Was ist SAP?

Unternehmen aller Art, von kleinen Betrieben bis hin zu großen Konzernen, nutzen SAP-Module zur Einheitlichkeit und Klarheit in ihren Datenströmen. Die Software-Suite ist besonders nützlich für Unternehmen mit komplexen Prozessen.

Beispielsweise konnte ein großer Krankenverbund in Indien3 durch die Migration zur S/4HANA-Cloud-Lösungdie Bestandsverwaltung und Kreditorenzahlung zentralisieren und gleichzeitig in Echtzeit mit seinem sicheren Krankenhausinformationssystem kommunizieren, das sensible gesundheitsbezogene Daten wie Krankenakten enthält.

In der norwegischen Luftfahrtindustrie wurde die Ariba-Technologie von SAP eingesetzt, um den CO2-Ausstoß4 durch die Verwaltung von Verträgen, Beschaffung und Risiken einer Marke zu reduzieren.

In den USA hat ein großes Versicherungsunternehmen5 in seinen New Yorker Büros eine Reihe von SAP-Lösungen implementiert, um tiefere Einblicke in seine Finanzdaten zu gewinnen, diese Daten schneller zu verarbeiten und für die Zukunft zu planen.

Das Ökosystem der Management-Software von SAP ist auf eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen zugeschnitten. Zu den beliebtesten Anwendungsfällen gehören: