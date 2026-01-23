التكلفة الحقيقية لجودة البيانات الرديئة

تُعتبر البيانات جوهر المؤسسات الحديثة. فالبيانات تشكل استراتيجية الأعمال، وتساعد في اتخاذ القرارات، وتدعم كل شيء من نماذج التسعير إلى الأتمتة. مع اعتماد المؤسسات بشكل أكبر على البيانات الضخمة والتحليلات الفورية لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بها، أصبح من المستحيل تجاهل تأثير جودة البيانات الرديئة.

توصل تقرير في عام 2025 صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV) إلى أن 43% من رؤساء العمليات يحددون مشكلات جودة البيانات كأولوية ذات أهمية قصوى في مجال البيانات.1 ولأسباب وجيهة: تقدر أكثر من ربع المؤسسات أنها تخسر أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي سنويًا بسبب جودة البيانات الرديئة، حيث أبلغت 7% عن خسائر تبلغ 25 مليون دولار أمريكي أو أكثر.

ومع ذلك، غالبًا ما تمر جودة البيانات الرديئة دون أن يلاحظها أحد لأن تأثيرها نادرًا ما يظهر عند نقطة الفشل. وبدلاً من ذلك، فإنها تظهر في المراحل النهائية على هيئة إيرادات مفقودة وأوجه قصور ومخاطر متعلقة بالامتثال وفرص ضائعة. هذا التأخير هو ما يجعل جودة البيانات الرديئة خطيرة على نحوٍ خاص. فهي تؤثر تدريجيًا على مجموعات البيانات والأنظمة، مما يشكل القرارات الإستراتيجية قبل وقت طويل من تحديد المشكلة وأسبابها الأساسية.

ويصبح هذا التأثير الخبيث أكثر أهمية في المشهد الحالي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي خاصةً مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي. تظهر أبحاث إضافية من معهد IBM IBV أن جودة البيانات والحوكمة من أبرز التحديات التي تعيق تبني الذكاء الاصطناعي. تُصنف المخاوف بشأن دقة البيانات أو تحيزها كعائق رئيسي أمام توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفاد به نصف قادة الأعمال تقريبًا (45%).

والسبب بسيط: ترث أنظمة الذكاء الاصطناعي مشكلات جودة البيانات وتضخمها. عندما تكون تلك البيانات غير متسقة أو غير مكتملة أو متحيزة أو قديمة، فإن النماذج والوكلاء المبنية عليها تكون أقل دقة وعرضة لنشر المشكلات على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلك، فإن المؤسسات التي لديها أطر جودة البيانات وحوكمة ناضجة هي الأكثر ميلاً لنقل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي من مرحلة تجريبية إلى الإنتاج، مما يحافظ على القيمة مع مرور الوقت.