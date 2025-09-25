Was ist eine Application Platform?

Eine Application Platform ist eine Sammlung von Softwarediensten und Lösungen, die das Funktionieren von Anwendungen (Apps) ermöglichen.
Unternehmen setzen zunehmend auf Apps, um Prozesse zu rationalisieren, Innovationen in großem Maßstab umzusetzen und neue Kundenstämme zu erschließen. Als Ergebnisse sind Application Platform zu einem grundlegenden Bestandteil moderner Strategie geworden.
Die heutigen fortschrittlichen Anwendungsplattformen bieten ein standardisiertes Set an Lösungen, mit denen Unternehmen Anwendungen in einer zunehmend komplexen Softwareentwicklungs- und Betriebsumgebung (DevOps) erstellen, bereitstellen und verwalten können.
Von der Integration neuer Technologien wie generative KI und dem Internet der Dinge (IoT) bis hin zur Aufrechterhaltung der Leistung über verschiedene Geräte und Betriebssysteme (OS) hinweg müssen Unternehmen mit einer zunehmenden Komplexität umgehen. Als Ergebnisse ist die Auswahl der richtigen Application Platform zu einem wesentlichen Bestandteil des digitalen Geschäfts geworden.
Application Plattformen sind von entscheidender Bedeutung für die Anwendung und Softwareentwicklung, ein Markt, der in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen ist. Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich der weltweite Markt für App-Entwicklung im Jahr 2024 auf 111 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass sie bis 2032 ein Volumen von 621 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 24 % entspricht.1
Einige der größten Unternehmen der Welt, darunter Microsoft Azure und Google Cloud, sind in diesem Bereich führend. Ihre Plattformen bieten die Infrastruktur, die Skalierbarkeit und die Integration, die moderne Unternehmen benötigen, um Anwendungen effizient zu erstellen und bereitzustellen.
Anwendungsplattformen bieten die zugrunde liegende Infrastruktur, die Laufzeitumgebung und die Entwicklerfunktionen für eine umfassende Kontrolle über den gesamten Anwendungslebenszyklus.
Fortschrittliche Anwendungsplattformen kombinieren beliebte DevOps-Services wie Automatisierung, Datenverwaltung, Bereitstellung und Workflow-Orchestrierung in einem einzigen, optimierten Ökosystem, das die Lebenszyklen von Anwendungen drastisch verkürzen kann.
Um dieses Ziel zu erreichen, verwenden Application Platforms Komponenten wie Programmierschnittstellen (APIs) und Container, um Prozesse zu rationalisieren und zu automatisieren, sodass sich die Entwickler auf Innovation konzentrieren können, anstatt die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten.
Moderne Application Platform sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in DevOps integrieren lassen, indem sie die modernste Technologie verwenden, wie cloudnative Tools, auf Microservice basierende Architekturen und Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösungen.
Hier ist ein genauerer Blick auf die Komponenten der Application Platform und die verfügbaren Lösungstypen.
Durch die Bereitstellung zuverlässiger Laufzeitumgebungen für eine Vielzahl neuer Anwendungen unterstützen Application Platform das Kerngeschäft von vielen erfolgreichen Unternehmen. Application Plattformen bieten mehrere Vorteile für Unternehmen, von der Rationalisierung von DevOps bis hin zur Reduzierung von Sicherheitslücken. Sie unterstützen auch die Integration mit einer Vielzahl von Betriebssystemen und Geräten.
Die Modernisierung der Application Platform automatisiert Aspekte der Application-Platform-Technologie, um die Lebenszyklen der Anwendungsentwicklung deutlich zu verkürzen. Application Platforms ermöglichen es Entwicklern, sich bei der Bereitstellung gängiger Architekturen auf vorgefertigte Dienste wie Laufzeit und Tutorials zu verlassen, sodass sie ihre Zeit und Energie auf den Anwendungscode konzentrieren können.
Application Platforms sind so konzipiert, dass sie hoch skalierbar sind und es Entwicklern ermöglichen,virtuelle Maschinen (VMs), Container und andere Cloud-Service auf einer nach Bedarf zu nutzen. Einige fortschrittliche Application Platform sind sogar mit Auto-Scaling ausgestattet, einer Funktion, die bestimmte Ressourcen je nach Bedarf automatisch nach oben oder unten skaliert.
Beginnend mit der Bereitstellung und weiterhin durch Testen, Bereitstellung und Optimierung sind Application Platforms mit fortschrittlichen Managementtools und Dashboards ausgestattet, um Teams eine umfassende Kontrolle über den Anwendungslebenszyklus zu ermöglichen.
Pay-as-you-go-Preismodelle ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, virtuell und kostengünstig über die Cloud-Infrastruktur auf hochmoderne Application-Platform-Lösungen zuzugreifen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihren Rechenressourcenverbrauch genauer zu überwachen und anzupassen und die Investitionsausgaben für die lokale Infrastruktur zu reduzieren.
Angesichts der Komplexität der heutigen Laufzeitumgebungen ist es wichtig, dass Anwendungsplattformen über eine breite Palette von Ökosystemen, APIs und Betriebssystemen hinweg funktionieren. Moderne Application Platforms sind flexibel genug, um sich an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen jeder Application Platform und ihrer Zielgruppe anzupassen.
Moderne Application Platform optimieren Workflow durch die Automatisierung kritischer Funktionen wie Skalierung und Ressourcen, sodass Entwickler sich mehr auf das Schreiben von Code konzentrieren können. Vollautomatische und integrierte Benachrichtigungen und Dashboard informieren Teams in Echtzeit über Änderungen in der Leistung oder das Vorhandensein eines Cyberangriffs.
Application Platforms spielen eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation, einem weit verbreiteten Ansatz, der digitale Technologie in allen Bereichen eines Unternehmens einbezieht. Application-Platform-Lösungen helfen Unternehmen, neue digitale Technologien zu nutzen, Innovation und Wachstum voranzutreiben.
Hier ist ein Blick auf einige der größten Trends, die die Zukunft der Application-Platform-Technologie prägen.
Application Platforms sind aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Flexibilität und Funktionen sehr gefragt. Hier sind die wichtigsten Anwendungsfälle für Anwendungsplattformlösungen auf Unternehmensebene.
Wenn Unternehmen mehr cloudnative Anwendungen für die Cloud entwickeln wollen, erfreut sich die Entwicklung cloudnativer Anwendungen (cloudnative App-Entwicklung) immer größerer Beliebtheit.
Cloudnative App-Entwicklung nutzt neuere Technologien wie Microservices und Container-Orchestrierung, die für die Skalierbarkeit und Flexibilität der Cloud konzipiert sind.
Application Platforms ermöglichen Unternehmen, Altsysteme wie SAP und COBOL zu modernisieren, damit sie in neuere, effizientere Geschäftssysteme integriert werden können.
Application Platforms sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, ältere IT-Systeme und -Lösungen mit modernen, cloudbasierten, datengesteuerten Ansätzen in Einklang zu bringen, die für moderne Anwendungen besser geeignet sind.
Application Platforms sind entscheident für Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) Pipelines, automatisierte DevOps-Workflows, die die Softwareentwicklung optimieren.
In einer CI/CD-Pipeline ist die Application Platform der zentrale Knotenpunkt, mit dem Entwickler die Integration verwalten und Code in verschiedenen Umgebungen erstellen, testen und bereitstellen können.
Moderne, leistungsstarke Anwendungen benötigen große Datensätze für ihre Kernfunktion. Application Platforms spielen eine wichtige Rolle bei der möglichst effizienten Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Daten.
Mithilfe von APIs und einer hoch skalierbaren Cloud-Infrastruktur rationalisieren und automatisieren Application Platform Daten-Workflow, schützen Daten während der Übertragung und ermöglichen Funktionen in Echtzeit.
Application Platforms helfen Unternehmen dabei, Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen und Web-Apps über die Cloud auf hochgradig skalierbare und kosteneffiziente Weise bereitzustellen.
Application Platforms bieten Laufzeiten, VMs und Container-Orchestrierungstools, die für die Ausführung komplexer Anwendungen auf globaler Ebene erforderlich sind.
