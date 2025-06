Qu’est-ce que la gestion des flux de valeur ?

Il existe deux types de flux de valeur : les flux de valeur opérationnels et les flux de valeur de développement. Les flux de valeur opérationnels regroupent les personnes, processus, systèmes et outils nécessaires à la livraison d’un produit au client. Les flux de valeur de développement concernent les équipes et ressources impliquées dans la conception et la création de produits et services avant leur livraison.

Les méthodologies modernes de développement logiciel, comme DevOps, intègrent bon nombre des principes de la gestion des flux de valeur tout en les combinant. DevOps fusionne le travail des développeurs et des opérations informatiques, et s’appuie sur l’automatisation pour tester, déployer et optimiser en continu la livraison de logiciels. DevOps mise sur des équipes transverses impliquées tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Les méthodologies agiles décomposent les projets d’envergure en phases plus petites ou sprints. Le développement agile donne la priorité à la collaboration, à l’amélioration continue et aux commentaires des utilisateurs pour apporter des améliorations tout au long du cycle de développement logiciel.

La gestion du flux de valeur peut fonctionner avec les deux méthodologies, mais elle étend un peu plus les principes en intégrant des équipes supplémentaires : gestion de projet, marketing, service client, etc.