¿Qué es la calidad del código?

Los altos estándares de programación son para el proceso de desarrollo de software lo que una buena mise en place y “trabajar de forma ordenada” son para el funcionamiento de una cocina profesional. Las prácticas que elevan la calidad del código pueden traducirse en una mejor funcionalidad a corto plazo, pero sus beneficios más importantes son menos problemas, un progreso más rápido y menores costos de mantenimiento a largo plazo.

Los beneficios a largo plazo de un código de mayor calidad a veces pueden ser difíciles de comunicar para los programadores a la gerencia menos versada en las minucias del ciclo de vida del desarrollo de software. Equilibrar los beneficios holísticos del código óptimo con las presiones inmediatas de las prioridades empresariales a menudo implica complejos sacrificios. Dicho esto, un estudio de 2022 de 39 bases de código de producción patentadas afirmó, entre otros hallazgos,1 que:

La deuda técnica derivada de un código escrito de manera apresurada supone un desperdicio de hasta el 42 % del tiempo de los desarrolladores.

El código de baja calidad genera 15 veces más defectos que el código de alta calidad.

Resolver problemas en código de baja calidad lleva (en promedio) un 124 % más de tiempo que resolver problemas en código de alta calidad.

Un código de mayor calidad facilita y agiliza la comprensión, la refactorización, la depuración y la incorporación de nuevas características a un código fuente. Un código claro, coherente y bien escrito facilita una coordinación más fluida entre los equipos de desarrollo y reduce la complejidad y las complicaciones derivadas de los cambios en el código. No solo garantiza una alta calidad del software, sino también una excelente experiencia para los desarrolladores y los usuarios.

El hecho de que un fragmento de código compile y ejecute con éxito su propósito en tiempo de ejecución no es suficiente para determinar su calidad general. Escribir código no es como completar un crucigrama, en el que existe una única forma de completar correctamente una tarea: a menudo hay innumerables soluciones a un problema de programación dado. Por lo tanto, la funcionalidad es el único criterio para determinar si un código es aceptable. El valor de un código de alta calidad se manifiesta en sus efectos secundarios sobre el contexto que lo rodea.