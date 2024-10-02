发布日期：2024 年 7 月 5 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
可持续 IT 也称为绿色 IT，是指寻找以环保的方式设计、制造、使用和处理 IT 设备（笔记本电脑和台式机、服务器和相关系统）的方法。它还包括了解整个 IT 运营的影响，以确定减少碳排放和提高能源效率的机会。
随着企业越来越重视企业责任工作，IT 领导者和首席信息官 (CIO) 正在寻求可持续 IT 实践。他们的目标是优化 IT 基础架构，以提高可持续性，同时保持整体功能并发现潜在的成本节约。
什么是可持续性发展？
可持续发展是指负责任地使用资源来满足当前需求，同时不影响子孙后代满足自身需求的能力。就 IT 而言，这意味着实施支持业务目标的战略、技术和实践，同时最大限度地减少 IT 运营对环境的影响。组织的可持续发展实践通常根据环境、社会和治理 (ESG) 指标来衡量。
随着数字化程度的提高，IT 基础架构的碳足迹成为一个重大问题。信息和通信技术 (ICT) 行业占全球温室气体排放（全球变暖的主要原因）的 1.8%-3.9%1。随着世界对存储信息的需求不断增长，数据中心尤其受到越来越多的关注。据国际能源署估计，2022 年数据中心的电力消耗达到 460 太瓦时 (TWh)，占全球总电力消耗的 2%。该组织预测，到 2026 年，这个数字将增加一倍以上。2
技术进步的加速和对 IT 产品与服务的需求也会导致更多的电子废弃物（电子垃圾）。据联合国估计，全球每年产生大约 5400 万吨电子废弃物，3而其中只有 20% 得以回收。电子废弃物处置不当会将有害毒素释放到环境中，污染土壤和水源。
公司可以通过实施各种战略和做法，使其 IT 运营更具可持续性。其中，需要考虑的一些因素包括：
实现可持续 IT 的主要方法是通过提升能源管理减少数据中心、服务器和其他 IT 设备消耗的电量。例如，节能硬件消耗的电力更少，产生的热量也更少，从而可以降低散热需求。电源管理软件可以自动关闭闲置设备的电源，进一步节约能源。低功耗处理器、固态硬盘和节能散热系统等新技术也能提高运营效率。
将 IT 工作负载迁移到云端可以减少对物理基础设施的需求，从而节省能源并减少电子垃圾。云供应商通常可以使用可再生能源，并可以实施先进的散热技术，使其数据中心比本地部署版本更加节能。云服务的可扩展性意味着随着公司的发展，它不需要实际生产和安装更多服务器，从而可以减少制造排放。
虚拟化是一种过程，允许多个虚拟机在单个物理服务器上运行，从而减少对额外硬件的需求。服务器的减少意味着供电和散热所需的耗电量降低。
可持续 IT 战略考虑整个产品生命周期，从设计和制造到生命周期终止管理。该战略包括设计使用寿命长、可再利用、可维修和可回收的产品，以及实施有效的电子废弃物物管理计划，以确保正确处置和回收 IT 设备，从而减少垃圾填埋场的使用。
可持续软件开发侧重于高效的编码实践，从而减少所需的处理能力和内存，进而降低能耗。绿色编码实践可能包括优化算法以提高效率、减少代码冗余以及设计可在空闲时进入低功耗状态的软件。可持续软件还旨在实现持久且能适应未来的变化，从而降低频繁更换或更新的需求。
除了减少对环境的负面影响外，实施可持续 IT 实践还有许多优势。更高的能源和资源效率可以为整个企业节约成本。它们还有助于组织寻求支持联合国的可持续发展目标 (SGD) 并遵守新的全球法规和激励措施。
更具可持续性的 IT 系统可以让组织在面对极端天气事件或资源稀缺等气候变化造成的干扰时更具弹性。随着消费者和投资者将环境可持续性作为优先事项，此类计划提高了品牌声誉。随着公司开发新技术和商业模式，以实现更加可持续的未来，拥抱可持续发展可以推动创新并提供竞争优势。
虽然可持续 IT 可带来众多益处，但它也存在某些挑战和限制。成本便可能是其中一个问题，因为相关变革可能需对新技术、基础设施和培训进行前期投资。大型组织在将可持续实践集成到大型复杂系统或摆脱旧系统时可能会遇到障碍。此外，技术变革的快速步伐也使组织难以跟上最新的可持续 IT 解决方案。
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各组织利用绿色数据中心来提高能源与资源效率、降低成本，并最大限度地减少碳影响。
对于不断发展的技术如何帮助人们适应当今气候变化的影响并为未来做好准备，请查看下文。
气候变化是指全球变暖，即自 19 世纪末以来有记录的地球表面温度上升。
绿色计算是指以限制对环境有害影响的方式，设计、制造、使用和处置计算机、芯片、其他技术组件以及外围设备。
ESG 报告框架可用于披露与企业的环境、社会和治理方面相关的机会和风险的数据。
组织如何准备数据以加速实现减排目标并为可持续发展奠定基础的方法如下。
所有链接均为 ibm.com 外部链接
1 “计算与气候变化”，Bran Knowles 博士，美国计算机协会，2021 年 11 月。
2 “2024 年电力：到2026 年的分析和预测”，国际能源署 (IEA)，2024 年 1 月。
3 “2020 年全球电子废弃物监测：数量、流通量和循环经济潜力”，联合国，2020 年 11 月。