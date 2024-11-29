什么是软件资产管理？

软件资产管理 (SAM) 是一套在软件资产的整个生命周期中规划、管理和优化软件资产的实践。
SAM 采用一套战略方法来购买、部署、维护、使用和处置组织的软件应用程序。它涉及软件审计、库存管理、许可证合规和其他活动。作为高效 IT 战略的一部分，SAM 可帮助组织简化运营、减少浪费和成本、限制风险，并最大限度地提高软件投资的价值。
随着各种组织开始大量采用商业用途软件，SAM 于 20 世纪 80 年代末开始成形。随着时间的推移，它从基本的许可证合规发展到管理软件的整个生命周期。随着软件即服务 (SaaS) 和云计算的引入带来了新的挑战，SAM 在 21 世纪初取得了进一步的发展。
如今，软件资产管理者和其他人员正在调整他们的 SAM 方法。他们现在必须考虑到一个更加复杂的技术生态系统，其中包括 AI、自动化工具和协作开源软件。
软件资产管理使组织能够更好地了解其软件资产，并有助于确保这些资产得到高效、有效和负责任的使用。
组织越来越依赖软件来推动运营。但他们是否真的使用了每个应用程序？他们是否高效地使用了应用程序并充分发挥了其潜力？如果没有适当的管理，企业就无法透明地了解其拥有的软件资产以及这些软件资产在公司内部的使用方式。他们最终会在应用程序上花费过多，如果软件被滥用，还可能会接受审计和处罚。
借助 SAM 战略，组织可以发现未使用或未充分使用的软件许可证。这一发现使组织能够优化采购并节省成本。SAM 还支持就新投资和软件供应商关系做出明智决策。根据 Gartner 的数据，将有效的 SAM 和财务运营 (FinOps) 集成到中央治理功能中，到 2026 年可将软件和云投资造成的财务浪费减少 60%。1
SAM 解决方案还可以帮助组织避免法律问题和罚款。例如，SAM 实践有助于确保组织遵守软件许可协议条款，从而帮助他们避免因不合规带来的负面后果。
有效的 SAM 计划的主要功能包括：
软件库存实践涉及系统地跟踪和整理组织的软件资产。这些活动的重点是识别所有已安装的软件，包括本地部署、 基于云的和软件即服务 (SaaS) 应用程序。
组织可以使用自动工具作为发现流程的一部分，扫描从服务器到台式机、笔记本电脑和移动设备等设备上安装的软件。集中式库存数据库可能会跟踪软件安装日期、版本和许可证等详细信息。这种集中跟踪可以更好地了解软件授权，或者企业拥有或获准使用的软件。
使用监控涉及跟踪软件在整个组织中的使用情况。数据是通过监控软件活动指标（例如使用频率、使用时长和一般访问模式）的工具收集的。这些数据可以帮助组织识别未充分利用或多余的软件，并消除不必要的软件成本。对于 SaaS 和基于云的解决方案，SAM 旨在监控活跃用户或数据存储等使用指标，以优化订阅计划。
许可证管理包括确保遵守许可协议和优化许可证使用。组织必须定期验证软件的使用是否符合许可条款，避免过度使用（超出许可数量）或未经授权的安装（未获许可）。SAM 实践着眼于所有软件授权，包括跟踪许可证类型（例如永久许可证与订阅）和监控对供应商协议的遵守情况。
然后，组织可以优化许可证使用，重新分配或取消未使用的许可证，并在可能的情况下合并相关许可证。他们还可以在适当的情况下设置自动续订，以防止访问或服务出现中断。
定期的软件审计使组织能够主动检查其整体软件库存、许可证和对供应商协议的遵守情况。审计过程可能包括根据集中库存对公司设备上安装的软件进行交叉检查。这样，审计人员就可以识别未获授权或过时的应用程序。
定期重新评估使用情况并确认许可证合规性，是预先防范潜在风险和确保成本效益的关键方法。保持软件网络随时可接受审计，可以更轻松地处理不时可能出现的查询和审查。
生命周期管理有助于确保实现从购置到报废的最佳软件使用和合规性。此过程包括从首选供应商处以最优惠的价格采购适合业务需求的软件。它还包括确保在必要设备上进行授权安装和配置，以及安排定期更新、修补和维护。
当软件的生命周期结束时，SAM 实践可通过删除安装、终止许可证和确保安全删除数据来帮助顺利淘汰软件。各种 SAM 工具可以在整个软件生命周期中自动跟踪软件部署和进行报告，以提高透明度和对资产的控制力。
各种软件资产管理工具和技术可以更加高效和准确地实施和管理 SAM 流程。此类技术包括：
SAM 标准和最佳实践由各种行业机构制定，例如国际标准化组织 (ISO) 和国际 IT 资产管理者协会 (IAITAM)。这些组织为实施有效的 SAM 计划和确保遵守许可协议提供了指导原则。信息技术基础架构库 (ITIL) 是一组 IT 服务管理的最佳实践，包括 SAM 流程指南。
SAM 只是信息科技运营整体管理中的一个要素。它是 IT 资产管理 (ITAM)的一个子集。
ITAM 是所有 IT 资产的端到端跟踪和管理。它可以分为：
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