, s’adapter aux changements et assurer la continuité des activités.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.