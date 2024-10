可持续 IT 也称为绿色 IT,是指寻找以环保的方式设计、制造、使用和处理 IT 设备(笔记本电脑和台式机、服务器和相关系统)的方法。它还包括了解整个 IT 运营的影响,以确定减少碳排放和提高能源效率的机会。

随着企业越来越重视企业责任工作,IT 领导者和首席信息官 (CIO) 正在寻求可持续 IT 实践。他们的目标是优化 IT 基础架构,以提高可持续性,同时保持整体功能并发现潜在的成本节约。

什么是可持续性发展?

可持续发展是指负责任地使用资源来满足当前需求,同时不影响子孙后代满足自身需求的能力。就 IT 而言,这意味着实施支持业务目标的战略、技术和实践,同时最大限度地减少 IT 运营对环境的影响。组织的可持续发展实践通常根据环境、社会和治理 (ESG) 指标来衡量。