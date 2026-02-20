O que é a otimização de armazenamento e por que ela é importante?

Um aspecto importante da otimização de dados geral, a otimização de armazenamento envolve estratégias e tecnologias, como a deduplicação de dados e a compressão, para melhorar a eficiência. Essas abordagens ajudam as empresas a gerenciar os volumes massivos de dados não estruturados associados à inteligência artificial (IA) e outras cargas de trabalho de computação intensiva de dados.

Com a aceleração da adoção da IA, a otimização do armazenamento tornou-se essencial para que as organizações escalem e apoiem suas iniciativas de IA. De acordo com a Mordor Intelligence, o tamanho do mercado de armazenamento de dados foi estimado em US$ 250,77 bilhões em 2025.¹ Espera-se que atinja US$ 483,90 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,05%.

A necessidade de soluções de armazenamento de dados que possam suportar as intensas demandas computacionais de IA e o aprendizado de máquina (ML) impulsiona esse crescimento.A necessidade de se proteger contra a perda de dados causada por interrupções, falhas de sistema ou ataques cibernéticos também alimenta esse crescimento.