Qu’est-ce que l’intégration en boucle fermée ?

L’intégration en boucle fermée est une méthode de création et de gestion des interfaces de programmation d’application (API) selon laquelle les données opérationnelles historiques et en temps réel de l’entreprise sont utilisées pour améliorer les futures intégrations et affiner celles existantes.

L’intégration en boucle fermée requiert généralement une plateforme d’intégration dotée de capacités d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning. L’IA rassemble les données des intégrations d’applications antérieures et actuelles, analyse ces données et utilise les résultats de l’analyse pour faire des recommandations éclairées : comment créer de nouvelles intégrations, optimiser les intégrations existantes, tester les API pour garantir une sécurité maximale, et plus encore. Ainsi, l’intégration en boucle fermée offre aux équipes une visibilité opérationnelle accrue sur l’ensemble de l’écosystème d’intégrations d’applications. Les équipes peuvent ainsi mettre en œuvre les intégrations en moins de temps et les ajuster régulièrement pour garantir une performance optimale et continue.

L’ntégration en boucle fermée peut être comprise comme la traduction des principes de gestion des performances en boucle fermée dans le domaine de la gestion des API. Dans la gestion des performances en boucle fermée, les dirigeants surveillent en permanence les indicateurs clés de performance de leur entreprise. Les informations recueillies lors de ce suivi sont utilisées pour mettre à jour les plans et objectifs organisationnels en temps réel. Plutôt que de faire un plan, de l’exécuter puis d’évaluer les résultats, la gestion des performances en boucle fermée crée un cycle permanent et autonome d’amélioration continue des performances.

L’intégration en boucle fermée crée un cycle similaire et autonome d’amélioration continue des performances pour les intégrations logicielles. Plutôt que de créer des intégrations, de les mettre en œuvre et de les revoir ultérieurement, les équipes peuvent alimenter en permanence les modèles d’IA et de machine learning avec des données opérationnelles. L’IA utilise ensuite ces données pour rationaliser les intégrations nouvelles et existantes. En outre, les équipes n’ont plus besoin de réaliser chaque intégration à partir de zéro : l’IA peut s’appuyer sur les données des intégrations précédentes pour guider la création de nouvelles API efficaces et sécurisées.