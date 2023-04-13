Qual é o Digital Operational Resilience Act (DORA)?

A DORA estabelece requisitos técnicos para entidades financeiras e provedores de TIC em quatro domínios:

Gestão e governança de riscos da ICT

Resposta e relatório de incidentes

Teste de resiliência operacional digital

Gerenciamento de risco terceirizado

O compartilhamento de informações é incentivado, mas não é necessário.

Os requisitos serão aplicados proporcionalmente, o que significa que entidades menores não serão submetidas aos mesmos padrões que grandes instituições financeiras.Embora os RTSs e ITSs para cada domínio ainda estejam em desenvolvimento, a legislação existente da DORA oferece algumas informações sobre os requisitos gerais.

A DORA responsabiliza um órgão de administração da entidade pela gestão das ICT. Os membros do conselho, os líderes executivos e outros gestores seniores devem definir estratégias apropriadas de gerenciamento de riscos, auxiliar ativamente na sua execução e manter-se informados sobre o cenário de riscos de TIC. Os líderes também podem ser individualmente responsáveis pelo não cumprimento de uma entidade.



Espera-se que as entidades cobertas desenvolvam estruturas abrangentes de gerenciamento de riscos de ICT. As entidades devem mapear seus sistemas de ICT, identificar e classificar ativos e funções críticas e dependências de documentos entre ativos, sistemas, processos e provedores. As entidades devem realizar avaliações de risco contínuas em seus sistemas de ICT, documentar e classificar ameaças cibernéticas e documentar suas medidas para mitigar os riscos identificados.

Como parte do processo de avaliação de riscos, as entidades devem conduzir análises de impacto nos negócios para avaliar como cenários específicos e interrupções severas podem afetar os negócios. As entidades devem usar os resultados dessas análises para definir níveis de tolerância ao risco e informar o design de sua infraestrutura de ICT.As entidades também serão obrigadas a implementar medidas adequadas de proteção de cibersegurança, como políticas de gerenciamento de identidade e acesso e gerenciamento de patches, juntamente com controles técnicos, como sistemas de detecção e resposta estendida, software de gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM) e ferramentas de orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR).

As entidades também precisarão estabelecer planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres para vários cenários de risco cibernético, como falhas de serviço de ICT, desastres naturais e ciberataques. Esses planos devem incluir medidas de backup e recuperação de dados, processos de restauração do sistema e planos de comunicação com clientes, parceiros e autoridades afetadas.

Os RTSs que especificam os elementos necessários da estrutura de gerenciamento de riscos de uma entidade estão chegando. Os especialistas acreditam que serão semelhantes às diretrizes existentes da EBA sobre TIC e gerenciamento de riscos de segurança.

Resposta e relatórios de incidentes

As entidades cobertas devem estabelecer sistemas para monitorar, gerenciar, registrar, classificar e relatar incidentes relacionados às ICT. Dependendo da gravidade do incidente, as entidades podem precisar fazer relatórios tanto para os reguladores quanto para os clientes e parceiros afetados. As entidades deverão apresentar três tipos diferentes de relatórios para incidentes críticos: um relatório inicial notificando as autoridades, um relatório intermediário sobre o progresso na resolução do incidente e um relatório final analisando as causas-raiz do incidente.

As regras sobre como os incidentes devem ser classificados, quais incidentes devem ser relatados e prazos para notificação estão por vir. As ESAs também estão explorando maneiras de simplificar os relatórios ao estabelecer um ponto central e modelos comuns de relatórios.

Teste de resiliência operacional digital

As entidades devem testar regularmente seus sistemas de ICT para avaliar a eficácia de suas proteções e identificar vulnerabilidades. Os resultados desses testes, bem como os planos para corrigir quaisquer pontos fracos encontrados, serão comunicados e validados pelas autoridades competentes pertinentes.

As entidades devem realizar testes básicos, como avaliações de vulnerabilidade e testes baseados em cenários, uma vez por ano. Entidades financeiras consideradas como desempenhando um papel crítico no sistema financeiro também precisarão passar por testes de penetração conduzidos por ameaças (TLPT) a cada três anos. Os provedores críticos de ICT da entidade serão obrigados a participar desses testes de penetração também. Os padrões técnicos sobre como os TLPTs devem ser realizados estão em desenvolvimento, mas provavelmente estarão alinhados com o framework TIBER-EU para testes éticos baseados em inteligência de ameaças.

Gerenciamento de risco terceirizado

Um aspecto único da DORA é que ela se aplica não apenas às entidades financeiras, mas também aos provedores de ICT que atendem ao setor financeiro.

É previsto que as empresas financeiras assumam um papel ativo na gestão do risco de terceiros relacionado à ICT. Ao terceirizar funções críticas e importantes, as entidades financeiras devem negociar acordos contratuais específicos relacionados a estratégias de saída, auditorias e metas de desempenho para acessibilidade, integridade e segurança, entre outros aspectos. As entidades não poderão contratar fornecedores de ICT que não possam atender a esses requisitos. As autoridades competentes podem suspender ou rescindir contratos que não estejam em conformidade. A Comissão Europeia está explorando a possibilidade de elaborar cláusulas contratuais padronizadas que as entidades e os provedores de ICT possam utilizar para garantir que seus acordos estejam em conformidade com a DORA.

As instituições financeiras também precisarão mapear suas dependências de ICT de terceiros e serão obrigadas a garantir que suas funções críICTas e importantes não estejam excessivamente concentradas em um único provedor ou pequeno grupo de provedores..

Os provedores críticos de serviços de ICT de terceiros estarão sujeitos à supervisão direta das ESAs relevantes. A Comissão Europeia ainda está desenvolvendo os critérios para determinar quais provedores são críticos. Aqueles que atenderem aos padrões terão uma das ESAs designada como supervisora principal. Além de aplicar os requisitos da DORA aos fornecedores críticos, as supervisoras principais terão o poder de proibir os fornecedores de firmar contratos com empresas financeiras ou outros provedores de ICT que não estejam em conformidade com a DORA.

Compartilhamento de informações

As entidades financeiras devem estabelecer processos para aprender com incidentes relacionados a ICT, tanto internos quanto externos. Para esse fim, a DORA incentiva as entidades a participarem de acordos voluntários de compartilhamento de inteligência de ameaças . Qualquer informação compartilhada desta forma deve ainda ser protegida pelas diretrizes relevantes – por exemplo, as informações de identificação pessoal ainda estão sujeitas às considerações do Regulamento Geral de Proteção de Dados.