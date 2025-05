Qu’est-ce que la MRO (maintenance, réparation et opérations) ?

Les stocks MRO, ou stocks de pièces détachées MRO, varient d’une entreprise à l’autre. Les exemples de consommables MRO incluent des éléments destinés aux grandes infrastructures : turbines, systèmes de climatisation, outils d’aménagement paysager, générateurs, ainsi que des articles plus petits tels que des engrenages, des produits de nettoyage, des fournitures de bureau et des équipements de sécurité tels que des équipements de protection individuelle (EPI).

La gestion des articles MRO est un élément majeur de la stratégie MRO, car les pénuries de stocks et les niveaux de stocks inutilement élevés peuvent créer des problèmes. Les organisations qui ne maîtrisent pas leurs achats ou leurs exigences en matière d’équipements MRO peuvent sous-estimer grossièrement le coût des stocks MRO liés à la production de biens, et cet écart peut nuire à la rentabilité de l'entreprise dans son ensemble. Les secteurs à forte concentration d’actifs (télécommunications, pétrole et gaz, santé) sont confrontés à une pression toujours plus forte pour comprendre et optimiser leur inventaire MRO au moment même où ces secteurs gèrent la transformation numérique tout en réalisant des économies de coûts et en maintenant ou en améliorant les niveaux de service.

Les stratégies de gestion des stocks MRO varient également. Certaines organisations peuvent s’engager dans un processus d’achat MRO rigoureux afin de rationaliser les achats et d’assurer le meilleur prix possible pour des matériaux MRO de haute qualité. D’autres se tournent vers un logiciel de gestion des stocks pour suivre les commandes et prendre des décisions en temps réel concernant les stocks MRO. D’autres choisissent de se tourner vers l’avenir avec leur stratégie de gestion des stocks MRO et de louer certains outils et produits dans le cadre d’un stock géré par le fournisseur.