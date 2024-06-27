它涉及构建高效的云基础设施，使资源配置与应用程序和工作负载的需求实时保持一致，从而在性能、合规性和成本效益需求之间取得平衡。云优化属于 CloudOps 的范畴，CloudOps 是一种以开发运维为模型的实践，旨在管理和优化云服务的交付和性能。

随着 IT 资源越来越多地分布在私有云、公有云、多云和混合云基础设施中，CloudOps 和开发运维团队必须更加注重管理云资源。挑战在于控制云成本，同时确保云应用程序的可用性和最佳性能。

有效的云优化策略使用成本管理工具和其他优化工具来提高对云环境的可见性。增强的可见性使开发运维团队能够更准确地了解资源使用情况以及云和应用程序性能。此数据可以为减少或消除过度配置的资源提供信息，帮助构建更高效、性能更好的云环境。

团队还可以使用自动化和机器学习工具来管理和分配工作负载和资源。例如，自动化工具可在使用高峰期调整资源分配，根据实例运行状况在实例之间移动工作负载，或根据需求在公有云和私有云之间转移工作流程。

团队经常使用机器学习工具来分析大型数据集，并提供有关如何改进云运营的洞察分析。利用这些工具，专家们将能够减少管理时间，将更多时间用于创新。

了解云服务的哪些方面适合优化，以及如何实施经济有效的方法来优化云资源，这一点很重要。