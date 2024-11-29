什么是软件资产管理？

软件资产管理 (SAM) 是一套在软件资产的整个生命周期中规划、管理和优化软件资产的实践。

SAM 采用一套战略方法来购买、部署、维护、使用和处置组织的软件应用程序。它涉及软件审计、库存管理、许可证合规和其他活动。作为高效 IT 战略的一部分，SAM 可帮助组织简化运营、减少浪费和成本、限制风险，并最大限度地提高软件投资的价值。

随着各种组织开始大量采用商业用途软件，SAM 于 20 世纪 80 年代末开始成形。随着时间的推移，它从基本的许可证合规发展到管理软件的整个生命周期。随着软件即服务 (SaaS) 和云计算的引入带来了新的挑战，SAM 在 21 世纪初取得了进一步的发展。

如今，软件资产管理者和其他人员正在调整他们的 SAM 方法。他们现在必须考虑到一个更加复杂的技术生态系统，其中包括 AI、自动化工具和协作开源软件。