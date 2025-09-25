Was ist eine Application Platform?

Unternehmen setzen zunehmend auf Apps, um Prozesse zu rationalisieren, Innovationen in großem Maßstab umzusetzen und neue Kundenstämme zu erschließen. Als Ergebnisse sind Application Platform zu einem grundlegenden Bestandteil moderner Strategie geworden.

Die heutigen fortschrittlichen Anwendungsplattformen bieten ein standardisiertes Set an Lösungen, mit denen Unternehmen Anwendungen in einer zunehmend komplexen Softwareentwicklungs- und Betriebsumgebung (DevOps) erstellen, bereitstellen und verwalten können.

Von der Integration neuer Technologien wie generative KI und dem Internet der Dinge (IoT) bis hin zur Aufrechterhaltung der Leistung über verschiedene Geräte und Betriebssysteme (OS) hinweg müssen Unternehmen mit einer zunehmenden Komplexität umgehen. Als Ergebnisse ist die Auswahl der richtigen Application Platform zu einem wesentlichen Bestandteil des digitalen Geschäfts geworden.

Application Plattformen sind von entscheidender Bedeutung für die Anwendung und Softwareentwicklung, ein Markt, der in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen ist. Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich der weltweite Markt für App-Entwicklung im Jahr 2024 auf 111 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass sie bis 2032 ein Volumen von 621 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 24 % entspricht.1

Einige der größten Unternehmen der Welt, darunter Microsoft Azure und Google Cloud, sind in diesem Bereich führend. Ihre Plattformen bieten die Infrastruktur, die Skalierbarkeit und die Integration, die moderne Unternehmen benötigen, um Anwendungen effizient zu erstellen und bereitzustellen.