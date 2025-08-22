Imagine pedir comida para una cena, pero el robot de entrega que transporta su comida se queda varado porque no puede navegar por las aceras irregulares de su vecindario. O porque su sistema GPS no está equipado para encontrar desvíos alrededor de un cierre de carretera cercano.

O peor aún, el robot llega pero falta su comida: los delincuentes cibernéticos piratearon los protocolos de autenticación del servicio de entrega y tomaron su comida (y sus datos personales).

Sin pruebas avanzadas y prácticas de seguridad que coincidan con los entornos de software actuales y las amenazas de ciberseguridad, los equipos de DevOps y los usuarios finales que confían en sus productos podrían encontrar estos problemas con mayor frecuencia. Muchos clientes se frustrarían y se mudarían a otro servicio de entrega (a nadie le gusta tener hambre inesperadamente), y el negocio sentiría el impacto de esa frustración en sus resultados finales.

Las herramientas de IA agéntica pueden ayudar al equipo de desarrollo del servicio de entrega a evitar estos problemas. Por ejemplo, el equipo podría usar agentes para crear un suite integral que identifica fallas y vulnerabilidades de seguridad durante la programación, mucho antes de que los robots de entrega recojan su primer pedido.

De hecho, las herramientas de IA agéntica pueden usar “equipos” de múltiples agentes para crear gemelos digitales de alta fidelidad que simulan desafíos del mundo real que los robots podrían enfrentar, lo que permite a los desarrolladores probar el comportamiento del código y las interacciones de dependencia antes de comenzar a programación. Esto constituye un “desplazamiento a la izquierda”, que traslada las prácticas de pruebas y control de calidad a una etapa más temprana del ciclo de vida del desarrollo de software.

Con la complejidad de los sistemas de software modernos y la demanda de mayor agilidad y colaboración, ese enfoque en la detección temprana evolucionó hacia la práctica más integral de DevSecOps de "desplazarse a todas partes". Un enfoque de desplazamiento a todas partes tiene como objetivo “automatizar la integración de la seguridad y las prácticas de seguridad en cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software”.

Esta es una gran tarea, práctica y culturalmente, que ha llevado a muchas empresas a explorar más a fondo cómo pueden aprovechar las capacidades de la IA en las prácticas de DevOps. Entre las tecnologías más nuevas se encuentra la IA agéntica, que puede:

Ejecute tareas de varios pasos. Los agentes de IA pueden dividir los objetivos de alto nivel en subtareas más pequeñas y llevar las tareas a través de múltiples etapas hasta su finalización.

Adáptate en tiempo real. Los agentes de IA pueden ajustar su comportamiento y planes en función de la nueva información o las condiciones cambiantes.

Colabore en la orquestación de tareas y flujos de trabajo. Los sistemas de IA agéntica pueden coordinarse y comunicarse con otros agentes de IA para lograr objetivos compartidos.

Mejorar con el tiempo. Con características como el aprendizaje por refuerzo, los agentes de IA pueden aprender de las experiencias, mejorando su toma de decisiones y ajustando las estrategias con el tiempo.

Las herramientas de IA agéntica también tienen capacidades de toma de decisiones autónomas, y las empresas están entusiasmadas con las posibilidades.

Según el IBM Institute for Business Value (IBM IBV), "el 86 % de los ejecutivos dice que para 2027, los agentes de IA harán que la automatización de procesos y la reinvención del flujo de trabajo sean más eficaces". Casi el 80 % de los altos ejecutivos ya han adoptado alguna forma de IA agéntica en sus empresas, y el 19 % de las empresas están desplegando IA agéntica a escala.

Los agentes inteligentes de IA ahora pueden orquestar el desarrollo, el despliegue, el monitoreo y las actualizaciones de software. Pueden hacer que las prácticas de desplazarse a la izquierda y desplazarse a todas partes sean más manejables para los desarrolladores sobrecargados, que pueden no siempre tener el ancho de banda para probar y proteger exhaustivamente el software antes de desplegarlo.