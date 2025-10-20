¿Qué es la documentación del código?

La documentación como código trata la documentación como código de software. Este enfoque gestiona la documentación utilizando las mismas herramientas que el código fuente, incluidos los sistemas de control de versiones para revisar y realizar un seguimiento de los cambios, las pruebas automatizadas para identificar problemas de formato y estilo, y la integración continua/entrega continua (CI/CD) para actualizar y desplegar la documentación.

Si bien la documentación del código abarca la práctica más amplia de documentar el código, la documentación como código es una estrategia específica y un enfoque más técnico para escribir documentación.