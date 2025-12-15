Seis formas de mejorar la productividad de los desarrolladores con la IA y más allá de esta

Sin embargo, la productividad de la ingeniería de software abarca más que velocidad y eficiencia. También incluye la efectividad, la calidad del código y la experiencia del desarrollador. En algunas de estas áreas, la IA puede obstaculizar más que ayudar.

Un estudio realizado por la organización de investigación sin fines de lucro METR encontró que las herramientas de IA podrían ralentizar a los desarrolladores en algunos casos. Los encuestados señalaron varios factores que podrían explicar la disminución de la velocidad, entre ellos, el peor rendimiento de las herramientas de IA en entornos de desarrollo grandes y complejos, así como la falta de contexto o conocimientos tácitos esenciales en dichas herramientas.

La encuesta a desarrolladores de Stack Overflow de 2025 reveló resultados similares. Los encuestados citaron tratar con soluciones que son “casi correctas, pero no del todo” como su principal frustración cuando se trata de herramientas de IA, seguido del lento proceso de depuración de líneas de código generadas por IA. Los desarrolladores encuestados también dijeron que seguirían recurriendo a otra persona en busca de ayuda cuando no confían en las respuestas de la IA, tienen preocupaciones éticas o de seguridad sobre el código, quieren aprender las mejores prácticas o cuando no avanzan y no pueden explicar el problema.

Esto hace que el toque humano sea aún más valioso para formar desarrolladores de alto rendimiento y productivos. La IA se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para el desarrollo de software, pero no es una varita mágica. El desarrollo de software sigue requiriendo la intervención de humanos para ser eficaz. Aquí hay seis formas de mejorar la productividad de los desarrolladores de software, con la IA y más allá de esta.