En tant qu’outil d’évaluation de la maturité, le modèle permet aux entreprises d’évaluer leur utilisation de la technologie des jumeaux numériques pour représenter, surveiller et optimiser les actifs et les systèmes physiques. Il s’agit également d’une feuille de route structurée pour la mise en œuvre des jumeaux numériques, qui guide les organisations depuis les représentations numériques de base jusqu’aux modèles dynamiques, puis vers des systèmes prédictifs, interconnectés et autonomes.

Les étapes du modèle représentent des niveaux croissants d’intégration des données, de complexité des systèmes et de capacité d’analyse. À mesure que les entreprises progressent à travers différents niveaux de maturité, leurs modèles de jumeau numérique évoluent de visualisations statiques vers des systèmes intelligents capables de simuler des résultats, d’éclairer les décisions stratégiques et d’agir de manière autonome.

De nombreuses entreprises formalisent cette progression en employant des cadres internes ou des références externes décrits dans des livres blancs sur les jumeaux numériques axés sur la durabilité, l’optimisation du cycle de vie des actifs et la résilience opérationnelle. Pour les dirigeants d’entreprise, la maturité des jumeaux numériques peut se traduire par une meilleure résilience opérationnelle, une planification des investissements plus précise et une visibilité accrue sur les performances des actifs.