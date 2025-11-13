Que sont les bâtiments intelligents ?

S’appuyant sur les avancées de l’Internet des objets (IdO) et des technologies d’intelligence artificielle (IA), les plateformes de bâtiments intelligents automatisent les processus manuels, optimisent les performances, augmentent le confort et contribuent à réduire les coûts énergétiques.

Le terme « bâtiment intelligent » a fait son apparition dans les années 2000 pour décrire l’impact de l’essor des infrastructures en réseau, et plus tard de l’utilisation des appareils IoT, sur la conception des bâtiments commerciaux.

Bien que ces technologies soient encore à la base des bâtiments intelligents d’aujourd’hui, elles ont évolué pour acquérir de nouvelles capacités principalement associées aux algorithmes de machine learning (ML). Les algorithmes de ML sont des ensembles de règles qui permettent aux systèmes IA de reconnaître des modèles dans les données d’entraînement et de les utiliser pour faire des prévisions précises sur les nouvelles données.

Alors que les technologies de réseau, d’IdO, d’IA et de machine learning (ML) continuent de progresser, l’intérêt pour des bâtiments intelligents tirant parti de ces avancées ne cesse de croître. Selon un rapport récent, le marché mondial des bâtiments intelligents devrait augmenter de 76,8 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Cette augmentation se traduit par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 %.1