Reducción de la deuda técnica en 2026

Cuando una corporación adquiere una empresa, naturalmente consulta su balance general para hacerse una idea de su valor. La deuda financiera, que aparece como préstamos o pasivos que finalmente deben pagarse, es un componente comparativamente sencillo de analizar en una adquisición.

Pero hay otro tipo de deuda que es cada vez más importante en la ingeniería de software y que no se contabiliza formalmente. La deuda técnica se manifiesta como código frágil, arquitecturas obsoletas y sistemas que no son capaces de adaptarse a las tecnologías y tendencias emergentes.

En ambos casos, los compradores deben tomar decisiones que, a menudo, implican concesiones importantes. Podrían pagar el “principal” mediante el pago de préstamos, o en el ejemplo de deuda técnica, sistemas de refactorización. Podrían reestructurarse mediante la renegociación de los términos financieros o la modernización incremental de la pila tecnológica. O simplemente pueden aceptar la carga de la deuda y lidiar con las consecuencias de la reducción de la agilidad financiera o técnica.

Al igual que la deuda financiera, la deuda técnica tiende a acumularse. Cada atajo que se toma hoy hace que el trabajo futuro sea más lento, arriesgado y costoso, lo que genera presión para tomar aún más atajos, lo que genera más desorden y más retrasos: un círculo vicioso.

A medida que se hace más difícil trabajar con las bases de código, lleva más tiempo agregar nuevas características, y los ingenieros evitan hacer actualizaciones por temor a estropear algo. El código nuevo se superpone al anterior, lo que puede provocar efectos secundarios impredecibles. La complejidad se acumula. Los errores proliferan, lo que lleva a posibles vulnerabilidades de seguridad. Los desarrolladores empiezan a sentir que pasan todo el tiempo apagando incendios y creando soluciones alternativas, cuando preferirían construir algo nuevo y emocionante antes que cuidar sistemas antiguos.

Los desarrolladores cambian constantemente. Los empleados que están más familiarizados con los sistemas más antiguos se van, lo que resulta en una pérdida de conocimiento institucional. Los tiempos de incorporación se alargan. La documentación se ve afectada, lo que lleva a trabajo duplicado y arreglos rápidos que ocultan problemas mayores.

La investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las empresas que tienen totalmente en cuenta el costo de abordar la deuda técnica en sus casos de negocio de IA proyectan un retorno de la inversión (ROI) un 29 % mayor que las que no lo hacen. Y la lógica fluye en la otra dirección: ignorar la deuda técnica da como resultado una disminución del ROI del 18 % al 29 %. Es un momento interesante para TI, porque las herramientas de programación de IA han revolucionado el campo, para bien y para mal. La misma tecnología que puede agravar la deuda técnica es una herramienta poderosa para resolverla.