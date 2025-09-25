DevOps

Was ist eine Application Platform?

Was ist eine Application Platform?

Eine Application Platform ist eine Sammlung von Softwarediensten und Lösungen, die das Funktionieren von Anwendungen (Apps) ermöglichen.

Unternehmen setzen zunehmend auf Apps, um Prozesse zu rationalisieren, Innovationen in großem Maßstab umzusetzen und neue Kundenstämme zu erschließen. Als Ergebnisse sind Application Platform zu einem grundlegenden Bestandteil moderner Strategie geworden.

Die heutigen fortschrittlichen Anwendungsplattformen bieten ein standardisiertes Set an Lösungen, mit denen Unternehmen Anwendungen in einer zunehmend komplexen Softwareentwicklungs- und Betriebsumgebung (DevOps) erstellen, bereitstellen und verwalten können.

Von der Integration neuer Technologien wie generative KI und dem Internet der Dinge (IoT) bis hin zur Aufrechterhaltung der Leistung über verschiedene Geräte und Betriebssysteme (OS) hinweg müssen Unternehmen mit einer zunehmenden Komplexität umgehen. Als Ergebnisse ist die Auswahl der richtigen Application Platform zu einem wesentlichen Bestandteil des digitalen Geschäfts geworden.

Application Plattformen sind von entscheidender Bedeutung für die Anwendung und Softwareentwicklung, ein Markt, der in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen ist. Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich der weltweite Markt für App-Entwicklung im Jahr 2024 auf 111 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass sie bis 2032 ein Volumen von 621 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 24 % entspricht.1

Einige der größten Unternehmen der Welt, darunter Microsoft Azure und Google Cloud, sind in diesem Bereich führend. Ihre Plattformen bieten die Infrastruktur, die Skalierbarkeit und die Integration, die moderne Unternehmen benötigen, um Anwendungen effizient zu erstellen und bereitzustellen.

Wie funktionieren Application Platforms?

Anwendungsplattformen bieten die zugrunde liegende Infrastruktur, die Laufzeitumgebung und die Entwicklerfunktionen für eine umfassende Kontrolle über den gesamten Anwendungslebenszyklus.

Fortschrittliche Anwendungsplattformen kombinieren beliebte DevOps-Services wie Automatisierung, Datenverwaltung, Bereitstellung und Workflow-Orchestrierung in einem einzigen, optimierten Ökosystem, das die Lebenszyklen von Anwendungen drastisch verkürzen kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, verwenden Application Platforms Komponenten wie Programmierschnittstellen (APIs) und Container, um Prozesse zu rationalisieren und zu automatisieren, sodass sich die Entwickler auf Innovation konzentrieren können, anstatt die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten.

Moderne Application Platform sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in DevOps integrieren lassen, indem sie die modernste Technologie verwenden, wie cloudnative Tools, auf Microservice basierende Architekturen und Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösungen.

Hier ist ein genauerer Blick auf die Komponenten der Application Platform und die verfügbaren Lösungstypen.

Komponenten der Application Platform

  • Laufzeitumgebungen: in Laufzeitumgebungen befinden sich die Anwendungen, nachdem sie erstellt und bereitgestellt wurden. „Hosting“, der Prozess der Einrichtung einer Laufzeitumgebung, umfasst die Bereitstellung und Skalierung der erforderlichen Rechenressourcen, um eine Anwendung zu unterstützen und sie den Benutzern zur Verfügung zu stellen.
  • Entwicklungstools: Entwicklungstools (oder einfach Devtools) sind alle Tools, die zur Unterstützung der Leistung der Anwendungsplattform erforderlich sind. Dazu gehören Software Development Kits (SDKs), Befehlszeilentools (CLIs) und Codebibliotheken, die es Entwicklern ermöglichen, effizienter zu arbeiten. 
  • Dashboards für Überwachung und Observability: Die Überwachung, die Aufgabe der Erfassung von Metriken zu einer Laufzeitumgebung, um deren Zustand zu bewerten, stützt sich auf Funktionen wie Protokollierung, Verfolgung und Warnmeldungen, um IT-Teams bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen. Dashboards zur Anwendungsüberwachung und Observability unterstützen den Betrieb der Application Platform, indem sie IT-Teams einen Echtzeitüberblick über den Zustand der Anwendungen geben, sodass sie Probleme ohne kostspielige Ausfallzeit identifizieren und lösen können.
  • Integrationsservices: Komponenten der Application Platform, die die Integration unterstützen, stellen die erforderlichen APIs und Konnektoren bereit, damit eine App erfolgreich mit verschiedenen Ressourcen wie Datenbanken, Netzwerken und Drittanbieterlösungen integriert werden kann.

Typen von Application Platforms

  • Plattformen für Webanwendungen: Eine Sammlung von Lösungen und Serverumgebungen, die für das Hosten beliebter Webanwendungen – wie Slack, Google Workspace und Asana – und der entsprechenden APIs entwickelt wurden.
  • Plattformen für mobile Anwendungen: Die erforderlichen Laufzeitumgebungen und Dienste, die zum Erstellen, Testen und Bereitstellen von Anwendungen für mobile Geräte wie iOS und Android benötigt werden. Zu den spezifischen Funktionen der Plattformen für mobile Anwendungen gehören Push-Benachrichtigungen und Echtzeitdatenbanken, die speziell für die Entwicklung mobiler Apps entwickelt wurden.
  • Platform as a Service (PaaS): Platform as a Service (PaaS)-Lösungen sind cloudbasierte Tools, die Entwicklern eine virtuelle Umgebung bieten, in der sie Software erstellen und bereitstellen können. Mit dem Aufkommen des Cloud Computing ist der Markt für PaaS-Angebote deutlich gewachsen: Ein aktueller Bericht schätzte das Marktvolumen im letzten Jahr auf fast 90 Mrd. USD und prognostiziert ein Wachstum auf 288 Mrd. USD bis 2030, was eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 22 %.2
  • Low-Code- und No-Code-Plattformen: Low-Code- und No-Code-Plattformen sind Application Platform, die es Benutzern ohne technischen Hintergrund ermöglichen, Apps durch intuitive Komponenten wie visuelle Schnittstellen, vorgefertigte Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionen zu erstellen.

 

Vorteile der Application Platforms

Durch die Bereitstellung zuverlässiger Laufzeitumgebungen für eine Vielzahl neuer Anwendungen unterstützen Application Platform das Kerngeschäft von vielen erfolgreichen Unternehmen. Application Plattformen bieten mehrere Vorteile für Unternehmen, von der Rationalisierung von DevOps bis hin zur Reduzierung von Sicherheitslücken. Sie unterstützen auch die Integration mit einer Vielzahl von Betriebssystemen und Geräten.

Optimierte Entwicklungszyklen

Die Modernisierung der Application Platform automatisiert Aspekte der Application-Platform-Technologie, um die Lebenszyklen der Anwendungsentwicklung deutlich zu verkürzen. Application Platforms ermöglichen es Entwicklern, sich bei der Bereitstellung gängiger Architekturen auf vorgefertigte Dienste wie Laufzeit und Tutorials zu verlassen, sodass sie ihre Zeit und Energie auf den Anwendungscode konzentrieren können.
Verbesserte Skalierbarkeit

Application Platforms sind so konzipiert, dass sie hoch skalierbar sind und es Entwicklern ermöglichen,virtuelle Maschinen (VMs), Container und andere Cloud-Service auf einer nach Bedarf zu nutzen. Einige fortschrittliche Application Platform sind sogar mit Auto-Scaling ausgestattet, einer Funktion, die bestimmte Ressourcen je nach Bedarf automatisch nach oben oder unten skaliert.
Durchgängige Kontrolle

Beginnend mit der Bereitstellung und weiterhin durch Testen, Bereitstellung und Optimierung sind Application Platforms mit fortschrittlichen Managementtools und Dashboards ausgestattet, um Teams eine umfassende Kontrolle über den Anwendungslebenszyklus zu ermöglichen.  
Reduzierte Kosten

Pay-as-you-go-Preismodelle ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, virtuell und kostengünstig über die Cloud-Infrastruktur auf hochmoderne Application-Platform-Lösungen zuzugreifen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihren Rechenressourcenverbrauch genauer zu überwachen und anzupassen und die Investitionsausgaben für die lokale Infrastruktur zu reduzieren.
Mehr Flexibilität

Angesichts der Komplexität der heutigen Laufzeitumgebungen ist es wichtig, dass Anwendungsplattformen über eine breite Palette von Ökosystemen, APIs und Betriebssystemen hinweg funktionieren. Moderne Application Platforms sind flexibel genug, um sich an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen jeder Application Platform und ihrer Zielgruppe anzupassen.
Workflows optimieren

Moderne Application Platform optimieren Workflow durch die Automatisierung kritischer Funktionen wie Skalierung und Ressourcen, sodass Entwickler sich mehr auf das Schreiben von Code konzentrieren können. Vollautomatische und integrierte Benachrichtigungen und Dashboard informieren Teams in Echtzeit über Änderungen in der Leistung oder das Vorhandensein eines Cyberangriffs.

Trends in der Technologie für Application Platform für Unternehmen

Application Platforms spielen eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation, einem weit verbreiteten Ansatz, der digitale Technologie in allen Bereichen eines Unternehmens einbezieht. Application-Platform-Lösungen helfen Unternehmen, neue digitale Technologien zu nutzen, Innovation und Wachstum voranzutreiben.

Hier ist ein Blick auf einige der größten Trends, die die Zukunft der Application-Platform-Technologie prägen.

  • Wachstum von Microservices: Microservices-Architekturen, cloudnative Architekturen, bei denen einzelne Anwendungen aus kleineren Komponenten aufgebaut werden, erfreuen sich aufgrund ihrer Eignung für moderne Laufzeitumgebungen immer größerer Beliebtheit.
  • Integration mit KI: Moderne Anwendungsplattformen integrieren mehr KI-Funktionen wie Datenerfassung und -verarbeitung, um komplexe Workflows zu automatisieren und zu optimieren.
  • Open Source-Lösungen: Da Application Platform immer weiter entwickelt werden, um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, sind Open-Source–Software, die in Zusammenarbeit entwickelt wurde und frei verfügbar ist – unerlässlich. Sie ermöglichen es Entwicklern, flexibel zusammenzuarbeiten, um komplexe Geschäftsprobleme zu lösen.
  • Ausgefeilte Bedrohungslösung: Angesichts des zunehmenden Umfangs und der Komplexität von Cyberangriffen müssen Anwendungsplattformen weiterhin neue Wege finden, um die Anwendungen, auf die Unternehmen angewiesen sind, zu sichern.
  • Entwicklung hybrider Modelle: Das Ausbalancieren von lokalen und Cloud-Infrastrukturressourcen in einer hybriden Architektur hat für Unternehmen weiterhin Priorität. Sie suchen weiterhin nach der richtigen Mischung aus Kontrolle, Flexibilität und Kostenoptimierung für ihre Infrastrukturlösungen.

Die wichtigsten Anwendungsfälle in Unternehmen für Application Platforms

Application Platforms sind aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Flexibilität und Funktionen sehr gefragt. Hier sind die wichtigsten Anwendungsfälle für Anwendungsplattformlösungen auf Unternehmensebene.

Entwicklung cloudnativer Anwendungen

Wenn Unternehmen mehr cloudnative Anwendungen für die Cloud entwickeln wollen, erfreut sich die Entwicklung cloudnativer Anwendungen (cloudnative App-Entwicklung) immer größerer Beliebtheit.

Cloudnative App-Entwicklung nutzt neuere Technologien wie Microservices und Container-Orchestrierung, die für die Skalierbarkeit und Flexibilität der Cloud konzipiert sind.

SAP-Modernisierung

Application Platforms ermöglichen Unternehmen, Altsysteme wie SAP und COBOL zu modernisieren, damit sie in neuere, effizientere Geschäftssysteme integriert werden können.

Application Platforms sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, ältere IT-Systeme und -Lösungen mit modernen, cloudbasierten, datengesteuerten Ansätzen in Einklang zu bringen, die für moderne Anwendungen besser geeignet sind.

Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung

Application Platforms sind entscheident für Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) Pipelines, automatisierte DevOps-Workflows, die die Softwareentwicklung optimieren.

In einer CI/CD-Pipeline ist die Application Platform der zentrale Knotenpunkt, mit dem Entwickler die Integration verwalten und Code in verschiedenen Umgebungen erstellen, testen und bereitstellen können.

Datenverwaltung

Moderne, leistungsstarke Anwendungen benötigen große Datensätze für ihre Kernfunktion. Application Platforms spielen eine wichtige Rolle bei der möglichst effizienten Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Daten.

Mithilfe von APIs und einer hoch skalierbaren Cloud-Infrastruktur rationalisieren und automatisieren Application Platform Daten-Workflow, schützen Daten während der Übertragung und ermöglichen Funktionen in Echtzeit.

Bereitstellung von Software-as-a-Service

Application Platforms helfen Unternehmen dabei, Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen und Web-Apps über die Cloud auf hochgradig skalierbare und kosteneffiziente Weise bereitzustellen.

Application Platforms bieten Laufzeiten, VMs und Container-Orchestrierungstools, die für die Ausführung komplexer Anwendungen auf globaler Ebene erforderlich sind.

