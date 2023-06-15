Balises
Gestion des actifs et gestion des stocks de pièces : quelle est la différence ?

En matière de gestion des actifs tout au long de leur cycle de vie, les dirigeants savent qu’ils doivent mettre en place une stratégie complète pour réussir. Mais ils n’ont pas toujours une vision claire des opportunités stratégiques liées à la gestion des stocks de pièces et du rôle que celle-ci joue dans la stratégie de maintenance.

Tandis que les solutions de gestion des actifs surveillent les bâtiments, les équipements, les véhicules, les actifs informatiques et autres éléments qu’une entreprise utilise pour ses activités, la gestion des stocks de pièces assure le suivi des pièces de rechange nécessaires aux opérations de maintenance et de réparation (MRO) pour réparer rapidement et efficacement les actifs en cas de panne.

Commençons par les définitions des deux termes.

Qu’est-ce qu’un actif ?

Les entreprises utilisent les actifs pour gérer leurs opérations métier quotidiennes et créer de la valeur. Cela comprend à la fois les actifs physiques (tels que les matières premières, les équipements et les véhicules) et les actifs non physiques (tels que la propriété intellectuelle et les brevets).

Les actifs d’une entreprise se divisent en deux catégories : immobilisés et non immobilisés. Les actifs immobilisés, ou « biens, installations et équipements » (PPE), sont des éléments que l’entreprise a l’intention d’utiliser pendant plus d’un an. Citons par exemple les terrains, les bâtiments, les véhicules, les équipements et les systèmes informatiques.

Les actifs non immobilisés sont généralement d’une valeur moindre pour l’entreprise, qui les conserve rarement pendant plus d’un an. Parmi les actifs non immobilisés, on trouve les fournitures de bureau, les ordinateurs, les équipements audiovisuels et le mobilier de bureau.

Qu'est-ce que le stock de pièces ?

Les stocks de pièces, également appelés « stocks d’approvisionnement », désignent les articles qu’une entreprise doit stocker pour réparer rapidement et efficacement ses actifs. Les entreprises prospères tiennent rigoureusement à jour une liste des pièces détachées dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement de leurs équipements les plus vitaux et améliorer leurs résultats.

Mais comment déterminer quelles pièces de rechange sont critiques et lesquelles sont simplement « intéressantes » ? C’est la question qui est au cœur de la stratégie de gestion des stocks de pièces. Pour y répondre, les responsables de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) s’appuient sur la « criticité des pièces de rechange », le processus d’identification des pièces de rechange qui menacent les opérations métier en cas de pénurie par rapport aux pièces de rechange qui ne sont pas aussi critiques.

Gestion des actifs vs. gestion des stocks de pièces détachées : comment ça marche ?

Alors que les deux types de gestion portent sur les biens appartenant aux entreprises, les systèmes de gestion des actifs portent exclusivement sur les équipements et les fournitures dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. La gestion des stocks de pièces, quant à elle, traite des articles dont l’entreprise a besoin pour réparer avec succès un actif en panne.

Gestion des actifs

Les actifs se présentent sous de nombreuses formes et tailles, des camions aux usines de fabrication, en passant par les éoliennes et les pipelines. La gestion des actifs permet de suivre l'emplacement et l'état des actifs physiques et non physiques dont l'entreprise a besoin pour mener à bien ses Opérations tout au long du cycle de vie de l'actif.

L’un des cas d’utilisation les plus courants de la gestion des actifs est la maintenance, qui vise à maintenir la valeur d’un actif le plus longtemps possible. Pour ce faire, de nombreuses entreprises s’appuient sur un logiciel de gestion des actifs comme un système de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour créer de la transparence, améliorer les capacités de surveillance et résoudre rapidement les problèmes. Voici quelques-uns des avantages d’un logiciel de gestion des actifs efficace :

  • Informations centralisées sur les actifs : les agents de maintenance doivent savoir à tout moment où se trouve un actif et comment il fonctionne. Pour ce faire, de nombreuses personnes utilisent un système de gestion de la maintenance informatisé (CMMS) dans le cadre de leur approche globale de l'EAM. Les informations relatives à la maintenance sont ainsi centralisées et facilement accessibles aux travailleurs qui doivent les utiliser pour effectuer des activités de maintenance régulières telles que le forecasting et le réapprovisionnement.
  • Résolution proactive des problèmes : à l'ère de l'Internet des objets (IdO), tout, d'une simple vanne à un pipeline de mille kilomètres, peut être connecté à des capteurs qui fournissent des données en temps réel sur leur état et mesurent la dépréciation au fil du temps. En intégrant l'intelligence artificielle (IA) et des analyses avancées au système logiciel, les équipes de maintenance sur le terrain peuvent accéder à des informations critiques en quelques secondes et prendre des décisions plus éclairées. Ces capacités constituent la base de la maintenance préventive, une approche qui anticipe et prévient les pannes avant qu'elles ne surviennent grâce à une combinaison de machine learning, d'analyse des données opérationnelles et de surveillance prédictive de l'état des actifs.
  • Applications opérationnelles consolidées : un logiciel EAM performant établit un point de contact unique pour la gestion de pratiquement tous les actifs ou types d'actifs. Les processus peuvent être unifiés et standardisés pour couvrir un large éventail de fonctions d’actifs dans l'ensemble de l’entreprise.
  • Informations sur les actifs en temps réel : la réussite de la gestion des actifs dépend de la disponibilité d'informations précises et en temps réel sur tout ce que possède une entreprise. Imaginez que vous ayez réglé un équipement essentiel à livrer à votre site de production sans pouvoir le suivre pendant le transport. Le suivi des actifs et les logiciels de suivi des actifs jouent un rôle clé dans la réussite des systèmes de gestion des actifs.

Voici les quatre types de systèmes de suivi d'actifs les plus utilisés aujourd'hui :

  • Puces d’identification par radiofréquence (RFID) : les puces RFID sont de petites puces apposées sur un actif qui diffusent une variété d’informations à l’aide de signaux radio et de la technologie Bluetooth. Outre l’emplacement de l’actif, les étiquettes RFID peuvent transmettre la température et l’humidité de l’environnement dans lequel il est conservé.
  • Suivi Wi-Fi activé : les systèmes de suivi compatibles Wi-Fi utilisent une balise apposée sur un actif pour diffuser diverses informations à ce sujet sur un réseau Wi-Fi local. Tout comme la RFID, le suivi par Wi-Fi n’est toutefois efficace que si les articles se trouvent à l’intérieur et à portée d’un réseau Wi-Fi.
  • Codes QR : Les codes QR sont une amélioration significative par rapport à leur prédécesseur, le code-barres universel. Comme les numéros de série et les codes-barres, un code QR peut fournir rapidement et facilement une multitude d'informations sur un actif. Mais, contrairement au code-barres, les codes QR sont bidimensionnels et peuvent être lus par un smartphone pointé vers le code, quel que soit l’angle.
  • Géo-positionnement par satellite (GPS) : de nombreuses entreprises utilisent des satellites de positionnement mondial pour suivre leurs actifs en transit. Un tracker est placé sur l'actif qui communique ensuite les informations à un réseau GNSS (Global Navigation Satellite System). En transmettant un signal à un satellite, les dispositifs de suivi permettent aux responsables de voir où se trouve un actif, n'importe où dans le monde, en temps réel. Le GPS est le système le plus largement utilisé pour suivre les actifs et les stocks qui se trouvent à l'extérieur et loin d'un réseau Bluetooth ou WiFi.

Gestion des stocks des pièces

Alors que la gestion des actifs se concentre sur les éléments qui aident les entreprises à fonctionner, la gestion des stocks de pièces détachées se concentre sur les pièces de rechange et les matériaux que l'entreprise doit garder à portée de main pour réparer les équipements lorsqu'ils tombent en panne. Pour y parvenir de manière fiable et rentable, les équipes chargées des opérations de maintenance et de réparation (MRO) doivent maintenir stratégiquement les niveaux de stocks de pièces de manière à disposer de ce dont elles ont besoin, tout en minimisant la rétention de stocks excédentaires ou obsolètes.

Voici trois composants critiques du contrôle de stock de pièces et quelques questions que vous pouvez poser pour assurer leur succès :

  • Qualité du service : l'équipe MRO fournit-elle, sur demande, un service de réparation rapide et efficace qui permet de remettre en marche des équipements critiques après une panne ? Que pourrait-on faire pour améliorer le service et quel serait l'impact sur les niveaux de stocks de pièces détachées ?
  • Niveau d'inventaire : MRO garde-t-il en stock les articles dont il a besoin tout en respectant les considérations financières, budgétaires et d'entreposage ? Que pourrait-on faire pour réduire davantage les stocks sans compromettre les niveaux de service ?
  • Coût pour l’entreprise : le coût global du stock MRO est-il abordable pour l’entreprise, ou faut-il éliminer stratégiquement certains articles qu’elle gère actuellement pour réduire davantage les coûts ?

Les avantages d'une gestion efficace du stock des actifs et des pièces

Tous les jours, les chefs d’entreprise sont amenés à prendre des décisions critiques sur la manière de diminuer les coûts, d’accroître l’efficacité et de tirer parti des nouvelles perspectives de marché. Mais sans des systèmes robustes de gestion des actifs et des stocks de pièces en place, ces décisions perdraient probablement toute pertinence. Une bonne gestion des stocks d’actifs et des pièces offre de nombreux avantages importants à une entreprise, notamment les suivants :

  • Amélioration de l'efficacité et des résultats commerciaux : correctement exécutées, la gestion des actifs et des stocks de pièces garantit des opérations fluides, identifie les redondances dans les équipements et les pièces de rechange et améliore les résultats de l’entreprise.
  • Réduction des coûts : en suivant de près les performances des actifs et en maintenant un système rigoureux de gestion des stocks de pièces, les décideurs peuvent repérer les possibilités d'améliorer les processus et d'optimiser les stocks de pièces afin de réduire les coûts.
  • Une sécurité accrue : de solides systèmes de gestion des actifs et des stocks de pièces améliorent les conditions dans des lieux comme les entrepôts, les usines industrielles et les chaînes de montage, où les vols et les accidents sont fréquents. Cela peut conduire à un lieu de travail plus sûr ainsi qu’à une réduction des vols et des taux d’assurance au fil du temps.

Solutions de gestion des actifs

Aujourd'hui, les solutions de gestion des actifs les plus performantes tirent parti de technologies de pointe telles que les données en temps réel fournies par l'IdO, l'analyse et la surveillance améliorées par l'IA et les capacités basées sur le cloud. La gestion des actifs d'entreprise avec la IBM Maximo Application Suite aide les entreprises à optimiser la performance de leurs actifs et à prolonger leur durée de vie. Il s'agit d'une plateforme entièrement intégrée qui utilise des outils d'analytique avancés et des données IdO pour améliorer la disponibilité opérationnelle et réduire les temps d'arrêt et les coûts.

