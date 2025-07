Qu’est-ce que le Scaled Agile Framework (SAFe) ?

Large-Scale Scrum (LeSS) est également basé sur le cadre des exigences de Scrum et conçu pour plusieurs équipes travaillant sur un seul produit. LeSS utilise toujours des sprints, des réunions quotidiennes et des avis. Il utilise un sprint commun pour toutes les équipes et partage un retard de produits. LeSS met l’accent sur la réduction ou l’aplatissement d’une entreprise. Cela évite d’utiliser des programmes et des portefeuilles et convient souvent mieux au développement centré sur le produit, où de nombreuses équipes collaborent sur un seul produit de grande envergure.

LeSS propose deux cadres des exigences :

Basic LeSS : le modèle Basic LeSS correspond à la version par défaut de LeSS (Large-Scale Scrum). Il fonctionne avec un seul Product Owner, deux à huit équipes, et un Scrum Master pour une à trois de ces équipes. Toutes les équipes travaillent sur un seul produit livrable, avec un unique product backlog et un unique sprint backlog. Chaque équipe participe à un même sprint commun, qui concerne l’ensemble du produit.

LeSS Huge : LeSS Huge fonctionne mieux avec les entreprises comptant plus de huit équipes (et potentiellement des milliers de personnes). Ces équipes sont regroupées selon différents domaines d’exigences, chacun ayant son propre responsable de produit. Un responsable de produit général travaille avec chaque responsable de produit régional pour synthétiser les objectifs de toutes les équipes. Cette implémentation utilise toujours un sprint pour toutes les équipes et un retard de produits.