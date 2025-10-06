Qu’est-ce que la gestion de projet agile ?

La gestion de projet agile est une approche individuelle, adoptée le plus souvent dans le développement de produits ou de logiciels, qui repose sur les principes agiles de collaboration, de développement itératif, de flexibilité, d’adaptabilité et d’amélioration continue. La gestion des objectifs du projet (délais, ressources, objectifs, équipes) est abordée sous l’angle Agile et peut inclure plusieurs cadres différents, notamment scrum, Kanban et lean.

La gestion de projet agile, lorsqu'elle est regroupée, peut constituer un programme qui peut également être géré selon les principes de l'agilité ; les programmes regroupés peuvent former un portefeuille, à l'image d'une poupée russe.

La méthode Agile a vu le jour en 2001 avec la publication du Manifeste Agile par un groupe d'ingénieurs logiciels. Le manifeste Agile comprend quatre valeurs clés et 12 principes. Voici ces valeurs clés :

Les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils

Logiciel fonctionnel plutôt que documentation complète

La collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrat

L’adaptation au changement plutôt que le suivi d’un plan

Les valeurs préférées n’impliquent pas l’abandon des valeurs moins mises en avant. Par exemple, la philosophie agile n’interdit pas l’usage d’un plan, mais accorde davantage d’importance à la capacité de réagir et de se préparer aux changements inévitables.

Comme son nom l’indique, la gestion de projet Agile est conçue pour opérer dans un monde soumis à des exigences en constante évolution. Au lieu de planifier minutieusement chaque étape d'un projet avant son lancement, les tâches sont créées rapidement et régulièrement examinées, étudiées et modifiées en fonction des commentaires de l'équipe ou du client.

On part du principe, dès le départ, que les plans et les approches devront évoluer, sans attachement rigide à la planification initiale. Les membres de l’équipe sont encouragés à s’exprimer librement, dans une structure moins hiérarchique que dans d’autres approches.