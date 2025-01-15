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企业技术的发展速度比以往任何时候都快，价格也是如此。2025 年，全球 IT 支出将达到 5.74 万亿美元（同比增长 9.3%），CIO 和 CFO 面临着越来越大的压力，他们需要在控制支出的同时提供高性能的系统。1因此，IT 成本优化已成为公司和 IT 领导者的首要战略重点。
IT 成本优化是指定期评估 IT 支出的过程，以在支持运营的同时识别和消除不必要的支出。如果实施得当，IT 成本优化工作可以融合最佳实践、战略和软件工具，从而帮助在降低成本与最大限度提高性能和价值之间取得平衡。
话虽如此，IT 成本优化实践也面临着巨大挑战，包括应对与生成式 AI (gen AI)等新兴技术相关的不断上升的费用。IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一份报告显示，预计 2023 年至 2025 年间计算的平均成本将上涨 89%，其中 70% 的受访高管认为 AI 是推动这一增长的关键因素。
IT 成本优化不应与 IT 成本管理相混淆，后者是监控、分析和报告 IT 成本，确保符合预算分配的过程。相比之下，IT 成本优化不仅仅是跟踪成本，还注重实施战略来最大限度地降低 IT 费用，同时提高从 IT 资源中获得的价值。
让所有关键业务部门（例如运营、财务、客户服务）的利益相关者参与进来，确保获得认同并做出明智的决策。每个业务部门都有独特的技术需求和支出模式，有利于发现优化机会。
保持 IT 成本优化工作与更广泛业务目标的一致性，不仅要注重降低成本，还要专注于提高运营效率、创新和盈利能力。
例如，如果您的企业旨在提高客户满意度，则 IT 团队应专注于优化业务流程和客户服务工具，以提高整体性能。
进行全面评估，了解当前的支出、资源分配和效率低下的情况。将 IT 支出数据与业务绩效指标（例如，收入增长和客户获取成本）整合可以确定 IT 投资表现不佳且未产生预期回报的领域。
一旦组织建立了框架，就可以启动 IT 成本优化计划。在本文中，我们将探讨 6 项 IT 成本优化战略，这些战略可以从技术投资中获得更高的投资回报率 (ROI)，并形成竞争优势。
整合您的 IT 资产以降低成本和复杂性。冗余的系统和应用程序、老旧的硬件以及未充分利用的软件许可证会导致 IT 泛滥现象，即过于复杂、分散的 IT 环境，从而产生影子 IT 。除了打破 IT 孤岛之外，整合还可以更轻松地管理工作量并简化运营。
例如，虚拟机 (VM) 已实现 IT 运营转型，使企业能够在单一物理服务器上运行多个应用程序。然而，虽然虚拟机可提升灵活性和可扩展性，但虚拟机泛滥现象（即虚拟机的过度和不受控扩展）可能会导致虚拟机无法得到充分利用或被遗忘。
确立 IT 治理政策，并为虚拟机的创建、维护和退役制定标准化流程，可防止虚拟机无序扩张。此外，投资虚拟化管理平台以监督整个虚拟机生命周期，有助于减少资源浪费并降低管理复杂性。
如今，大多数企业组织均投资了混合多云模型，该模型既能提升灵活性，又可控制工作量部署。然而，这一现代 IT 基础设施模型具有复杂性。您使用的云越多（每个云都有自己的管理工具、数据传输速率和安全协议），管理环境的难度就越大。例如，对云使用模式缺乏了解，可能会导致在未充分利用的服务上出现超额支出。
在最近的一项研究中，由于管理不善，企业在公有云基础设施上浪费了数十亿美元，超过四分之三的受访者估计他们的云支出中被浪费的比例介于 21% 至 50% 之间。3
云成本管理，也称为云成本优化或云成本治理，可以管理和减少企业的云支出。如果有效实施，云成本管理战略可以实现 FinOps，这是一种不断发展的云财务管理学科和文化实践，旨在最大化混合和多云环境中的业务价值。FinOps 可以帮助组织主动识别和减少不必要的支出、扩展云资源并自动执行成本控制策略。
更多云优化技术包括：
组织采购的很大一部分产品是软件，但在跟踪其使用情况时往往会遇到困难。Productiv 开展的一项研究表明，平均只有 47% 的 SaaS 许可证在 90 天内被使用。4
要优化与软件相关的费用，请进行全面审计，对照许可证购买和订阅量评估使用情况。考虑尽可能采用开源软件，以较低成本提供类似的功能。
投资软件资产管理 (SAM) 流程和工具可提高效率、降低风险并充分利用您的软件投资。SAM 有助于跟踪使用情况，例如 SaaS 和云服务的数据存储。通过分析这些使用数据，企业可设定基准来优化其订阅计划。例如，这些基准可确保软件授权既无不足（避免合规问题），亦无过剩（防止不必要的许可开支浪费）。
组织可通过使用自动化工具和人工智能驱动的智能工作流来提高业务绩效并获得竞争优势：
在 IT 运营中应用敏捷方法和开发运维实践，可以实现更好的资源利用和更具成本效益的 IT 管理。
敏捷方法和开发运维促进了开发、运营和业务团队之间的密切合作，这有助于确保 IT 资源在各部门之间得到有效利用。
在企业应对持续的技术变革时，IT 成本优化应是持续的过程，而非一次性的解决方案。管理这一复杂情况的关键在于采用合适的工具和战略，在成本效益和性能之间取得平衡。
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同水平的控制、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
IBM Cloud Infrastructure Center 是一款兼容 OpenStack 的软件平台，用于管理 IBM zSystems 和 IBM LinuxONE 上的私有云基础架构。
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