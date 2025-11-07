Las estrategias y herramientas de CI/CD permiten a los desarrolladores alejarse de los engorrosos y, a menudo, tediosos procesos manuales que acompañan al desarrollo tradicional.

El desarrollo tradicional sigue un proceso lineal y secuencial, en el que cada etapa (recopilación de requisitos, diseño, programación, pruebas manuales y despliegue) debe completarse antes de que comience la siguiente, incluso si hay largas brechas entre cada fase.

Cada desarrollador era responsable de integrar manualmente el código en nuevas iteraciones de una aplicación o servicio. Las diferentes piezas de código no siempre funcionaban bien juntas, y los desarrolladores integraban sus cambios en diferentes plazos (a veces en el último minuto), por lo que la integración era un proceso lento y propenso a errores, especialmente para grandes equipos de desarrollo.

Las pruebas de software tampoco eran frecuentes. Los equipos solían implementar grandes actualizaciones por lotes a la vez (a menudo después de la implementación del código), lo que permitía que los errores se filtraran y se acumularan en el código base. Cuando surgieron problemas, los desarrolladores tuvieron dificultades para averiguar qué cambio introdujo el problema.

Como resultado, los equipos se encontraron con tareas de depuración y aseguramiento de calidad más desafiantes, tasas de fallas más altas y lanzamientos de código más lentos; los usuarios vieron más errores y fallas de software; y las empresas perdieron ingresos por ineficiencias de procesos.

La CI/CD automatiza la mayoría de los aspectos de la creación, prueba y lanzamiento de software. Los pipelines automatizados implementan integración continua, pruebas y despliegue a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, mejorando la eficiencia y confiabilidad de los pipelines.

Los cambios de código se fusionan de forma continua e incremental en un repositorio compartido, se crean y prueban automáticamente después de cada confirmación y se despliegan rápidamente (a veces varias veces al día). Los pequeños cambios y las frecuentes actualizaciones de código permiten a los desarrolladores detectar problemas antes y revertir los cambios con mayor facilidad.

Con las herramientas de CI/CD, los equipos conocen inmediatamente los resultados de cada confirmación, y todos pueden ver el estado de cada compilación, prueba y despliegue. Estas características ayudan a aumentar la transparencia de los pipelines para los equipos de desarrollo y operaciones y simplifican la colaboración entre equipos.