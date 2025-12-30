iPaaS는 조직이 통합 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있는 클라우드 네이티브 셀프 서비스 소프트웨어 제품군입니다. iPaaS는 서비스 간 연결을 촉진하고 관리합니다. 따라서 서로 다른 프로토콜이나 데이터 형식을 사용하는 애플리케이션도 통신할 수 있으므로 데이터 흐름을 방해할 수 있는 불일치와 비호환성 문제를 극복할 수 있습니다.

기업들은 과거에 메시지 브로커나 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 특수 미들웨어를 사용하여 온프레미스 환경에서 애플리케이션 통합을 설계해 왔습니다. 그러나 이러한 솔루션은 특히 조직이 확장하고 수십 또는 수백 개의 새로운 서비스를 추가함에 따라 긴밀하게 결합되고 유지 관리가 어려워질 수 있습니다.

iPaaS 솔루션은 두 서비스가 맞춤형 커넥터를 통해 직접 통신하는 지점간 통합 흐름에 비해 더 큰 유연성과 확장성을 제공하기 때문에 인기 있는 대안이 되고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션인 iPaaS 플랫폼은 컨테이너화된 마이크로서비스, 서버리스, 엣지 및 기타 최신 멀티 클라우드 환경 전반에서 통합을 가능하게 하는 오늘날 기업의 요구 사항에 부합합니다.

Fortune Business Insights에 따르면 iPaaS 도입이 증가하고 있으며 이 업계는 2025년에 약 26% 성장할 것으로 예상됩니다. 한 가지 이유는 iPaaS 솔루션이 프로토콜 변환, 인증, 로깅 및 데이터 동기화와 같은 기술 작업을 처리하는 것 외에도 팀이 자체 데이터 오케스트레이션 패턴 및 자동화를 설계하고 모니터링할 수 있도록 복잡한 관리 도구 및 사용자 지정도 제공하기 때문입니다. 또한 많은 iPaaS 솔루션에는 머신 러닝, 사물인터넷(IoT), 고급 분석 및 기타 최신 혁신 기술이 통합되어 연결을 최적화합니다.

iPaaS는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 따릅니다. iPaaS 공급업체는 월별 또는 연간 단위로 조직에 요금을 청구하며, 가격은 사용량 티어 또는 기능 패키지에 따라 다릅니다. 공급자는 통합 솔루션과 함께 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 서비스형 플랫폼(PaaS) 및 SaaS 애플리케이션을 번들로 제공할 수도 있습니다. iPaaS는 맞춤형 수동 커넥터만으로는 복잡한 통합을 관리하기 어려운 대기업에서 가장 흔하게 사용됩니다.

iPaaS 통합은 맞춤형 API 또는 미들웨어를 통해 CRM, 재무, 분석, ERP 시스템 및 기타 비즈니스 애플리케이션을 연결하는 기존 원칙인 엔터프라이즈 애플리케이션 통합(EAI) 을 기반으로 합니다. EAI는 온프레미스 시스템 간의 상호 작용을 용이하게 하기 위해 1990년대에 처음 개발되었습니다. 오늘날 많은 EAI 플랫폼은 하이브리드 및 멀티 클라우드 통합도 관리할 수 있습니다. 개발자들은 iPaaS를 EAI의 최신 클라우드 네이티브 변형으로 간주합니다.

실제로 조직들은 EAI와 iPaaS를 상호 보완적인 시스템으로 간주하는 경우가 많습니다. 예를 들어, IT 팀은 핵심 통합 프로세스(예: 레거시 서버에서 데이터 웨어하우스로 성과 데이터를 전송하는 작업)를 처리하기 위해 내부 EAI 플랫폼을 사용하는 한편, 타사 SaaS 애플리케이션 간의 동기화와 같은 클라우드 기반 통합 작업은 iPaaS 플랫폼에 맡기는 식입니다.