可持续 IT 也称为绿色 IT，是指寻找以环保的方式设计、制造、使用和处理 IT 设备（笔记本电脑和台式机、服务器和相关系统）的方法。它还包括了解整个 IT 运营的影响，以确定减少碳排放和提高能源效率的机会。

随着企业越来越重视企业责任工作，IT 领导者和首席信息官 (CIO) 正在寻求可持续 IT 实践。他们的目标是优化 IT 基础架构，以提高可持续性，同时保持整体功能并发现潜在的成本节约。

什么是可持续性发展？

可持续发展是指负责任地使用资源来满足当前需求，同时不影响子孙后代满足自身需求的能力。就 IT 而言，这意味着实施支持业务目标的战略、技术和实践，同时最大限度地减少 IT 运营对环境的影响。组织的可持续发展实践通常根据环境、社会和治理 (ESG) 指标来衡量。