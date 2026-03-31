Vue aérienne d’une usine de traitement de produits chimiques pétroliers et d’installations de stockage.
Intelligence artificielle Gestion des actifs

Qu’est-ce que l’IA dans la gestion des installations ?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Publié le 31 mars 2026

L’IA dans la gestion des installations : définition

L’intelligence artificielle (IA) transforme la gestion des installations (FM) d’une discipline réactive en une stratégie opérationnelle prédictive et fondée sur les données.

En analysant les données en temps réel et historiques des systèmes des bâtiments, l’IA permet aux équipes de maintenance des installations d’automatiser les workflows de routine, d’anticiper les pannes d’équipement et d’optimiser en permanence les performances des bâtiments.

Dans les bâtiments intelligents modernes, les technologies de machine learning (ML), telles que l’IA générative et l’analytique avancée, aident les entreprises à réduire les temps d’arrêt et à améliorer l’efficacité énergétique. Elles améliorent également la visibilité sur l’utilisation des actifs, les schémas d’occupation et les risques opérationnels.

En conséquence, la gestion des installations peut devenir une fonction stratégique qui soutient la durabilité, la productivité et la valeur à long terme des actifs. Pour les dirigeants d’entreprise, cette évolution améliore également la résilience opérationnelle, permet une planification des investissements plus précise et renforce la visibilité à l’échelle de l’organisation sur les performances de l’infrastructure physique.

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Comment fonctionne l’IA dans la gestion des installations ?

La gestion des installations pilotée par l’IA emploie des algorithmes complexes de machine learning pour transformer les données provenant des systèmes du bâtiment en informations exploitables et en processus automatisés.

Les systèmes et les équipements des bâtiments sont équipés de capteurs qui leur permettent de servir de sources de données pour l’Internet des objets (IdO). Dans ces bâtiments intelligents, les données en temps réel provenant des capteurs IdO permettent une surveillance étroite de l’utilisation, de l’état, de l’occupation et des performances des équipements et des actifs. Les modèles d’IA analysent les données des capteurs pour mettre en évidence des schémas et des tendances pouvant servir à prédire les pannes potentielles, à optimiser la consommation d’énergie et à prendre d’autres décisions critiques.

Dans certains déploiements, l’IA en périphérie permet le traitement des données directement sur les capteurs ou les appareils locaux, réduisant ainsi la latence et améliorant la résilience en permettant aux systèmes de gestion des bâtiments de fonctionner même lorsque la connectivité au cloud est limitée.

Les plateformes d’analytique IA intégrées aux systèmes de gestion des bâtiments (BMS) aident les équipes de gestion des installations à prendre des décisions opérationnelles plus éclairées, ce qui se traduit par une utilisation plus efficace des actifs, une planification proactive de la maintenance et d’autres tâches opérationnelles. Lorsqu’elles sont intégrées à des plateformes d’entreprise telles que les systèmes de gestion des actifs, les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) et les environnements d’analyse, les informations issues de la gestion des installations peuvent éclairer des décisions stratégiques plus larges dans de multiples domaines. Ces derniers comprennent l’investissement, l’atténuation des risques et la planification opérationnelle à long terme.

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Cas d’utilisation de l’IA dans la gestion des installations

Les équipes chargées des installations peuvent utiliser des systèmes d’IA dans l’ensemble des opérations liées aux bâtiments. Les principaux cas d’utilisation de l’IA dans la FM comprennent :

  • La gestion de l’énergie
  • Maintenance prédictive
  • Automatisation des workflows
  • L’utilisation de l’espace
  • La sécurité intelligente
  • Les jumeaux numériques des installations
  • La prise de décision fondée sur les données

Gestion de l’énergie

Les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) alimentés par l’IA optimisent l’infrastructure du bâtiment en s’appuyant sur des données en temps réel et historiques, telles que les schémas d’occupation et les conditions environnementales. L’automatisation des bâtiments emploie ces systèmes pour automatiser le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), l’éclairage et la sécurité afin d’optimiser la consommation d’énergie.

Par exemple, un BMS piloté par l’IA dans un bâtiment intelligent peut utiliser des capteurs de présence, des données d’accès par badge ou la vision par ordinateur pour analyser les flux des caméras et identifier les moments où certaines zones du bâtiment sont inoccupées. Le système peut alors éteindre l’éclairage et baisser la température dans ces zones afin de réduire la consommation d’énergie et les coûts énergétiques, améliorant ainsi la gestion globale de l’énergie.

Maintenance prédictive

La maintenance prédictive exploite l’IA pour analyser les données historiques et en temps réel des capteurs, identifier les équipements susceptibles de tomber en panne et planifier la maintenance avant que les pannes ne surviennent.

La maintenance prédictive et la maintenance préventive sont souvent confondues. Alors que la maintenance prédictive s’appuie généralement sur l’IA et des analyses avancées pour prévoir les pannes, la maintenance préventive suit des calendriers prédéfinis ou des seuils d’utilisation.

La maintenance prédictive planifie les réparations lorsque les actifs sont le plus susceptibles de subir des pannes, ce qui réduit les coûts de maintenance en évitant les travaux redondants. Parallèlement, comme les réparations ont lieu avant les pannes prévues, la maintenance prédictive contribue également à limiter les temps d’arrêt et à atténuer les pannes.

Au fil du temps, les informations issues de la maintenance prédictive peuvent aider les dirigeants à prendre des décisions plus éclairées en matière d’allocation des capitaux concernant les réparations, les mises à niveau et les remplacements d’actifs.

Automatisation des workflows

Les outils d’IA utilisent le traitement automatique du langage naturel (NLP) pour automatiser les tâches routinières (telles que la planification de la maintenance) et réduire les inefficacités. Les modèles d’IA valident et hiérarchisent automatiquement les ordres de travail entrants, en attribuant les tâches aux techniciens disposant de la formation et de l’équipement requis. Les chatbots alimentés par l’IA peuvent répondre aux demandes de maintenance et transférer les demandes complexes au personnel humain.

L’automatisation de la réception, de la hiérarchisation et de la répartition des ordres de travail réduit les délais de réponse tout en permettant aux répartiteurs et aux techniciens de se consacrer à des tâches plus exigeantes et à plus forte valeur ajoutée. L’automatisation des workflows et la maintenance prédictive constituent également deux cas d’utilisation principaux de l’IA dans la gestion des services sur le terrain.

Utilisation de l’espace

Les systèmes d’IA peuvent traiter les données des capteurs IdO pour détecter les schémas d’occupation et générer des recommandations d’optimisation de l’agencement en fonction du comportement du personnel. Des choix d’attribution d’espace fondés sur les données peuvent améliorer le confort des occupants, optimiser les schémas de circulation, réduire l’encombrement dans les zones communes et limiter le gaspillage d’espace.

À mesure que les comportements et les besoins sur le lieu de travail évoluent, les systèmes d’IA peuvent fournir des analyses et des recommandations en continu pour aider à maintenir une utilisation optimale de l’espace.

Sécurité intelligente

La technologie IA peut renforcer à la fois la sécurité physique des bâtiments et la surveillance de la cybersécurité informatique. De nombreux algorithmes de machine learning excellent dans la détection de schémas, ce qui leur permet de signaler les anomalies réseau pouvant indiquer des tentatives de cyberattaques.

Par ailleurs, un BMS alimenté par l’IA peut utiliser des flux vidéo et des données de capteurs IdO pour détecter la fumée, la présence de personnel non autorisé, des activités inhabituelles et d’autres menaces.

Les jumeaux numériques dans la gestion des installations

Un jumeau numérique d’installation est une copie virtuelle d’un bâtiment réel. Les modèles d’IA utilisent des données en temps réel pour mettre à jour le jumeau numérique afin qu’il corresponde aux conditions de son homologue physique. Les gestionnaires d’installations peuvent utiliser les jumeaux numériques pour optimiser les performances des actifs en simulant les opérations et en prenant des décisions éclairées sur la base des résultats générés.

À l’échelle, les jumeaux numériques peuvent soutenir l’optimisation au niveau du portefeuille en aidant les entreprises à évaluer les performances des bâtiments sur plusieurs sites et à hiérarchiser les initiatives de modernisation.

Décisions fondées sur les données

Les modèles d’IA peuvent rapidement analyser d’immenses jeux de données historiques et en temps réel, puis générer des prévisions et des rapports via la visualisation des données pour les parties prenantes des installations.

En présentant des données complexes sous des formats faciles à comprendre, les systèmes d’IA fournissent aux dirigeants des informations exploitables qui favorisent une prise de décision plus éclairée et fondée sur les données dans le cadre d’initiatives stratégiques.

Les avantages de l’IA dans la gestion des installations

L’IA peut contribuer à rendre l’exploitation des installations plus économe en énergie, à améliorer la performance des actifs, à limiter les pannes d’équipement et à générer des économies de coûts plus importantes. Voici quelques-uns des avantages de l’IA dans la gestion des installations (FM) :

  • Réduction des coûts : moins d’inefficacités signifie des coûts d’exploitation réduits. L’IA rationalise et automatise les opérations des bâtiments : automatisation des workflows, maintenance préventive et autres améliorations similaires. Les réductions qui en découlent en termes de consommation d’énergie, de tâches redondantes et d’autres avantages se traduisent directement par des économies plus importantes.
  • Une plus grande efficacité opérationnelle : les modèles de machine learning utilisent des algorithmes pour analyser les données et fournir des informations exploitables aux gestionnaires d’installations et autres responsables. L’automatisation des tâches routinières et le traitement des ordres de travail peuvent conduire à une plus grande productivité des techniciens. Parallèlement, les systèmes de gestion intelligente des bâtiments automatisent le CVC, l’éclairage et la sécurité afin de maximiser l’utilisation efficace des ressources.
  • Réduction des temps d’arrêt : la maintenance prédictive et préventive sont toutes deux plus efficaces pour atténuer les perturbations que les approches traditionnelles de réparation réactive ou planifiée. Le passage à une maintenance prédictive pilotée par l’IA peut entraîner des gains de temps de fonctionnement de 10 % à 20 %.
  • Prolongation du cycle de vie des actifs : en réduisant l’usure inutile et en détectant les premiers signes de dégradation, les stratégies de gestion des actifs pilotées par l’IA peuvent prolonger la durée de vie des systèmes et des équipements des bâtiments. Les actifs étant maintenus en bon état de fonctionnement, la maintenance prédictive préserve leur fonctionnalité tout en réduisant le risque de remplacements prématurés.
  • Durabilité accrue : en optimisant continuellement la performance des bâtiments et la consommation des ressources, les stratégies de gestion des installations pilotées par l’IA peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité. Les bâtiments intelligents surveillent les schémas d’occupation et les conditions environnementales extérieures afin d’améliorer l’efficacité du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ce qui permet de réduire la demande d’énergie et les émissions. Ces capacités peuvent également soutenir les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en fournissant des données énergétiques et d’émissions plus précises et auditables.
  • Augmentation de la productivité : l’automatisation du fonctionnement des systèmes CVC en fonction de l’utilisation de l’espace et des schémas d’occupation peut contribuer à créer un espace de travail plus confortable. Le maintien de niveaux optimaux de qualité de l’air, de température et d’humidité peut permettre aux occupants de se sentir plus à même de se concentrer sur leur travail.

Les défis liés à la mise en œuvre de l’IA dans la gestion des installations

La mise en œuvre de l’IA dans la gestion des installations s’inscrit souvent dans le cadre d’un effort plus large de transformation numérique, où les systèmes existants, le cloisonnement des données, les préoccupations en matière de confidentialité et la résistance des employés peuvent tous constituer des défis.

Pour surmonter ces obstacles, les entreprises doivent atténuer :

  • Les investissements initiaux élevés : la mise en place de systèmes d’IA peut s’avérer coûteuse. Les anciens appareils doivent être équipés de capteurs IdO ou remplacés par du matériel doté de capteurs intégrés. Les logiciels peuvent également entraîner des coûts initiaux considérables, qu’il s’agisse d’un achat ponctuel ou d’un abonnement SaaS continu.
  • Un ROI incertain : certains des avantages de la gestion des installations alimentée par l’IA relèvent de ce que l’on appelle le « retour sur investissement (ROI) immatériel », c’est-à-dire des avantages non monétaires non quantifiables tels que la productivité ou la durabilité. Cependant, ces indicateurs sont souvent inestimables pour le succès à long terme. Il peut s’avérer plus difficile de présenter un dossier fondé sur des indicateurs de ROI immatériel aux parties prenantes financières.
  • La qualité des données : les systèmes d’IA s’appuient sur des données solides pour offrir des performances optimales. Sans une bonne organisation et intégration des données, un système de gestion des installations piloté par l’IA aura du mal à générer un ROI élevé.
  • La confidentialité des données : plus une entreprise collecte et conserve de données, plus elle constitue une cible de choix pour les cyberattaques. Les systèmes numériques doivent être protégés contre les attaques potentielles grâce à des initiatives de cybersécurité rigoureuses. Le déploiement de l’IA en périphérie directement sur les appareils IdO peut aider à colmater les vecteurs d’attaque potentiels.
  • La gestion du changement : obtenir l’adhésion des employés aux initiatives d’IA peut constituer un défi en soi. Les entreprises peuvent recruter des employés clés pour promouvoir les nouvelles initiatives et maintenir un moral positif pendant que le personnel s’adapte aux nouveaux workflows. Les systèmes d’IA ne remplaceront pas les gestionnaires d’installations : les organisations ont toujours besoin de personnel qualifié pour gérer leurs systèmes de gestion des bâtiments.

L’IA et la gestion traditionnelle des installations

Alors que les systèmes de gestion des installations pilotés par l’IA reposent sur une approche proactive, automatisée et économe en énergie, les modèles traditionnels s’appuient sur des réparations réactives ou programmées et des procédures manuelles.

En l’absence de capteurs IdO pilotant la maintenance prédictive, les techniciens effectuent la maintenance lorsque des problèmes apparaissent ou selon des calendriers fixes, et s’appuient sur des registres papier et des inspections manuelles. De même, sans données d’occupation en temps réel, les systèmes CVC fonctionnent selon des minuteries prédéfinies, indépendamment de l’utilisation réelle de l’espace.

Par rapport à une approche guidée par l’IA, la gestion des installations traditionnelle peut entraîner des coûts énergétiques plus élevés, davantage de temps d’arrêt des actifs et une visibilité limitée des données, ce qui nuit à la prise de décision. Au niveau de l’entreprise, cette visibilité limitée peut compliquer l’atteinte des objectifs métier stratégiques.

Se lancer avec l’IA dans la gestion des installations

La mise en œuvre réussie d’un système d’IA pour la gestion des installations (FM) nécessite que les entreprises établissent une feuille de route claire et axée sur des objectifs. Le système d’IA lui-même constitue l’une des dernières étapes du plan.

Les bonnes pratiques pour commencer à utiliser l’IA dans la gestion des installations incluent la préparation de la pile technologique, l’organisation des données et la création de directives claires d’utilisation :

  1. Préparation technologique : lorsque les données et les systèmes sont fragmentés entre des systèmes cloisonnés, la solution d’IA aura du mal à obtenir les données dont elle a besoin pour établir des prévisions fiables. Les entreprises doivent identifier tous les outils logiciels et matériels qu’elles prévoient d’utiliser, en centralisant le tout sur une plateforme unique afin de disposer d’une source d’information unifiée. Un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en est un exemple.
  2. Traitement des données : lors du traitement des données, les data scientists doivent regrouper toutes les données pertinentes en jeux de données organisés pour le système d’IA. La collecte, la préparation, l’intégration et l’analyse des données constituent toutes des étapes critiques du workflow de traitement des données.
  3. Gouvernance de l’IA : grâce à la gouvernance de l’IA, les entreprises doivent établir des normes, des règles et des garde-fous clairs en matière de confidentialité des données et d’utilisation de l’IA. Les politiques de gouvernance de l’IA contribuent à prévenir les biais tout en protégeant les données personnelles (PII) et autres données sensibles.
  4. Alignement des parties prenantes : les dirigeants et autres responsables doivent tous s’accorder sur les objectifs de l’initiative d’IA. Quel est le ROI attendu de l’IA ? Quels problèmes l’initiative d’IA est-elle censée résoudre ? Mettre les personnes clés sur la même longueur d’onde contribuera à garantir une mise en œuvre sans heurts, une gestion du changement plus aisée et une mesure claire du ROI.

Auteurs

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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