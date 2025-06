Qu’est-ce que la gestion de portefeuille agile ?

Un portefeuille désigne un groupe de projets et de programmes interconnectés au sein d’une entreprise, pilotés de manière coordonnée en vue de la réalisation d’objectifs stratégiques et de résultats commerciaux. La gestion de portefeuille traditionnelle implique souvent une approche rigide et hiérarchique, avec une planification à long terme et des processus stricts.

Les approches précédentes, qui ont précédé l’agilité, suivaient fréquemment un modèle connu sous le nom de « cascade », impliquant une succession rigoureuse d’étapes à réaliser dans un ordre précis. Cette approche peut manquer de réactivité face à de nouvelles données ou à des évolutions du contexte économique.

À l’inverse, la gestion de portefeuille agile privilégie la flexibilité, la planification itérative et les commentaires continus en s’appuyant sur des éléments comme des indicateurs de performance avancés et les commentaires des clients. Elle met l’accent sur les flux de valeur et la livraison rapide de valeur, la faculté de s’ajuster en fonction de nouvelles données, ainsi qu’une approche collaborative de la gestion de portefeuille de projets (PPM).

Dans le paysage économique actuel, l’aptitude à s’adapter et à répondre au changement est primordiale. Grâce à la gestion de portefeuille agile, les entreprises peuvent rapidement changer de cap et réallouer les ressources aux initiatives les plus importantes et les mieux alignées sur leur stratégie.

Cette focalisation sur l’alignement stratégique renforce l’efficacité en favorisant une meilleure collaboration et en rationalisant les processus, ce qui conduit en fin de compte à une livraison des résultats plus rapide et plus efficace. Par ailleurs, en mettant l’accent sur la création continue de valeur dans les activités de portefeuille, les entreprises peuvent mieux combler les besoins de leur clientèle, ce qui favorise une satisfaction et une fidélisation à la marque supérieures.