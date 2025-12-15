La gestion de projet consiste à préparer et piloter des initiatives afin d’atteindre des objectifs précis, dans des contraintes définies de délais, de budget et de périmètre. Elle concerne tous les secteurs, des startups lançant des produits de niche aux grandes entreprises menant des projets d’infrastructure de plusieurs millions de dollars. À l’inverse, une gestion de projet insuffisante peut entraîner un gaspillage de ressources, des retards ou des pertes financières.

L’IA redéfinit l’avenir de la gestion de projet en permettant une planification plus intelligente et une exécution plus rapide. En intégrant des approches fondées sur les données dans les workflows, elle aide les responsables de projet à prendre des décisions mieux informées.

Selon Gartner, d’ici 2030, 80 % des tâches courantes de gestion de projet seront prises en charge par l’IA.1 Cette dynamique se reflète déjà dans les usages : une étude de l’Association for Project Management indique que 70 % des professionnels du projet déclarent que leur entreprise utilise l’IA, contre 36 % deux ans plus tôt.2 À mesure que la technologie progresse, les possibilités d’application de l’IA en gestion de projet continueront d’évoluer.