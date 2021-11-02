¿Qué es GitOps?

En un blog anterior, hablamos de DevOps en el dominio de la computación perimetral; aquí, echamos un vistazo a cómo se puede aplicar GitOps en la computación perimetral. Aludimos a las tres aristas en la computación perimetral:

Perímetro empresarial

Perímetro de red

Perímetro del dispositivo (o perímetro lejano)

También está la nube o el centro de datos empresarial. Echemos un vistazo en profundidad a estas áreas. Junto con los entornos perimetrales, la Figura 4 también representa las tres áreas de GitOps: infraestructura, servicios y aplicaciones.

Centro de datos empresarial/en la nube

La computación perimetral está viendo la proliferación de clústeres de OpenShift o Kubernetes en la mayoría de los centros de TI. Tiene el potencial de alcanzar una escala masiva de cientos a miles de despliegues por cliente. El resultado es que los departamentos de TI de las empresas deben gestionar varios clústeres de tiempo de ejecución de contenedores independientes o cooperativos que se ejecutan on-prem y/o en nubes públicas.

Garantizar que los clústeres tengan el mismo estado deseado (implementar un cambio y revertir un cambio en múltiples nubes) es un beneficio importante que GitOps brinda a las empresas basadas en el perímetro e IoT.

Perímetro de red

El paradigma de GitOps es aplicable en el perímetro de la red, ya que uno de los principales desafíos que enfrentan los proveedores de servicios de comunicación (CSP) es buscar la orquestación, automatización y gestión de sus redes. Si bien 5G es una bendición para los consumidores, las redes definidas por software (SDN), la división de redes con diferentes anchos de banda y un despliegue más rápido han creado desafíos para los proveedores de telecomunicaciones.

Un pipeline de despliegue automatizado es una forma en que los CSP pueden llevar servicios a los clientes más rápido. Tener un repositorio central y un enfoque declarativo para aprovisionar la infraestructura de contenedores significa un tiempo de comercialización más rápido para nuevas características y solicitudes de cambio. Este paradigma ayudará al aprovisionamiento de VNF (funciones de red virtual) y CNF (funciones de red nativas de la nube) en el perímetro de la red. La contenerización de los componentes de red permite gestionar dichas funciones. Por último, debido a que toda la actividad de configuración se registra y almacena en Git, la capacidad de rastrear los cambios es crítica para fines de cumplimiento y auditoría. Hay un par de blogs relacionados de WeaveWorks en las referencias: