Uma estratégia de continuidade de negócios, também conhecida como plano de continuidade de negócios (PCN), é uma abordagem proativa para manter as operações normais de negócios em caso de desastre.
As empresas bem-sucedidas sempre enfrentaram uma ampla gama de ameaças com o potencial de interromper seus negócios. No entanto, na economia global digitalmente conectada de hoje, as ameaças são mais complexas e devastadoras. Desde ataques cibernéticos que causam violações de dados massivas, até desastres naturais que resultam em downtime e interrupção da cadeia de suprimentos e perda de dados, as empresas modernas precisam adotar uma abordagem estratégica para manter a continuidade dos negócios.
Continuidade de negócios é a capacidade de uma organização de manter funções críticas de negócios e minimizar o downtime em caso de crise. Exemplos dessas crises incluem ataques cibernéticos, falhas na cadeia de suprimentos , indisponibilidade de energia inesperada e mais.
Essas interrupções são caras. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio global de uma violação de dados (apenas 1 resultado potencial de uma interrupção) aumentou 10% em relação ao ano passado e atingiu o valor mais alto de todos os tempos.
Um forte gerenciamento de continuidade de negócios (BCM), incluindo a implementação de estratégias bem-sucedidas de continuidade de negócios e recuperação de desastres, ajuda a evitar desligamentos longos, violações caras e perigosas e muito mais.
Tanto a continuidade de negócios e recuperação de desastres (DR) são processos estratégicos que formam o núcleo do gerenciamento estratégico de crises. Os dois termos são intimamente relacionados e frequentemente usados de forma intercambiável, podendo ser combinados em uma prática conhecida como recuperação de desastres por continuidade de negócios (BCDR), que ajuda as organizações a retornarem ao normal após o desastre. No entanto, há várias diferenças importantes que valem a pena observar.
O planejamento da continuidade de negócios tende a se concentrar na preparação de uma organização para enfrentar uma ampla gama de ameaças. Os planos de continuidade de negócios (BCPs) normalmente descrevem procedimentos passo a passo para garantir a integridade das funções de negócios principais antes, durante e imediatamente após uma interrupção.
Por outro lado, os planos de recuperação de desastres (DRPs) concentram-se em formas de proteger dados, infraestrutura e sistemas de TI à medida que um evento está ocorrendo. Os DRPs normalmente consistem em recomendações para tecnologias de TI resilientes, listas robustas de melhores práticas e ações importantes a serem tomadas para minimizar a perda de dados e as interrupções de negócios resultantes de um incidente.
Quando um desastre ameaça as operações de negócios principais, ter uma estratégia de continuidade de negócios bem-sucedida ajuda as organizações a se recuperarem de forma rápida e eficaz. Aqui estão alguns dos benefícios que as empresas que adotam uma abordagem estratégica para a BCM podem esperar.
O downtime pode ter sérias consequências para os negócios e, quanto mais tempo durar, mais prejudicial pode ser. Além de causar interrupções nas operações normais de negócios, o downtime pode levar a perdas de receita, danos à reputação e perda de dados.
Sólidas estratégias de continuidade de negócios ajudam as organizações a implementar procedimentos e testá-los para que, quando ocorrer um incidente não planejado, elas estejam preparadas.
O objetivo de tempo de recuperação (RTO) de uma empresa é o tempo necessário para restaurar os processos críticos de negócios após uma interrupção. As estratégias de continuidade de negócios especificam RTOs para funcionários e descrevem as tarefas e procedimentos necessários para alcançá-los. As organizações que implementam um BCP têm mais chances de atingir seu RTO e restaurar a confiança dos investidores, clientes e stakeholder após um desastre.
A interrupção dos negócios é cara. De acordo com uma pesquisa recente, o downtime custa às empresas globais US$ 9.000 por minuto, em média, com custos em setores de alto risco, como finanças e saúde, chegando a US$ 5 milhões.1
Estratégias de recuperação bem-sucedidas ajudam a reduzir riscos de várias maneiras importantes, como estabelecer avaliações de riscos precisas e incorporar soluções comprovadas de cibersegurança em esforços de resposta e recuperação.
Grandes organizações que operam em mais de uma jurisdição devem cumprir todos os requisitos regulatórios relevantes ou enfrentar pesadas penalidades financeiras e a possível perda de licenças de operação críticas. Embora as regulamentações variem de território para território, ter uma BCP forte em vigor é crítico para garantir conformidade e evitar repercussões dispendiosas.
Estratégias de continuidade de negócios ajudam a garantir a retomada das operações críticas após interrupções, protegendo dados confidenciais e mantendo a prestação de serviços para atender aos requisitos dos regulamentos de conformidade.
As organizações têm necessidades diferentes quando se trata de elaborar uma estratégia de continuidade de negócios bem-sucedida. Dependendo do tamanho, do setor, das necessidades dos negócios e dos riscos potenciais que eles provavelmente enfrentarão, as abordagens variam. Ainda assim, existem quatro etapas universalmente reconhecidas que podem ser tomadas para se preparar melhor para eventos inesperados.
Realizar uma análise de impacto nos negócios (BIA) é o processo de avaliar as funções de negócios principais e avaliar como elas responderiam a determinados desastres. A BIA também envolve a estimativa da probabilidade de possíveis eventos, a determinação de como eles podem expor vulnerabilidades em sistemas e processos e a elaboração de hipóteses sobre o possível impacto nas operações de negócios. Uma BIA forte é o primeiro passo no planejamento estratégico que ajuda a priorizar ativos e sistemas necessários para se recuperar de uma paralisação de trabalho.
Para cada ameaça potencial identificada na BIA, as organizações precisam projetar uma resposta apropriada. Várias ameaças exigem ferramentas e planejamento diferentes; por exemplo, no caso de uma falha de energia Power, uma empresa pode priorizar a restauração da infraestrutura de TI de missão crítica antes de lidar com qualquer outra coisa.
Como as plataformas e dados de comunicação digital desempenham um papel crucial na maioria das empresas modernas, restaurar a funcionalidade nessas áreas geralmente é uma prioridade. Por exemplo, algumas das soluções de DR mais populares envolvem práticas de backup de dados e prevenção contra perda de dados, onde dados críticos são migrados para fora do local e podem ser recuperados mais facilmente em caso de desastre.
Como parte de uma estratégia eficaz de continuidade de negócios, os stakeholders devem designar os membros da equipe para assumir certas responsabilidades para ajudar a Organização no caso de um incidente não planejado. Estratégias eficazes de continuidade de negócios descrevem claramente funções, responsabilidades e informações de contato dos membros da equipe, incluindo métodos de comunicação alternativos caso uma interrupção cause falhas generalizadas na rede.
Para testar a eficácia de sua estratégia, uma organização deve ensaiar constantemente simulações das ameaças potenciais. As equipes de continuidade devem ser treinadas para realizar as tarefas que serão exigidas delas durante um desastre real e ter a chance de praticar com frequência. Testes de cenários realistas também ajudam a identificar problemas em uma estratégia e identificar áreas para melhoria.
Muitas empresas modernas bem-sucedidas elaboraram estratégias de continuidade de negócios seguindo as etapas descritas acima para ajudá-las a enfrentar uma ampla gama de ameaças. Aqui estão alguns exemplos:
As estratégias de gerenciamento de crises são propositalmente amplas, ajudando as organizações a identificar as maneiras de responder a uma série de crises. Ao contrário das estratégias que abordam tipos específicos de ativos que podem ser valiosos para uma organização, como infraestrutura de TI ou dados, uma estratégia de gerenciamento de crises planeja cada hora e minuto de uma crise e tenta antecipar as melhores maneiras de a organização responder conforme o necessário crise se desenrolar.
O BCP e o DR estão integrados nos planos de gerenciamento de crises, mas com ênfase na linha do tempo da crise e quais etapas de BC e DR serão tomadas, quando e por quem.
Os planos de comunicação, também conhecidos como planos de comms, descrevem como as empresas lidam com as relações públicas (PR) durante um desastre. O planejamento de comunicação eficaz ajuda os líderes de negócios a desenvolver uma estrutura e uma metodologia para responder a um evento disruptivo, bem como os canais que usarão.
Por exemplo, alguns líderes elaboram mensagens concisas e eficazes de antemão destinadas a diferentes audiências, como funcionários, clientes ou investidores. Se ocorrer um evento previsto, como um ataque cibernético ou desastre natural, elas já têm sua estratégia de mensagens e canais em vigor para responder.
Um dos aspectos mais importantes da continuidade de negócios é a restauração das redes de comunicação afetadas. Exemplos são abundantes, como internet, celular e intranet usados pelos funcionários, e sua interrupção pode ser devastadora.
O planejamento da recuperação de rede geralmente envolve a identificação de quais serviços em rede são mais importantes para uma empresa e a priorização de sua restauração em detrimento de outros. A parte de recuperação de rede de uma estratégia de continuidade de negócios deve identificar ações e recursos necessários para a restauração segura e eficaz de toda e qualquer rede após uma interrupção.
A segurança de dados e as ameaças à infraestrutura de TI — como data centers que, em alguns casos, armazenam informações altamente confidenciais de clientes e da empresa — são aspectos importantes da estratégia de continuidade de negócios. Os planos de recuperação de dados visam muitas ameaças comuns, como pessoal sobrecarregado, ataques cibernéticos e interrupções que têm implicações para a segurança de dados.
Planos de recuperação virtualizados que dependem de instâncias de máquinas virtuais (VM) para fazer backup e restaurar dados tornaram-se cada vez mais populares devido à sua flexibilidade e escalabilidade. Planos de recuperação virtualizados podem começar a operar em questão de minutos quando ocorre um desastre, ajudando as aplicações a se recuperar rapidamente por meio de sua alta disponibilidade (HA).
Atualmente, as organizações enfrentam uma ampla gama de ameaças que têm o potencial de interromper seus negócios. Desde desastres naturais que cortaram a energia por dias até ataques cibernéticos complexos que ameaçam dados confidenciais, medidas apropriadas devem ser tomadas para mitigar o risco.
A elaboração de uma estratégia de continuidade de negócios bem-sucedida ajuda a tranquilizar investidores, funcionários e clientes de que uma empresa pode se recuperar rapidamente de tudo o que enfrentar. Embora não haja duas empresas iguais e as necessidades variem, seguir uma abordagem simples de quatro etapas é a melhor maneira de criar uma estratégia de continuidade de negócios bem-sucedida.
