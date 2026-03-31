Qu’est-ce que l’IA dans la gestion des installations ?

La gestion des installations pilotée par l’IA emploie des algorithmes complexes de machine learning pour transformer les données provenant des systèmes du bâtiment en informations exploitables et en processus automatisés.

Les systèmes et les équipements des bâtiments sont équipés de capteurs qui leur permettent de servir de sources de données pour l’Internet des objets (IdO). Dans ces bâtiments intelligents, les données en temps réel provenant des capteurs IdO permettent une surveillance étroite de l’utilisation, de l’état, de l’occupation et des performances des équipements et des actifs. Les modèles d’IA analysent les données des capteurs pour mettre en évidence des schémas et des tendances pouvant servir à prédire les pannes potentielles, à optimiser la consommation d’énergie et à prendre d’autres décisions critiques.

Dans certains déploiements, l’IA en périphérie permet le traitement des données directement sur les capteurs ou les appareils locaux, réduisant ainsi la latence et améliorant la résilience en permettant aux systèmes de gestion des bâtiments de fonctionner même lorsque la connectivité au cloud est limitée.

Les plateformes d’analytique IA intégrées aux systèmes de gestion des bâtiments (BMS) aident les équipes de gestion des installations à prendre des décisions opérationnelles plus éclairées, ce qui se traduit par une utilisation plus efficace des actifs, une planification proactive de la maintenance et d’autres tâches opérationnelles. Lorsqu’elles sont intégrées à des plateformes d’entreprise telles que les systèmes de gestion des actifs, les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) et les environnements d’analyse, les informations issues de la gestion des installations peuvent éclairer des décisions stratégiques plus larges dans de multiples domaines. Ces derniers comprennent l’investissement, l’atténuation des risques et la planification opérationnelle à long terme.