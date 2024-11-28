Continuidade de negócios é a capacidade de uma organização de manter funções críticas de negócios e minimizar o downtime em caso de crise. Exemplos dessas crises incluem ataques cibernéticos, falhas na cadeia de suprimentos , indisponibilidade de energia inesperada e mais.

Essas interrupções são caras. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio global de uma violação de dados (apenas 1 resultado potencial de uma interrupção) aumentou 10% em relação ao ano passado e atingiu o valor mais alto de todos os tempos.

Um forte gerenciamento de continuidade de negócios (BCM), incluindo a implementação de estratégias bem-sucedidas de continuidade de negócios e recuperação de desastres, ajuda a evitar desligamentos longos, violações caras e perigosas e muito mais.