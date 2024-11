Als Großkonzern lässt IPG seine Tochtergesellschaften auf derselben SAP-Instanz operieren, während neu erworbene Unternehmen kontinuierlich auf derselben Instanz angebunden werden. Daher müssen Migrationen schnell, zügig und effizient erfolgen. IPG erzielt mit SAP einen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar, daher sind ein oder zwei Tage Ausfallzeit für das Unternehmen inakzeptabel.

In nur vier Monaten wurden die beiden größten SAP-Server von IPG migriert und für den Betrieb zwischen wichtigen Projekten eingeplant, um Marktunterbrechungen zu vermeiden, während die Geschäftsbereiche in Betrieb gingen. Außerdem erfasste das IBM Team die erforderlichen Parameter und gestaltete einige Anwendungen neu, um die On-Premises-Leistungskriterien für geplante und vom Benutzer übermittelte Aufträge und operative Berichte über die Leistung und den Infrastrukturbedarf mithilfe nativer AWS-Toolsets zu verbessern und zu erreichen.

IBM Consulting erfüllte und übertraf während des gesamten Prozesses die Kriterien für die Anforderungen an die Anwendungen und verbesserte die Leistung und Ausführung um 20 % in der neuen Infrastruktur. Mit dem Wechsel zu AWS Cloud begann IPG, die nativen AWS-Services zu nutzen, die ihre digitale Transformation in großem Umfang ermöglichen.