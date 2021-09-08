Qu’est-ce que l’intégration en boucle fermée ?

L’intégration en boucle fermée est une méthode de création et de gestion des interfaces de programmation d’application (API) selon laquelle les données opérationnelles historiques et en temps réel de l’entreprise sont utilisées pour améliorer les futures intégrations et affiner celles existantes.
L’intégration en boucle fermée requiert généralement une plateforme d’intégration dotée de capacités d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning. L’IA rassemble les données des intégrations d’applications antérieures et actuelles, analyse ces données et utilise les résultats de l’analyse pour faire des recommandations éclairées : comment créer de nouvelles intégrations, optimiser les intégrations existantes, tester les API pour garantir une sécurité maximale, et plus encore. Ainsi, l’intégration en boucle fermée offre aux équipes une visibilité opérationnelle accrue sur l’ensemble de l’écosystème d’intégrations d’applications. Les équipes peuvent ainsi mettre en œuvre les intégrations en moins de temps et les ajuster régulièrement pour garantir une performance optimale et continue.
L’ntégration en boucle fermée peut être comprise comme la traduction des principes de gestion des performances en boucle fermée dans le domaine de la gestion des API. Dans la gestion des performances en boucle fermée, les dirigeants surveillent en permanence les indicateurs clés de performance de leur entreprise. Les informations recueillies lors de ce suivi sont utilisées pour mettre à jour les plans et objectifs organisationnels en temps réel. Plutôt que de faire un plan, de l’exécuter puis d’évaluer les résultats, la gestion des performances en boucle fermée crée un cycle permanent et autonome d’amélioration continue des performances.
L’intégration en boucle fermée crée un cycle similaire et autonome d’amélioration continue des performances pour les intégrations logicielles. Plutôt que de créer des intégrations, de les mettre en œuvre et de les revoir ultérieurement, les équipes peuvent alimenter en permanence les modèles d’IA et de machine learning avec des données opérationnelles. L’IA utilise ensuite ces données pour rationaliser les intégrations nouvelles et existantes. En outre, les équipes n’ont plus besoin de réaliser chaque intégration à partir de zéro : l’IA peut s’appuyer sur les données des intégrations précédentes pour guider la création de nouvelles API efficaces et sécurisées.
L’intégration est au cœur des efforts d’automatisation en entreprise. Aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur une gamme d’applications disparates, internes et externes, pour alimenter leurs opérations. Pour automatiser efficacement les workflows et l’expérience utilisateur au sein de ces vastes écosystèmes, il faut que toutes ces applications puissent se partager fluidement les données.
Par exemple, un workflow simple de traitement des prospects peut nécessiter des intégrations entre un système de gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM), une plateforme d’automatisation du marketing et plusieurs canaux de sensibilisation comme Slack et les clients de messagerie électronique. Pour faciliter le flux de données sur les prospects entre ces systèmes, une équipe doit élaborer une série d’API afin que chaque application puisse communiquer avec les autres. Si l’équipe établit et gère ces API au sein d’une plateforme d’intégration avec des capacités d’intégration en boucle fermée, l’IA intégrée peut les aider de plusieurs manières :
Lorsque les transformations numériques des entreprises échouent, c’est souvent parce que les intégrations entre les applications qui les alimentent sont inefficaces, encombrantes et non sécurisées. L’approche en boucle fermée permet des intégrations plus efficaces en utilisant les données opérationnelles d’une entreprise pour affiner en permanence les API et les workflows. Cela permet les résultats suivants :
Comme indiqué ci-dessus, l’intégration en boucle fermée est l’un des principes fondamentaux des solutions d’intégration cloud d’IBM. Pour mener à bien des transformations numériques, les entreprises doivent être en mesure de créer des intégrations efficaces et fiables entre les applications. À cette fin, les solutions d’intégration cloud d’IBM offrent des intégrations qui sont :
En savoir plus sur IBM Cloud Pak for Integration, une plateforme d’intégration hybride avec une IA intégrée qui automatise les intégrations en fonction des données opérationnelles spécifiques de votre entreprise. Cette approche en boucle fermée fournit des recommandations de flux et de mappage de champs, crée des cas de test d’API plus intelligents et aide à découvrir les inefficacités dans votre environnement actuel. IBM Cloud Pak for Integration crée des connexions transparentes entre les applications dans l’ensemble de l’écosystème technologique. Elle prend en charge plusieurs styles d’intégration, des interactions d’événements en temps réel, une architecture cloud native et des services fondamentaux partagés, le tout avec une sécurité et un chiffrement de bout en bout véritablement à la hauteur des besoins des entreprises et dans une interface unifiée.
Testez IBM API Connect grâce à un essai gratuit ou contactez nos experts pour discuter de vos besoins. Que vous soyez prêt à optimiser votre gestion des API ou que vous souhaitiez en savoir plus, nous sommes là pour vous accompagner dans votre transformation numérique.
Découvrez tout le potentiel de vos processus d’intégration avec des solutions alimentées par l’IA. Prenez rendez-vous avec nos experts ou explorez notre documentation produit pour vous lancer.
Dynamisez votre activité avec les solutions de messagerie sécurisées et performantes IBM MQ. Commencez votre essai gratuit ou contactez nos experts pour découvrir comment IBM MQ peut transformer vos opérations.
Transférez des fichiers plus rapidement et en toute sécurité, quelle que soit leur taille ou la distance du transfert. Essayez IBM Aspera dès aujourd’hui et rationalisez vos workflows de données avec une efficacité à grande vitesse.
Transformez votre activité en connectant facilement les applications et les données. Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment IBM App Connect peut rationaliser votre parcours d’intégration.
L’automatisation alimentée par l’IA augmente l’agilité dans les API, les applications, les événements, les fichiers et le B2B/EDI.
Libérez le potentiel de votre entreprise avec les solutions d’intégration IBM qui connectent les applications et les systèmes pour fournir un accès rapide et sécurisé aux données critiques.
Déverrouillez de nouvelles capacités et stimulez l’agilité métier grâce aux services de conseils cloud d’IBM. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.