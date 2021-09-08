Balises
Cloud

Qu’est-ce que l’intégration en boucle fermée ?

Illustration composée de lignes, de flèches et de points disposés pour former plusieurs boucles continues

Vous avez sans doute entendu parler d’intégration en boucle fermée. D’ailleurs, IBM a récemment affirmé que chaque intégration devrait être une intégration en boucle fermée. Mais de quoi s’agit-il ?

L’intégration en boucle fermée est une méthode de création et de gestion des interfaces de programmation d’application (API) selon laquelle les données opérationnelles historiques et en temps réel de l’entreprise sont utilisées pour améliorer les futures intégrations et affiner celles existantes.

L’intégration en boucle fermée requiert généralement une plateforme d’intégration dotée de capacités d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning. L’IA rassemble les données des intégrations d’applications antérieures et actuelles, analyse ces données et utilise les résultats de l’analyse pour faire des recommandations éclairées : comment créer de nouvelles intégrations, optimiser les intégrations existantes, tester les API pour garantir une sécurité maximale, et plus encore. Ainsi, l’intégration en boucle fermée offre aux équipes une visibilité opérationnelle accrue sur l’ensemble de l’écosystème d’intégrations d’applications. Les équipes peuvent ainsi mettre en œuvre les intégrations en moins de temps et les ajuster régulièrement pour garantir une performance optimale et continue.

L’ntégration en boucle fermée peut être comprise comme la traduction des principes de gestion des performances en boucle fermée dans le domaine de la gestion des API. Dans la gestion des performances en boucle fermée, les dirigeants surveillent en permanence les indicateurs clés de performance de leur entreprise. Les informations recueillies lors de ce suivi sont utilisées pour mettre à jour les plans et objectifs organisationnels en temps réel. Plutôt que de faire un plan, de l’exécuter puis d’évaluer les résultats, la gestion des performances en boucle fermée crée un cycle permanent et autonome d’amélioration continue des performances.

L’intégration en boucle fermée crée un cycle similaire et autonome d’amélioration continue des performances pour les intégrations logicielles. Plutôt que de créer des intégrations, de les mettre en œuvre et de les revoir ultérieurement, les équipes peuvent alimenter en permanence les modèles d’IA et de machine learning avec des données opérationnelles. L’IA utilise ensuite ces données pour rationaliser les intégrations nouvelles et existantes. En outre, les équipes n’ont plus besoin de réaliser chaque intégration à partir de zéro : l’IA peut s’appuyer sur les données des intégrations précédentes pour guider la création de nouvelles API efficaces et sécurisées.

 

L’intégration en boucle fermée en pratique

L’intégration est au cœur des efforts d’automatisation en entreprise. Aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur une gamme d’applications disparates, internes et externes, pour alimenter leurs opérations. Pour automatiser efficacement les workflows et l’expérience utilisateur au sein de ces vastes écosystèmes, il faut que toutes ces applications puissent se partager fluidement les données.

Par exemple, un workflow simple de traitement des prospects peut nécessiter des intégrations entre un système de gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM), une plateforme d’automatisation du marketing et plusieurs canaux de sensibilisation comme Slack et les clients de messagerie électronique. Pour faciliter le flux de données sur les prospects entre ces systèmes, une équipe doit élaborer une série d’API afin que chaque application puisse communiquer avec les autres. Si l’équipe établit et gère ces API au sein d’une plateforme d’intégration avec des capacités d’intégration en boucle fermée, l’IA intégrée peut les aider de plusieurs manières :

  • Suggestions de workflow : lorsqu’une nouvelle API est nécessaire, la plateforme d’intégration peut suggérer des workflows précédents pouvant être réutilisés pour établir l’intégration. Par exemple, le même workflow utilisé pour connecter le CRM et Slack peut être utilisé pour connecter la plateforme d’automatisation marketing et Slack. Ainsi, l’équipe n’a pas besoin de créer un tout nouveau workflow pour chaque intégration : il lui suffit d’ajuster le workflow existant pour s’adapter au nouveau contexte d’intégration.
  • Mappage des données : deux API peuvent ne pas utiliser les mêmes catégorisations pour représenter les mêmes données. Par exemple, une API peut faire référence au « zip code » d’un client, tandis qu’une autre peut faire référence au « postal code » d’un client : deux façons différentes de désigner la même donnée, en l’occurrence le code postal. Avant que deux API puissent communiquer entre elles, les champs de données et les représentations d’une API doivent être mappés aux champs et aux représentations de l’autre. En effet, le langage d’une API doit être traduit dans le langage de l’autre. L’intégration en boucle fermée peut faciliter cette traduction en établissant des connexions entre les champs de données sur la base de cartes de données précédentes. À mesure que l’IA rencontre une variété de mappages, elle peut appliquer les concepts qu’elle a appris lors des intégrations précédentes pour en guider de nouveaux.
  • Tests d’API : chaque nouvelle API doit être testée pour garantir son fonctionnement efficace et sécurisé. La création d’une batterie complète de tests pour chaque API peut prendre beaucoup de temps, mais l’intégration en boucle fermée peut automatiser ce processus. En utilisant les données des tests précédents et la spécification OpenAPI, l’IA peut recommander une série de tests pour évaluer les fonctionnalités de la nouvelle API. L’IA peut même détecter des lacunes dans les séries de tests existantes et suggérer de nouveaux tests pour combler ces lacunes.

Les avantages de l’intégration en boucle fermée

Lorsque les transformations numériques des entreprises échouent, c’est souvent parce que les intégrations entre les applications qui les alimentent sont inefficaces, encombrantes et non sécurisées. L’approche en boucle fermée permet des intégrations plus efficaces en utilisant les données opérationnelles d’une entreprise pour affiner en permanence les API et les workflows. Cela permet les résultats suivants :

  • Automatisation et intégration plus rapides : l’intégration en boucle fermée fournit aux équipes des entreprises des informations éclairées sur la création et la gestion d’API répondant aux besoins particuliers de leur entreprise. Les API n’ont pas besoin d’être créées à partir de zéro à chaque fois, et la plateforme d’intégration suit les performances des API pour une amélioration continue. Par conséquent, il faut moins de temps et d’efforts pour mettre en place des intégrations fonctionnelles, et les efforts d’automatisation peuvent être menés à bien plus rapidement.
  • Des équipes autonomes peuvent créer leurs propres intégrations : l’IA peut guider les membres d’équipe moins compétents sur le plan technique dans la création et l’exploitation d’intégrations efficaces et sécurisées. Les équipes Agile n’ont plus besoin d’attendre qu’une autorité informatique centralisée crée chaque intégration ; elles peuvent déployer leurs propres API selon leurs besoins, éliminant ainsi les goulots d’étranglement d’une architecture d’entreprise monolithique.
  • Visibilité opérationnelle : les données collectées dans le cadre de l’intégration en boucle fermée permettent aux équipes de mieux comprendre le fonctionnement de leurs API et la manière dont elles peuvent être améliorées. Les équipes peuvent identifier les inefficacités en temps réel, anticiper les problèmes et utiliser les données opérationnelles propres à l’entreprise pour éclairer leurs réponses.
  • Des API plus sûres : l’intégration en boucle fermée permet de sécuriser les API, car l’IA utilise les données des tests précédents pour s’assurer que chaque aspect de l’intégration est testé en termes de fonctionnalité et de sécurité.

Intégration en boucle fermée et IBM

Comme indiqué ci-dessus, l’intégration en boucle fermée est l’un des principes fondamentaux des solutions d’intégration cloud d’IBM. Pour mener à bien des transformations numériques, les entreprises doivent être en mesure de créer des intégrations efficaces et fiables entre les applications. À cette fin, les solutions d’intégration cloud d’IBM offrent des intégrations qui sont :

  • Automatisées, en utilisant l’IA, des formats répétables et des outils low-code pour accélérer les intégrations
  • En boucle fermée, en utilisant les données opérationnelles du monde réel, le machine learning et l’IA pour conduire une amélioration continue de l’intégration
  • Selon plusieurs styles, réunissant une variété de capacités d’intégration au sein d’une même plateforme

Passer à l’étape suivante

En savoir plus sur IBM Cloud Pak for Integration, une plateforme d’intégration hybride avec une IA intégrée qui automatise les intégrations en fonction des données opérationnelles spécifiques de votre entreprise. Cette approche en boucle fermée fournit des recommandations de flux et de mappage de champs, crée des cas de test d’API plus intelligents et aide à découvrir les inefficacités dans votre environnement actuel. IBM Cloud Pak for Integration crée des connexions transparentes entre les applications dans l’ensemble de l’écosystème technologique. Elle prend en charge plusieurs styles d’intégration, des interactions d’événements en temps réel, une architecture cloud native et des services fondamentaux partagés, le tout avec une sécurité et un chiffrement de bout en bout véritablement à la hauteur des besoins des entreprises et dans une interface unifiée.

Auteur

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

Ressources

Passer à l’étape suivante avec IBM API Connect

Testez IBM API Connect grâce à un essai gratuit ou contactez nos experts pour discuter de vos besoins. Que vous soyez prêt à optimiser votre gestion des API ou que vous souhaitiez en savoir plus, nous sommes là pour vous accompagner dans votre transformation numérique.
Bénéficier d’une intégration transparente avec IBM Cloud Pak

Découvrez tout le potentiel de vos processus d’intégration avec des solutions alimentées par l’IA. Prenez rendez-vous avec nos experts ou explorez notre documentation produit pour vous lancer.
Libérer le pouvoir d’une messagerie fiable avec IBM MQ

Dynamisez votre activité avec les solutions de messagerie sécurisées et performantes IBM MQ. Commencez votre essai gratuit ou contactez nos experts pour découvrir comment IBM MQ peut transformer vos opérations.
Accélérer vos transferts de données avec IBM Aspera

Transférez des fichiers plus rapidement et en toute sécurité, quelle que soit leur taille ou la distance du transfert. Essayez IBM Aspera dès aujourd’hui et rationalisez vos workflows de données avec une efficacité à grande vitesse.
IBM App Connect

Transformez votre activité en connectant facilement les applications et les données. Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment IBM App Connect peut rationaliser votre parcours d’intégration.
Sécuriser vos applications avec IBM DataPower Gateway

Découvrez comment IBM DataPower Gateway améliore la sécurité, le contrôle et la performance de vos applications cloud et sur site. Prenez rendez-vous dès maintenant pour vous lancer avec une évaluation gratuite de votre conteneur.
Solutions connexes
IBM webMethods Hybrid Integration

L’automatisation alimentée par l’IA augmente l’agilité dans les API, les applications, les événements, les fichiers et le B2B/EDI.

 Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration
Logiciels et solutions d’intégration

Libérez le potentiel de votre entreprise avec les solutions d’intégration IBM qui connectent les applications et les systèmes pour fournir un accès rapide et sécurisé aux données critiques.

 Découvrir les solutions d’intégration cloud
Services de conseil cloud 

Déverrouillez de nouvelles capacités et stimulez l’agilité métier grâce aux services de conseils cloud d’IBM. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.

 Découvrir les services cloud
Passez à l’étape suivante

 

IBM webMethods Hybrid Integration offre une interface unifiée et un plan de contrôle pour les modèles d’intégration, les applications, les API, le B2B et les fichiers, et permet d’accroître l’agilité dans les sites, les environnements et les équipes.

 

 

 Découvrir IBM webMethods Hybrid Integration Voir la solution en action