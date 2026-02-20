توجد وكلاء الذكاء الاصطناعي في كل مكان حولنا. فهذه الأنظمة تؤدي المهام بصورة مستقلة مع تدخل بشري محدود، وغالبًا بطرق بالكاد نلاحظها.

تأمل مثلًا المركبات ذاتية القيادة: فهي تستشعر محيطها، وتقيّم السياق، وتتخذ قرارات في أجزاء من الثانية في الوقت الفعلي. وهي لا تتنقل لأن شخصًا ما وضع تعليمات برمجية لكل سيناريو محتمل، بل لأنها تفسّر الإشارات باستمرار وتتكيف مع تغيّر البيئة.

والآن تخيل إدخال هذا المستوى نفسه من الذكاء إلى برنامج بيانات المؤسسة. آلاف مجموعات البيانات. ملايين السجلات. مليارات القرارات القائمة على البيانات.

تجعل إدارة البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل (ADM) هذا المستوى من التنسيق ممكنًا. ومن خلال قدرات صناعة القرار لدى الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، بدأت المؤسسات في إعادة ابتكار كيفية معالجة بياناتها وحوكمتها واستخدامها.