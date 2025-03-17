¿Cuál es el ambiente en torno a la programación ambiental?

Mientras el director ejecutivo (CEO) de OpenAI, Sam Altman,se burla de las habilidades de escritura creativa de un próximo modelo de OpenAI, muchos desarrolladores e ingenieros de software están adoptando algo llamado "programación ambiental". La expresión tiene solo seis semanas, pero continúa generando debate en Reddit y en varios canales de Slack, incluso aquí en IBM.

En pocas palabras, la programación ambiental es un término que el cofundador de OpenAI y exdirector sénior de IA de Tesla,Andrej Karpathy, utilizó recientemente para describir lo buenos que se han vuelto los LLM en el razonamiento y la programación. (Piense: Soneto de Claude, o editor de código IA Cursor). Ahora, escribió en X, los desarrolladores pueden "ceder a las vibraciones, adoptar exponenciales y olvidar que el código existe". Como dijo Ars Technica: "En lugar de tratarse de control y precisión, la programación de vibraciones se trata de rendirse al flujo".

Joshua Noble, estratega técnico en IBM, dice que cree que la programación empezó como una broma. Pero la expresión se quedó, con la incubadora Y Combinator incluso creando un documento explicativo de 30 minutos titulado "Vibe programación Is the Future".

La programación Vibe podría ser el futuro, pero sigue siendo imperfecta hoy en día. “Creo que realmente es más como si te quedaste sin ideas, o si te sientes perezoso, solo deja que CoPilot lo haga por ti un poco y mira a dónde te lleva”, dice Noble. “Solo veo cosas, digo cosas, hago cosas y copio y pego cosas, y casi siempre funciona”.

Ash Minhas, gerente de contenido técnico de IBM, está de acuerdo: "La programación de Vibe es una cosa", dice. "Es como si pudieras inspirarte y convertirlo en algo". Para ilustrar su punto, Minhas dice que a él y a su hermano se les ocurrió una instrucción para crear una aplicación que ayude a los usuarios a encontrar su número FIRE (Independencia financiera, jubilación anticipada). "Si tienes habilidades técnicas, es fantástico", dice.