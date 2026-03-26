Detección de secretos con IA: una guía para desarrolladores

La detección de secretos es el proceso de encontrar y marcar datos confidenciales conocidos como “secretos” en bases de código u otras ubicaciones dentro de entornos de desarrollo de software. Esta capa de defensa automatizada ayuda a garantizar que ninguna información confidencial se codifique o se introduzca en el código fuente en una forma fácilmente legible o sin cifrar.

La detección de secretos sirve como parte de un enfoque de estrategia de integración de pruebas, seguridad y calidad desde las etapas más tempranas del ciclo de vida que impulsa la seguridad más temprano en el proceso de desarrollo. Los secretos pueden extenderse más allá del código, lo que aumenta el riesgo de exposición a incidentes de seguridad. La protección automatizada mediante la detección de secretos puede ayudar a proteger los flujos de trabajo de los desarrolladores a escala.