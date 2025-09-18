无论 AI 服务是内部构建的专有工具，还是作为通过云访问的第三方模型部署，AI Gateway 都提供了一个统一的轻量级层，可连接应用程序和 AI 模型，并在生态系统中的所有 AI 工具中一致地实施治理和安全策略。

传统的应用程序编程接口 (API) 网关支持客户端与后端服务之间的数据交换，而 AI Gateway 旨在应对 AI 工作负载所带来的独特挑战。它们扩展了标准 API Gateway，新增了多模型访问和整合、智能 AI 工作负载路由、动态负载均衡、词元消耗跟踪和速率限制、安全策略实施等功能。

企业 AI 工作负载可能需要能够支持大量计算负载（特别是用于深度学习和大模型训练）的复杂 AI 基础设施。现有的企业系统难以提供企业管理生产规模 AI 模型所需的高带宽和低延迟访问。

AI Gateway 可帮助开发团队更轻松地管理复杂的 AI 驱动架构。它们为所有 AI 模型交互提供了一个统一的入口点，使用基于 AI 的 API 来协调应用程序和 AI 系统之间的数据流、指令流和策略流。此功能使团队能够从一站式界面控制如何使用和访问不同的模型和 AI 工作流程，而不是依赖每个模型的单独界面。

因此，AI Gateway 可以帮助简化对 AI 模型生态系统的访问。它们有助于减少模型整合过程中可能出现的摩擦，并为企业规模的 AI 采用创建集中式治理结构。