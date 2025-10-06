Qu’est-ce que la gestion de projet agile ?

La gestion de projet agile est une approche individuelle, adoptée le plus souvent dans le développement de produits ou de logiciels, qui repose sur les principes agiles de collaboration, de développement itératif, de flexibilité, d’adaptabilité et d’amélioration continue. La gestion des objectifs du projet (délais, ressources, objectifs, équipes) est abordée sous l’angle Agile et peut inclure plusieurs cadres différents, notamment scrum, Kanban et lean.
La gestion de projet agile, lorsqu'elle est regroupée, peut constituer un programme qui peut également être géré selon les principes de l'agilité ; les programmes regroupés peuvent former un portefeuille, à l'image d'une poupée russe.
La méthode Agile a vu le jour en 2001 avec la publication du Manifeste Agile par un groupe d'ingénieurs logiciels. Le manifeste Agile comprend quatre valeurs clés et 12 principes. Voici ces valeurs clés :
Les valeurs préférées n’impliquent pas l’abandon des valeurs moins mises en avant. Par exemple, la philosophie agile n’interdit pas l’usage d’un plan, mais accorde davantage d’importance à la capacité de réagir et de se préparer aux changements inévitables.
Comme son nom l’indique, la gestion de projet Agile est conçue pour opérer dans un monde soumis à des exigences en constante évolution. Au lieu de planifier minutieusement chaque étape d'un projet avant son lancement, les tâches sont créées rapidement et régulièrement examinées, étudiées et modifiées en fonction des commentaires de l'équipe ou du client.
On part du principe, dès le départ, que les plans et les approches devront évoluer, sans attachement rigide à la planification initiale. Les membres de l’équipe sont encouragés à s’exprimer librement, dans une structure moins hiérarchique que dans d’autres approches.
Agile et Waterfall sont deux des philosophies de gestion de projet les plus populaires et proposent des approches totalement différentes.
Waterfall, qui a été décrite en détail pour la première fois en 1970 (PDF), est une méthodologie séquentielle et hautement structurée. Dans le modèle Waterfall, les étapes d'un projet sont énumérées avant le début du projet, chaque étape devant être achevée avant que la suivante ne soit entreprise. Il est intéressant de noter que cet article de 1970, rédigé par l'informaticien Winston Royce, critiquait en fait cette méthode. (Plus intéressant encore : le fils de Royce, Walker Royce, est l'économiste en chef des logiciels chez IBM, et a écrit plusieurs livres sur la gestion de projet.)
Différente, l’approche agile privilégie une progression itérative, modifiable et adaptative. Elle comprend et accepte que le cycle de vie du projet ne pourra pas être connu intégralement dès le début, et met en œuvre des outils tels que les examens et les sprints pour s’adapter à cette réalité.
La gestion de projet Agile est plus une philosophie fondée sur des principes généraux qu'une méthodologie spécifique. Mais on trouve quelques fonctionnalités principales que l’on retrouve dans la plupart des projets Agile.
L’un des éléments les plus importants est son recours à l’itération. Cela renvoie à l'une des quatre valeurs clés originales du manifeste Agile, à savoir la création d'un logiciel fonctionnel. Avec l'approche Agile, le travail est décomposé en éléments plus petits et plus faciles à gérer, qui sont finalisés rapidement et révisés fréquemment. Il est entendu que certaines parties pourront être modifiées, parfois de manière significative, afin de répondre aux sessions de révision avec les parties prenantes.
Les avis sont un élément essentiel de cette méthode, car ils fournissent des commentaires réguliers pour une amélioration continue grâce à l’itération. Il existe des variantes en fonction du cadre des exigences utilisé, mais toutes les versions prévoient des sessions de révision régulières et fréquentes. Lors de ces sessions, tous les participants sont encouragés et habilités à s'exprimer, contrairement aux modèles plus hiérarchiques comme la méthode Waterfall, où les décisions sont prises par la direction.
Agile favorise la collaboration interdisciplinaire, privilégiant les membres de l’équipe aux compétences multiples collaborant largement avec les parties prenantes dans toute l’entreprise. Avec Agile, les développeurs ne s'isolent pas pendant le développement du produit, sans tenir compte des autres membres de l'équipe. Au lieu de cela, les avis incluent tous les types de parties prenantes.
Par exemple, appliquons des principes Agile à une nouvelle application d’exercice. Les développeurs qui créent l’application doivent également collaborer fréquemment avec des concepteurs, des experts en fitness, des spécialistes du marketing, des commerciaux et des gestionnaires de programmes. En accueillant toutes les parties prenantes comme il se doit, les développeurs peuvent intégrer des commentaires essentiels dans leur travail afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.
Dans les systèmes de gestion de projet plus anciens ou plus traditionnels, comme Waterfall, une hiérarchie est strictement suivie pour que chacun puisse se concentrer sur ses tâches. Les chefs de projet attribuent les tâches, les travailleurs spécialisés les accomplissent, et chacun reste dans sa voie.
Cette méthode peut créer des cloisonnements, réduire l'autonomie et étouffer les commentaires potentiellement constructifs des membres de l'équipe qui estiment qu'il ne leur appartient pas de s'exprimer.
Avec le modèle Agile, les équipes sont généralement plus petites, s’organisent elles-mêmes et s’appuient sur la transversalité. Chaque membre de l’équipe se sent davantage impliqué dans le projet et intervient si nécessaire.
Les cadres des exigences Agile fournissent des structures conformes aux principes Agile. Tous les cadres ne conviennent pas à tous les projets, il est donc important de choisir celui qui convient le mieux.
Le concept de scrum, probablement le plus populaire de tous les concepts Agile, provient du rugby, sport dans lequel tous les membres d'une équipe poussent simultanément pour réaliser une action courte mais intense. Dans le cadre de la méthode Agile, le scrum repose sur des sprints itératifs de durée fixe, généralement comprise entre une et quatre semaines, mais le concept de travail d'équipe demeure.
Ces sprints commencent par une planification collaborative permettant de décider des tâches du backlog de produits et des livrables à aborder lors du sprint à venir. Cette planification peut être dirigée par un scrum master ou un responsable produit, plus un enseignant qu’un leader, et dont la responsabilité est de veiller à ce que l'équipe scrum respecte les pratiques de la méthode Agile. L'équipe se réunit ensuite brièvement chaque jour pour un scrum quotidien, qui ne dure pas plus de 15 minutes, afin d'identifier les obstacles ou les défis. Ces réunions quotidiennes sont essentielles pour détecter les problèmes potentiels, mais doivent être aussi concises que possible.
À la fin de chaque sprint, dans ce qu'on appelle une rétrospective de sprint, l'équipe examine son travail achevé avec des parties prenantes externes à l'équipe de développement pour identifier les problèmes ou éléments potentiels à modifier.
Kanban est la représentation visuelle d’un workflow, traditionnellement sous la forme de post-it classés sur un tableau. (Il existe de nombreuses versions numériques pour ceux qui préfèrent éviter le format papier).
Le tableau Kanban comporte généralement trois colonnes :
A faire: tâches non commencées.
En cours: ce sur quoi la personne ou la sous-équipe travaille actuellement.
Terminées: tâches individuelles terminées.
Mais rien n’est figé. Selon le projet, d’autres colonnes telles que « test », « conformité » ou « idéation », peuvent être requises.
Chaque colonne contient des tâches sur papier ou des notes autocollantes numériques. Dans notre exemple, ces notes peuvent inclure « créer une liste d’exercices favoris », « ajouter des vidéos illustratives » et « mettre en œuvre la fonctionnalité chronomètre ». Au fur et à mesure que les tâches sont réalisées, la note autocollante correspondante est physiquement (ou numériquement) déplacée d’une colonne à l’autre, et ce jusqu'à ce que toutes les tâches soient accomplies.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cadre Agile, la méthodologie lean connexe peut être appliquée aux projets Agile. Initialement appliquée dans le secteur manufacturier, la méthode lean vise à réduire le gaspillage, la documentation, la surproduction et la fragmentation. Lorsque les deux sont combinées, on parle de lean Agile. Cette approche priorise l’identification de la valeur, parfois par le biais d’une représentation visuelle appelée cartographie du flux de valeur, qui permet d’identifier les goulots d’étranglement et les inefficacités.
Le Scaled Agile Framework (SAFe) est une base de connaissances rassemblant des principes, pratiques et compétences organisationnels et opérationnels, destinée à aider les organisations à mettre en œuvre un modèle agile à l’échelle de l’entreprise. Dans SAFe, les équipes Agile effectuent leur travail quotidien en utilisant Scrum ou d'autres méthodes. Plusieurs équipes forment ensemble un groupe de développement Agile, ou ART, qui collabore de manière transversale afin de fournir régulièrement des solutions incrémentielles. Toutes les deux semaines, l'ART se réunit pour une démonstration, qui donne lieu à des commentaires et suggestions à mettre en œuvre lors du sprint suivant. SAFe intègre de nombreuses méthodologies et pratiques Agile et ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires visant à maintenir les grandes entreprises sur la bonne voie.
La gestion de projet Agile a connu une popularité croissante, en particulier dans le domaine des logiciels et de la technologie. De nos jours, beaucoup reconnaissent l'importance de faire des choix judicieux : une étude de 2025 (PDF) a révélé que Waterfall est toujours idéale pour des projets simples et prévisibles. Cette étude a également révélé que la gestion de projet Agile peut être le meilleur choix pour les projets complexes ou en constante évolution. D’autres, selon les analystes, préfèrent une approche hybride. « Grâce à une approche mixte, les organisations peuvent atteindre un équilibre optimal, leur permettant de s'adapter avec agilité à des défis imprévus sans perdre de vue leurs objectifs ultimes », écrit Antonio Nieto-Rodriguez dans la Harvard Business Review.
La gestion de projet Agile met l'accent sur les produits minimum viables ou les MVP. Que vous utilisiez des méthodologies Lean, SAFe ou d’autres méthodologies, les processus Agile mettent l’accent sur la fourniture de démonstrations fonctionnelles à la fin des sprints. Dans le domaine des logiciels, cela permet des mises à disposition plus rapides aux consommateurs, suivies de mises à jour incrémentielles au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Dans un état d'esprit Agile, on part du principe qu'un projet peut non seulement changer, mais aussi qu'il va changer. L'adaptabilité est intégrée aux méthodes Agile, avec des tâches et des projets distincts et des sessions de révisions régulières. À chaque révision, les équipes et les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires, qu'ils soient internes ou provenant de clients, afin que l'équipe puisse les intégrer dans son prochain sprint. L'objectif est la satisfaction du client, et non le respect du planning.
Des études de cas ont montré que les pratiques Agile peuvent accroître l’efficacité et la productivité. À l’Université d’État de l’Arizona, le département informatique a mis en place des pratiques Agile pour standardiser la planification des projets grâce à des modèles et à la collaboration. L'ASU a spécifiquement utilisé des outils pour intégrer les principes lean de réduction des pertes et des doublons. Leur approche a permis de créer un nouveau système évolutif et reproductible, et d'autres équipes de l'université ont commencé à adopter les nouvelles techniques.
Les prix Agile récompensent une communication ouverte, efficace et responsabilisée entre un nombre de parties prenantes bien plus important que celui qui serait normalement impliqué. Cette nature transverse permet à des représentants de diverses parties d’une entreprise d’être inclus dans les discussions post-scrum. Ainsi, Agile contribue à éliminer les cloisonnements qui peuvent devenir problématiques dans les grandes entreprises.
Le caractère décentralisé des groupes agiles, qui met l’accent sur les compétences variables et la flexibilité, permet aux collaborateurs d’utiliser leurs compétences de manière optimale. Les équipes, quant à elles, s’organisent et ont l’autonomie nécessaire pour mener leurs sprints en fonction de leurs compétences, et non d’un plan émanant d’en haut.
Si la gestion de projet Agile présente de nombreux avantages, elle comporte également des inconvénients, ce qui la rend peu adaptée à certaines situations. Des ajustements peuvent s’avérer nécessaires pour répondre au mieux aux besoins de l’entreprise.
Lorsque l’on associe approche itérative, amélioration continue et publications fréquentes au cours du cycle de vie des projets, il peut être difficile de prévoir la date à laquelle ils seront « achevés », ainsi que leur coût. Dans un système comme Waterfall, les feuilles de route strictes sont accompagnées d’un simple indicateur de réussite ou d'échec : soit le produit est achevé à la date limite, soit il ne l’est pas. Avec l’approche Agile, les projets font l’objet d’une adaptation et d’une amélioration continues.
Bien que l’imprévisibilité puisse être un défi, une approche Agile peut parfois être un moyen de faire face à une réalité plutôt qu’un moyen d’essayer de façonner un cycle de projet intrinsèquement chaotique. Dans un sens, ces méthodes peuvent simplement être associées au chaos parce qu’elles sont le moyen le plus efficace d’y faire face.
Avec davantage de contributions provenant de l'ensemble de l'entreprise et la nature adaptable des sprints Agile, il est facile de se retrouver dans une situation où l'étendue du projet s'élargit de manière incontrôlée. Les équipes peuvent continuellement ajouter des fonctionnalités, travailler sur des problèmes secondaires et tertiaires, tandis que le projet évolue lentement mais sûrement vers quelque chose de différent et de plus vaste que prévu.
Pour adresser ce problème, la dérive des applications doit être traitée à intervalles réguliers. Toute nouvelle fonctionnalité doit être évaluée comme essentielle ou excessive.
Les méthodologies de gestion de projet Agile sont idéales pour les équipes transverses, autonomes et automotivées. Les équipes individuelles s'organisent de manière autonome, et les membres d'une équipe peuvent être amenés à accomplir diverses tâches. Cette flexibilité nécessite un état d'esprit spécifique et souple, et tous les membres de l'équipe ne sont pas nécessairement à l'aise dans ces conditions. Un chef d'équipe efficace peut aider à enseigner à son équipe comment s'adapter et progresser dans un environnement Agile.