O que é a otimização de armazenamento e por que ela é importante?

A otimização de armazenamento é o processo de melhorar o armazenamento dos dados para reduzir os custos, melhorar o desempenho e utilizar melhor a capacidade disponível.
Um aspecto importante da otimização de dados geral, a otimização de armazenamento envolve estratégias e tecnologias, como a deduplicação de dados e a compressão, para melhorar a eficiência. Essas abordagens ajudam as empresas a gerenciar os volumes massivos de dados não estruturados associados à inteligência artificial (IA) e outras cargas de trabalho de computação intensiva de dados.
Com a aceleração da adoção da IA, a otimização do armazenamento tornou-se essencial para que as organizações escalem e apoiem suas iniciativas de IA. De acordo com a Mordor Intelligence, o tamanho do mercado de armazenamento de dados foi estimado em US$ 250,77 bilhões em 2025.¹ Espera-se que atinja US$ 483,90 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,05%.
A necessidade de soluções de armazenamento de dados que possam suportar as intensas demandas computacionais de IA e o aprendizado de máquina (ML) impulsiona esse crescimento.A necessidade de se proteger contra a perda de dados causada por interrupções, falhas de sistema ou ataques cibernéticos também alimenta esse crescimento.
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Muitos dos dados que as organizações gerenciam hoje consistem em enormes conjuntos de dados que consistem em dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados.Dados não estruturados (por exemplo, imagens, vídeos, documentos e dados de sensores) não se adaptam facilmente aos esquemas fixos dos bancos de dados relacionais. Como resultado, as ferramentas e métodos tradicionais geralmente não podem ser usados para seu processamento e análise.
Ao mesmo tempo, as empresas estão sob pressão para aproveitar os dados preparados para IA que sejam acessíveis e confiáveis, apoiando a integridade dos dados.
Os modelos de IA generativa (ou IA gen) também estão mudando os requisitos de armazenamento. Esses modelos de base e os grandes modelos de linguagem (LLMs) se adaptam continuamente, produzindo conjuntos de dados massivos. As organizações precisam de soluções de armazenamento distribuídas e escaláveis (por exemplo, sistemas de arquivos distribuídos, armazenamento de objetos) para gerenciar a quantidade de dados produzidos por cargas de trabalho de IA.
Por fim, sem um armazenamento aprimorado para lidar com essas novas demandas, as organizações enfrentam gargalos que diminuem o desempenho da IA, aumentam os custos e os desafios de gerenciamento de dados que limitam sua capacidade de escalar a IA com sucesso.
A otimização de armazenamento consiste em componentes inter-relacionados que gerenciam o desempenho, a capacidade e os custos de armazenamento durante todo o ciclo de vida dos dados. Combinadas, essas técnicas também sustentam o armazenamento para IA, um conjunto de sistemas construídos especificamente para atender às demandas de desempenho e escalabilidade das cargas de trabalho de IA.
A seguir estão algumas técnicas importantes de otimização de armazenamento:
A deduplicação de dados é o processo de identificar dados duplicados e armazená-los como uma única cópia. Essa função reduz os tempos de backup por meio da análise de dados no nível de armazenamento em arquivo ou em bloco.
A compressão envolve a detecção de padrões e redundâncias, a codificação de dados de forma mais eficiente e a redução do tamanho dos arquivos, tudo isso enquanto mantém o acesso de alta velocidade.
Ambas as técnicas eliminam a redundância e reduzem a pegada de carbono de armazenamento de uma organização.
Tecnologias de semicondutores, como armazenamento flash e SSDs, oferecem a velocidade e a baixa latência que as cargas de trabalho de alto desempenho exigem.
Ao contrário dos discos rígidos tradicionais, o armazenamento flash acessa os dados eletronicamente em velocidades de memória, eliminando atrasos mecânicos e aumentando a taxa de transferência geral.
O armazenamento em camadas migra automaticamente os dados para o tipo de armazenamento apropriado com base nos padrões de acesso e no custo.
Os dados quentes (acessados com frequência) residem em flash de alto desempenho, os dados mornos (acessados ocasionalmente) são migrados para SSDs padrão e os dados frios (raramente acessados) migram para camadas de arquivamento em disco ou na nuvem.
O arquivamento de dados migra os dados mais antigos ou recuperados com pouca frequência para o armazenamento de longo prazo otimizado para capacidade em vez de desempenho, liberando o armazenamento de alta qualidade para cargas de trabalho ativas, enquanto mantém os dados arquivados acessíveis sob demanda.
O provisionamento reduzido aloca capacidade de armazenamento à medida que as aplicações consomem o espaço de armazenamento físico, em vez de reservar grandes blocos antecipadamente. Essa abordagem evita o excesso de provisionamento e melhora as taxas de uso, diminuindo os investimentos em hardware.
A automação de software gerencia operações e fluxos de trabalho com intervenção humana limitada.
Os sistemas automatizados preveem as necessidades de capacidade, otimizam o posicionamento dos dados e respondem às demandas das cargas de trabalho em tempo real, diminuindo o esforço manual à medida que os ambientes se tornam mais complexos.
A arquitetura de nuvem híbrida combina o armazenamento local para operações de desempenho crítico com armazenamento em nuvem para repositórios e arquivos, permitindo que as organizações escalem dinamicamente sem investimento de capital.
A prática do DLM estabelece políticas que determinam como os dados migram pelas camadas de armazenamento, desde a criação até a exclusão. Define também os períodos de retenção, cronogramas de migração e regras de exclusão com base no valor de negócios e nos requisitos regulatórios.
As empresas implementam a otimização de armazenamento por meio de uma variedade de tecnologias e soluções, incluindo as tecnologias descritas abaixo:
A otimização de armazenamento oferece vários benefícios que ajudam as organizações a gerenciar as cargas de trabalho atuais com computação intensiva de dados e IA:
As organizações podem aplicar a otimização de armazenamento a casos de uso em várias cargas de trabalho e ambientes:
As aplicações de IA exigem um armazenamento de alto desempenho que possa lidar com conjuntos de dados massivos e também controlar os custos. A otimização proporciona a velocidade que os modelos de IA precisam para treinamento e inferência, além de gerenciar o alocação dos dados em ambientes de nuvem híbrida.
As estratégias de backup modernas exigem um armazenamento eficiente que seja escalável sem comprometer as funções de recuperação. As técnicas de otimização reduzem a pegada de carbono de armazenamento, fortalecem a resiliência operacional e ajudam a atender aos requisitos de conformidade.
Cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC) geram enormes conjuntos de dados que dependem de taxa de transferência extrema e baixa latência. Os sistemas de armazenamento otimizados fornecem o desempenho que as cargas de trabalho computacionais exigem, simplificando o gerenciamento de dados e apoiando a produtividade dos pesquisadores.
A otimização de armazenamento reduz a pegada de carbono de TI geral de uma organização, oferece um desempenho uniforme em todas as aplicações e integra-se às plataformas de virtualização para melhorar a eficiência de armazenamento sem afetar a disponibilidade.
As etapas estratégicas a seguir ajudam as organizações a alcançar a otimização do armazenamento.
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1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 22 de janeiro de 2025