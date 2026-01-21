O que é resiliência operacional?

Eventos disruptivos de grande porte (sejam ataques cibernéticos, quedas de energia ou falhas no sistema) são inevitáveis. Nenhuma organização ou empresa está imune. A resiliência operacional vai além da recuperação de desastres, gerenciando proativamente eventos imprevistos. Essa abordagem exige a identificação de quais serviços são mais importantes para a empresa e a garantia de que permanecerão estáveis e se recuperarão rapidamente.

As empresas estão cada vez mais lidando com a necessidade de resiliência operacional. De acordo com uma pesquisa da BCI e da Riskonnect, 70% das organizações agora têm programas de resiliência operacional e outras 10% estão no processo de desenvolvimento de um.¹ A adesão às melhores práticas é a motivação mais comum para o desenvolvimento dessas estratégias, com a conformidade regulatória em segundo lugar.

Embora a resiliência operacional seja vital para todas as empresas, alguns setores exigem recursos robustos. As instituições financeiras são especialmente vulneráveis a incidentes de segurança e riscos cibernéticos. Elas devem proteger os dados dos clientes, manter a estabilidade do sistema financeiro e atender a regulamentações rigorosas, ou então correm o risco de perder a reputação e a confiança do cliente. Da mesma forma, as organizações de saúde são responsáveis por garantir a continuidade do atendimento durante eventos adversos e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de privacidade para dados confidenciais dos pacientes.