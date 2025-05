IT 成本优化是指定期评估 IT 支出的过程,以在支持运营的同时识别和消除不必要的支出。如果实施得当,IT 成本优化工作可以融合最佳实践、战略和软件工具,从而帮助在降低成本与最大限度提高性能和价值之间取得平衡。

话虽如此,IT 成本优化实践也面临着巨大挑战,包括应对与生成式 AI (gen AI)等新兴技术相关的不断上升的费用。IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一份报告显示,预计 2023 年至 2025 年间计算的平均成本将上涨 89%,其中 70% 的受访高管认为 AI 是推动这一增长的关键因素。

IT 成本优化不应与 IT 成本管理相混淆,后者是监控、分析和报告 IT 成本,确保符合预算分配的过程。相比之下,IT 成本优化不仅仅是跟踪成本,还注重实施战略来最大限度地降低 IT 费用,同时提高从 IT 资源中获得的价值。