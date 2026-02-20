Armazenamento

O que é a otimização de armazenamento e por que ela é importante?

Publicado 20/02/2026
Uma mulher olhando para um tablet na frente de um servidor
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Definição de otimização de armazenamento

A otimização de armazenamento é o processo de melhorar o armazenamento dos dados para reduzir os custos, melhorar o desempenho e utilizar melhor a capacidade disponível.

Um aspecto importante da otimização de dados geral, a otimização de armazenamento envolve estratégias e tecnologias, como a deduplicação de dados e a compressão, para melhorar a eficiência. Essas abordagens ajudam as empresas a gerenciar os volumes massivos de dados não estruturados associados à inteligência artificial (IA) e outras cargas de trabalho de computação intensiva de dados.

Com a aceleração da adoção da IA, a otimização do armazenamento tornou-se essencial para que as organizações escalem e apoiem suas iniciativas de IA. De acordo com a Mordor Intelligence, o tamanho do mercado de armazenamento de dados foi estimado em US$ 250,77 bilhões em 2025.¹ Espera-se que atinja US$ 483,90 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,05%.

A necessidade de soluções de armazenamento de dados que possam suportar as intensas demandas computacionais de IA e o aprendizado de máquina (ML) impulsiona esse crescimento.A necessidade de se proteger contra a perda de dados causada por interrupções, falhas de sistema ou ataques cibernéticos também alimenta esse crescimento.

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Por que a otimização de armazenamento é importante?

Muitos dos dados que as organizações gerenciam hoje consistem em enormes conjuntos de dados que consistem em dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados.Dados não estruturados (por exemplo, imagens, vídeos, documentos e dados de sensores) não se adaptam facilmente aos esquemas fixos dos bancos de dados relacionais. Como resultado, as ferramentas e métodos tradicionais geralmente não podem ser usados para seu processamento e análise.

Ao mesmo tempo, as empresas estão sob pressão para aproveitar os dados preparados para IA que sejam acessíveis e confiáveis, apoiando a integridade dos dados.

Os modelos de IA generativa (ou IA gen) também estão mudando os requisitos de armazenamento. Esses modelos de base e os grandes modelos de linguagem (LLMs) se adaptam continuamente, produzindo conjuntos de dados massivos. As organizações precisam de soluções de armazenamento distribuídas e escaláveis (por exemplo, sistemas de arquivos distribuídos, armazenamento de objetos) para gerenciar a quantidade de dados produzidos por cargas de trabalho de IA.

Por fim, sem um armazenamento aprimorado para lidar com essas novas demandas, as organizações enfrentam gargalos que diminuem o desempenho da IA, aumentam os custos e os desafios de gerenciamento de dados que limitam sua capacidade de escalar a IA com sucesso.

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Como funciona a otimização de armazenamento?

A otimização de armazenamento consiste em componentes inter-relacionados que gerenciam o desempenho, a capacidade e os custos de armazenamento durante todo o ciclo de vida dos dados. Combinadas, essas técnicas também sustentam o armazenamento para IA, um conjunto de sistemas construídos especificamente para atender às demandas de desempenho e escalabilidade das cargas de trabalho de IA.

A seguir estão algumas técnicas importantes de otimização de armazenamento:

  • Deduplicação e compressão de dados
  • Armazenamento flash e unidades de estado sólido (SSDs)
  • Armazenamento em camadas
  • Arquivamento de dados
  • Provisionamento reduzido
  • Automação de armazenamento
  • Integração de armazenamento em nuvem
  • Gerenciamento do ciclo de vida dos dados

Deduplicação e compressão de dados

A deduplicação de dados é o processo de identificar dados duplicados e armazená-los como uma única cópia. Essa função reduz os tempos de backup por meio da análise de dados no nível de armazenamento em arquivo ou em bloco.

A compressão envolve a detecção de padrões e redundâncias, a codificação de dados de forma mais eficiente e a redução do tamanho dos arquivos, tudo isso enquanto mantém o acesso de alta velocidade.

Ambas as técnicas eliminam a redundância e reduzem a pegada de carbono de armazenamento de uma organização.

Armazenamento flash e unidades de estado sólido (SSDs)

Tecnologias de semicondutores, como armazenamento flash e SSDs, oferecem a velocidade e a baixa latência que as cargas de trabalho de alto desempenho exigem.

Ao contrário dos discos rígidos tradicionais, o armazenamento flash acessa os dados eletronicamente em velocidades de memória, eliminando atrasos mecânicos e aumentando a taxa de transferência geral.

Hierarquização de armazenamento

O armazenamento em camadas migra automaticamente os dados para o tipo de armazenamento apropriado com base nos padrões de acesso e no custo.

Os dados quentes (acessados com frequência) residem em flash de alto desempenho, os dados mornos (acessados ocasionalmente) são migrados para SSDs padrão e os dados frios (raramente acessados) migram para camadas de arquivamento em disco ou na nuvem.

Arquivamento de dados

O arquivamento de dados migra os dados mais antigos ou recuperados com pouca frequência para o armazenamento de longo prazo otimizado para capacidade em vez de desempenho, liberando o armazenamento de alta qualidade para cargas de trabalho ativas, enquanto mantém os dados arquivados acessíveis sob demanda.

Provisionamento reduzido

O provisionamento reduzido aloca capacidade de armazenamento à medida que as aplicações consomem o espaço de armazenamento físico, em vez de reservar grandes blocos antecipadamente. Essa abordagem evita o excesso de provisionamento e melhora as taxas de uso, diminuindo os investimentos em hardware.

Automação do armazenamento

A automação de software gerencia operações e fluxos de trabalho com intervenção humana limitada.

Os sistemas automatizados preveem as necessidades de capacidade, otimizam o posicionamento dos dados e respondem às demandas das cargas de trabalho em tempo real, diminuindo o esforço manual à medida que os ambientes se tornam mais complexos.

Integração do armazenamento em nuvem

A arquitetura de nuvem híbrida combina o armazenamento local para operações de desempenho crítico com armazenamento em nuvem para repositórios e arquivos, permitindo que as organizações escalem dinamicamente sem investimento de capital.

Gerenciamento do ciclo de vida dos dados (DLM)

A prática do DLM estabelece políticas que determinam como os dados migram pelas camadas de armazenamento, desde a criação até a exclusão. Define também os períodos de retenção, cronogramas de migração e regras de exclusão com base no valor de negócios e nos requisitos regulatórios.

Ferramentas e soluções de otimização de armazenamento

As empresas implementam a otimização de armazenamento por meio de uma variedade de tecnologias e soluções, incluindo as tecnologias descritas abaixo:

  • Plataformas de software: as plataformas de otimização de armazenamento oferecem às organizações a flexibilidade de trabalhar com os sistemas de armazenamento existentes, automatizando tarefas (como deduplicação, compressão, classificação inteligente em camadas) sem a necessidade de substituição de hardware.Essas plataformas também oferecem recursos de monitoramento e análise de dados que proporcionam visibilidade sobre o uso do armazenamento e ajudam as equipes a identificar anomalias.
  • Recursos nativos da nuvem: os provedores de serviço de nuvem (como IBM, AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure) oferecem funcionalidades de otimização nativas da nuvem que gerenciam automaticamente o posicionamento dos dados e as políticas de ciclo de vida, escalando conforme o uso e fornecendo preços de pagamento conforme o uso.
  • Sistemas de armazenamento integrados: sistemas de armazenamento criados para fins específicos (por exemplo, IBM FlashSystem, NetApp) integram a otimização de armazenamento ao hardware, oferecendo velocidade enquanto simplificam o gerenciamento em ambientes híbridos.
  • Ferramentas de gerenciamento de dados: as ferramentas de gerenciamento de dados unificadas fornecem visibilidade e controle em todo o ecossistema de armazenamento, juntamente com recursos de segurança e governança.

Benefícios da otimização do armazenamento

A otimização de armazenamento oferece vários benefícios que ajudam as organizações a gerenciar as cargas de trabalho atuais com computação intensiva de dados e IA:

  • Melhora o desempenho: oferece velocidades de recuperação de dados mais rápidas e diminuição da latência, ajudando as equipes a responder rapidamente e os usuários a acessar insights sem atrasos.
  • Proporciona economia de custos: reduz as despesas de armazenamento por meio de compressão, deduplicação e classificação inteligente em camadas, garantindo que as organizações paguem somente pelo armazenamento de que precisam.
  • Possibilita a escalabilidade: Permite que a infraestrutura de armazenamento cresça junto com o aumento dos volumes de dados e com as mudanças nas demandas comerciais, sem grandes investimentos em infraestrutura.
  • Aumenta o gerenciamento dos dados: automatiza as políticas de ciclo de vida para a movimentação, arquivamento e exclusão dos dados, além de simplificar a gestão dos dados.
  • Aumenta a sustentabilidade: reduz o consumo de energia e a pegada de carbono otimizando o uso de recursos e a alocação inteligente de armazenamento.

Casos de uso da otimização de armazenamento

As organizações podem aplicar a otimização de armazenamento a casos de uso em várias cargas de trabalho e ambientes:

  • Cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina
  • Backup e arquivamento
  • Computação de alto desempenho
  • Ambientes de virtualização
Cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina

As aplicações de IA exigem um armazenamento de alto desempenho que possa lidar com conjuntos de dados massivos e também controlar os custos. A otimização proporciona a velocidade que os modelos de IA precisam para treinamento e inferência, além de gerenciar o alocação dos dados em ambientes de nuvem híbrida.
Backup e arquivamento

As estratégias de backup modernas exigem um armazenamento eficiente que seja escalável sem comprometer as funções de recuperação. As técnicas de otimização reduzem a pegada de carbono de armazenamento, fortalecem a resiliência operacional e ajudam a atender aos requisitos de conformidade.
Computação de alto desempenho

Cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC) geram enormes conjuntos de dados que dependem de taxa de transferência extrema e baixa latência. Os sistemas de armazenamento otimizados fornecem o desempenho que as cargas de trabalho computacionais exigem, simplificando o gerenciamento de dados e apoiando a produtividade dos pesquisadores.
Ambientes de virtualização

A otimização de armazenamento reduz a pegada de carbono de TI geral de uma organização, oferece um desempenho uniforme em todas as aplicações e integra-se às plataformas de virtualização para melhorar a eficiência de armazenamento sem afetar a disponibilidade.

Cinco melhores práticas de otimização de armazenamento

As etapas estratégicas a seguir ajudam as organizações a alcançar a otimização do armazenamento.

  1. Avalie as necessidades de armazenamento: comece avaliando o uso atual do armazenamento para identificar onde a otimização terá o maior impacto e quais cargas de trabalho se beneficiarão mais com o melhor desempenho ou com a redução de custos.
  2. Implemente o gerenciamento de dados automatizado: implemente políticas automatizadas de hierarquização e ciclo de vida para migrar os dados entre os tipos de armazenamento com base em padrões de acesso, diminuindo as operações manuais e garantindo que os dados residam no local mais econômico.
  3. Realize o monitoramento de rotina: o acompanhamento das métricas de desempenho e das tendências de capacidade ajuda as organizações a se anteciparem aos desafios de gerenciamento de armazenamento antes que eles afetem as operações.
  4. Teste antes de implementar: valide as alterações de otimização em ambientes de não produção primeiro para entender seu impacto no desempenho e no comportamento da aplicação antes de implementá-las em larga escala.
  5. Atenda às necessidades de negócios: gerencie os requisitos de desempenho com eficiência de custos, juntamente com o planejamento para o crescimento futuro dos dados. As estratégias de otimização de armazenamento mais eficazes apoiam as prioridades de negócios sem sobrecarregar a infraestrutura.

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de rodapé

1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 22 de janeiro de 2025