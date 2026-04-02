¿Qué es la experiencia del desarrollador?

Sin embargo, es importante señalar que aumentar la productividad de los desarrolladores y mejorar su experiencia no siempre son sinónimos. En un estudio de ocho meses, Harvard Business Review (HBR) encontró que incluso cuando el uso de IA era totalmente opcional, “los empleados trabajaban a un ritmo más rápido, asumían un alcance más amplio de tareas y extendían el trabajo a más horas del día, a menudo sin que se les pidiera que lo hicieran”. La IA ayuda a aumentar la productividad, pero las consecuencias de ese aumento pueden llegar a ser insostenibles, lo que provoca fatiga cognitiva y agotamiento.2

El impacto de la IA en la experiencia del desarrollador puede extenderse más allá del uso directo de la IA por parte de sus desarrolladores. En particular, la investigación de HBR observó que la mayor frecuencia de personas que no son ingenieros que utilizan IA para generar código da como resultado que los ingenieros dediquen más tiempo a revisar y corregir el trabajo generado por IA de sus colegas. HBR señaló que “estas demandas se extendieron más allá de la revisión formal del código. Los ingenieros se encontraron cada vez más como entrenadores de colegas que estaban haciendo 'vibe coding' y terminando parcialmente las solicitudes de extracción completas”.

Además, el panorama de la IA en rápida evolución puede contribuir a un DevEx fragmentado. Los modelos y los marcos de trabajo de agentes de IA están en constante expansión y mejora, lo que obliga a los desarrolladores a mantenerse al día de las últimas novedades y a adaptarse a los protocolos y prácticas en constante evolución. Las capacidades mejoradas de IA son, sin duda, útiles, pero pueden convertirse en un arma de doble filo si no cuentan con la mediación y la orientación adecuadas por parte del equipo de DevEx.