¿Qué es una solicitud de extracción?

Una solicitud de extracción (PR) es un método para proponer cambios en una base de código. Los desarrolladores de software bifurcan el repositorio de código principal en una ramificación separada, asignan código a esa ramificación mientras trabajan y crean una solicitud de extracción para marcar sus cambios sugeridos para la revisión del código antes de extraer o fusionar los cambios de la ramificación en el código base principal.

Las PR son mecanismos comunes en los repositorios de Git, como Bitbucket y GitHub. GitLab aplica el término “solicitud de fusión” en lugar de solicitud de extracción para el mismo proceso.

Los desarrolladores pueden crear solicitudes de extracción mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) o la interfaz web. Por lo general, se abren nuevas solicitudes de extracción para arreglos, actualizaciones de dependencias, nuevas característica o código refactorizado. Las solicitudes de extracción agilizan las revisiones de código, mantienen las bases de códigos al nivel estándar y promueven la colaboración entre los miembros de los equipos de desarrollo de software.