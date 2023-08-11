2025 年高效 IT 成本管理的六大战略

数字化转型的兴起和云计算的日益普及，帮助企业在线为客户提供独特的服务，并促使许多组织将自己视为技术公司。随着这一新现实的出现，技术预算也在相应增加。预计 2025 年 IT 支出将增至 5.74 万亿美元，比 2024 年增长 9.3%。

CEO 和 CFO 愿意投资 IT 服务和技术，因为他们了解并赞赏这些服务和技术对于建立现代企业、提供卓越的产品和客户服务的重要性。但他们也关注成本分配，并期望 CIO 和 IT 团队加强成本约束，这使得 CIO 面临着越来越大的压力，需要证明其支出的合理性并跟踪支出情况。

实现这一目标的最佳途径是通过 IT 成本管理，即 CIO 和 IT 部门预测和控制与其组织的技术支出的相关成本的过程。

IT 成本管理的重要性与日俱增，因为成本控制是所有行业中每个组织的首要任务。简而言之，IT 领导者无法承受导致预算超支的项目成本增加。

组织的 IT 部门可以通过多种方式低效管理成本。他们可以建造一个最先进、本地部署的数据中心，但随后却发现，如果所有业务都在云上运行，成本可以减半。或者他们可能会将所有数据迁移到一个云供应商，然后发现很长一段时间内，他们只使用了云容量的一小部分，却要为全部云付费。或者他们可能会购买昂贵的项目管理软件，结果却发现只有一小部分员工在使用。

IT 成本管理不仅仅是削减成本，还需要做出更明智的决策，增加收入，并最终提高盈利能力。随着高管和其他利益相关者逐渐认识到技术是下一个竞争战场，CIO 越来越多地承担起与业务相关的责任。

CIO 可以优先对能够推动收入增量的特定领域进行投资。例如，从电子表格和/或分散记录迁移到现代客户关系管理 (CRM) 平台可能会产生初始成本，但可以提高效率并促进销售。

最终，各组织都在推动全组织的财务管理，IT 部门明智的做法是推动其运营中的纪律性和透明度，以便与组织的其他部门保持步调一致。