일부 iPaaS 플랫폼은 의료, 제조, 전자 상거래 또는 금융과 같은 특정 산업을 대상으로 합니다. 실시간 데이터 동기화, API 라이프사이클 관리, 레거시 시스템 현대화와 같은 특정 사용 사례도 다루고 있습니다. 이러한 사용 사례를 살펴보기 전에 iPaaS의 작동 방식과 다른 통합 접근 방식과의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.
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iPaaS는 조직이 통합 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있는 클라우드 네이티브 셀프 서비스 소프트웨어 제품군입니다. iPaaS는 서비스 간 연결을 촉진하고 관리합니다. 따라서 서로 다른 프로토콜이나 데이터 형식을 사용하는 애플리케이션도 통신할 수 있으므로 데이터 흐름을 방해할 수 있는 불일치와 비호환성 문제를 극복할 수 있습니다.
기업들은 과거에 메시지 브로커나 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 특수 미들웨어를 사용하여 온프레미스 환경에서 애플리케이션 통합을 설계해 왔습니다. 그러나 이러한 솔루션은 특히 조직이 확장하고 수십 또는 수백 개의 새로운 서비스를 추가함에 따라 긴밀하게 결합되고 유지 관리가 어려워질 수 있습니다.
iPaaS 솔루션은 두 서비스가 맞춤형 커넥터를 통해 직접 통신하는 지점간 통합 흐름에 비해 더 큰 유연성과 확장성을 제공하기 때문에 인기 있는 대안이 되고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션인 iPaaS 플랫폼은 컨테이너화된 마이크로서비스, 서버리스, 엣지 및 기타 최신 멀티 클라우드 환경 전반에서 통합을 가능하게 하는 오늘날 기업의 요구 사항에 부합합니다.
Fortune Business Insights에 따르면 iPaaS 도입이 증가하고 있으며 이 업계는 2025년에 약 26% 성장할 것으로 예상됩니다. 한 가지 이유는 iPaaS 솔루션이 프로토콜 변환, 인증, 로깅 및 데이터 동기화와 같은 기술 작업을 처리하는 것 외에도 팀이 자체 데이터 오케스트레이션 패턴 및 자동화를 설계하고 모니터링할 수 있도록 복잡한 관리 도구 및 사용자 지정도 제공하기 때문입니다. 또한 많은 iPaaS 솔루션에는 머신 러닝, 사물인터넷(IoT), 고급 분석 및 기타 최신 혁신 기술이 통합되어 연결을 최적화합니다.
iPaaS는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 따릅니다. iPaaS 공급업체는 월별 또는 연간 단위로 조직에 요금을 청구하며, 가격은 사용량 티어 또는 기능 패키지에 따라 다릅니다. 공급자는 통합 솔루션과 함께 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 서비스형 플랫폼(PaaS) 및 SaaS 애플리케이션을 번들로 제공할 수도 있습니다. iPaaS는 맞춤형 수동 커넥터만으로는 복잡한 통합을 관리하기 어려운 대기업에서 가장 흔하게 사용됩니다.
iPaaS 통합은 맞춤형 API 또는 미들웨어를 통해 CRM, 재무, 분석, ERP 시스템 및 기타 비즈니스 애플리케이션을 연결하는 기존 원칙인 엔터프라이즈 애플리케이션 통합(EAI) 을 기반으로 합니다. EAI는 온프레미스 시스템 간의 상호 작용을 용이하게 하기 위해 1990년대에 처음 개발되었습니다. 오늘날 많은 EAI 플랫폼은 하이브리드 및 멀티 클라우드 통합도 관리할 수 있습니다. 개발자들은 iPaaS를 EAI의 최신 클라우드 네이티브 변형으로 간주합니다.
실제로 조직들은 EAI와 iPaaS를 상호 보완적인 시스템으로 간주하는 경우가 많습니다. 예를 들어, IT 팀은 핵심 통합 프로세스(예: 레거시 서버에서 데이터 웨어하우스로 성과 데이터를 전송하는 작업)를 처리하기 위해 내부 EAI 플랫폼을 사용하는 한편, 타사 SaaS 애플리케이션 간의 동기화와 같은 클라우드 기반 통합 작업은 iPaaS 플랫폼에 맡기는 식입니다.
개발자는 iPaaS 플랫폼을 사용하여 사전 구축된 커넥터 또는 노코드 도구를 사용하여 여러 서비스를 포함하는 자동화를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 기업은 직원 온보딩을 간소화하기 위해 자동화를 구축할 수 있습니다. HR 부서에서 신규 직원을 급여에 추가하면 이 이벤트는 온보딩 문서, 교육 자료, 로그인 자격 증명 및 필요한 장비를 직원에게 제공하는 워크플로를 자동으로 시작합니다.
iPaaS 플랫폼은 이러한 단계를 오케스트레이션하여 각 관련 서비스가 할당된 작업을 정확한 순서로 완료할 수 있도록 합니다. 또한 팀은 전체 자동화를 재구성할 필요 없이 업데이트된 교육 자료를 배포하는 등 변경 작업을 할 수 있습니다.
덜 성숙한 통합 모델에서는 정보가 개별 시스템 내에서 격리되는 경우가 많습니다. 이러한 데이터 사일로는 팀이 한 서비스의 동작이 관련 애플리케이션에 어떤 영향을 미치는지 확인하기 어렵게 만들 수 있습니다. iPaaS 플랫폼은 머신 러닝을 사용하여 다양한 시스템에서 패턴을 식별하고 이상 징후를 감지하여 고객 행동, 운영 효율성 및 네트워크 성능에 대한 보다 전체적인 관점을 구축할 수 있습니다.
일부 iPaaS 플랫폼에는 AIOps 기능이 내장되어 있습니다. 여기에는 이러한 문제로 인해 다운타임, 보안 위험 또는 부정적인 고객 경험이 발생하기 전에 정렬 불량, API 구성 오류 및 비정상적인 사용 패턴을 사전에 예측할 수 있는 도구가 포함됩니다. 한편, AI 기반 데이터 매핑 도구는 보다 효율적이고 안전한 정보 경로를 제안하여 조직이 데이터 파이프라인을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
현대 환경에서 비즈니스 시스템은 서로 크게 의존하는 경우가 많습니다. 한 시스템의 데이터는 다른 시스템의 작동 방식을 직접적으로 결정할 수 있으며, 작은 불일치나 지연도 중요한 워크플로를 방해할 수 있습니다. iPaaS는 팀이 한 시스템의 이벤트가 다른 시스템의 작업을 자동으로 트리거하는 동기화된 자동화를 신속하게 설계하고 배포할 수 있는 기능을 제공합니다.
예를 들어, 전자 상거래 플랫폼은 Salesforce 고객 데이터를 재고 관리 및 송장 발행을 처리하는 ERP와 동기화하여 주문 처리 기록과 재무 로그를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 한편, ERP는 청구 상태 및 주문 내역과 같은 관련 데이터를 CRM으로 다시 전송하여 영업 팀이 고객 행동을 종합적으로 파악할 수 있도록 할 수 있습니다.
또한 iPaaS 플랫폼은 중요하지 않은 데이터를 변환하여 저장, 보존 및 추가 분석을 위해 중앙 집중식 데이터 웨어하우스 또는 데이터 레이크로 보낼 수 있습니다. 팀은 셀프 서비스 인터페이스를 통해 데이터 교환을 설계 및 모니터링하고 요구 사항 변화에 따라 이러한 자동화를 조정할 수 있습니다.
iPaaS 플랫폼에는 서비스와 애플리케이션을 포괄하는 관리 플레인이 있는 경우가 많아 조직이 데이터 흐름을 전체적으로 파악할 수 있습니다. 대시보드를 통해 팀은 성능을 모니터링하고, 비효율성을 찾아내고, 정렬 불량, 동기화 장애 및 기타 오류의 원인을 식별할 수 있습니다. 또한 통합 컨트롤 플레인은 조직이 로그, 추적 및 기타 지표를 수집하고 분석하여 관측 가능성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
한편 거버넌스 기능은 조직이 속도 제한을 적용하고 규정 준수를 유지하며 인증 및 권한 부여 정책을 관리하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, iPaaS 플랫폼에는 API 게이트웨이 및 개발자 포털과 같은 API 관리 도구가 포함될 수 있으므로 이해관계자가 라이프사이클 전반에 걸쳐 API를 원활하게 검색, 배포, 업데이트 및 관리할 수 있습니다.
iPaaS 플랫폼은 주목할 만한 이벤트(예: 비정상적인 센서 판독 또는 새 로그인)가 발생할 때마다 이벤트 브로커가 관련 서비스에 알림을 보내는 이벤트 통합을 지원합니다. 이 접근 방식은 수신 서비스가 처리할 준비가 될 때까지 데이터가 이벤트 대기열에 안전하게 저장되는 비동기 데이터 처리를 지원합니다.
최신 플랫폼은 원시 데이터를 필터링, 압축 및 읽을 수 있는 형식으로 변환하여 관련 정보만 다운스트림으로 전송하는 이벤트 강화 및 변환도 지원할 수 있습니다. 또한 많은 iPaaS 플랫폼에는 효율성을 개선하기 위해 대용량 데이터를 미리 정의된 간격으로 패킷으로 전송하는 일괄 처리 기능이 있는데, 이는 전통적으로 추출, 변환, 로드(ETL) 애플리케이션과 관련된 접근 방식입니다.
최신 iPaaS 플랫폼은 IoT 네트워크의 데이터를 오케스트레이션할 수 있으며, 인터넷에 연결된 디바이스에는 정밀한 모니터링과 실시간 성능 최적화를 위한 스마트 센서가 장착되어 있습니다. 또한 데이터가 발생한 소스와 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 저장하는 분산 IT 아키텍처인 엣지 컴퓨팅 시스템과 통합할 수 있습니다.
이 접근 방식은 효율성과 안정적인 성능을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다. IT 팀은 IoT, 엣지 및 온프레미스용으로 별도의 시스템을 배포하는 대신 iPaaS를 사용하여 통합 계층을 통해 이러한 시스템을 관리할 수 있으므로 각 환경에 걸친 워크플로를 설계할 수 있습니다.
많은 조직에서 레거시 시스템을 마이그레이션하거나 교체하는 것은 기술적으로 까다롭고 시간과 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 전환 기간 동안 중요한 애플리케이션을 오프라인으로 전환해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. iPaaS 플랫폼은 API를 통해 레거시 서비스를 최신 도구에 연결하고 이전 형식을 최신 시스템과 호환되도록 변환할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 기업은 레거시 시스템의 라이프사이클을 연장하고 과거 데이터를 보존하여 고급 분석, AI 시스템 및 기타 최신 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Fortune Business Insights에 따르면 대부분의 기업이 엔터프라이즈 통합의 이점을 누릴 수 있지만, 특히 IT 및 통신, 의료, 제조, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 산업에서 iPaaS가 인기가 높다고 합니다. 은행은 2024년 iPaaS를 가장 많이 사용하는 산업이었으며, 의료는 앞으로 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 산업이 될 것으로 예상됩니다.
의료 환경에서 iPaaS는 환자 데이터, 청구, 일정 및 연구실 시스템을 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다. 통합 온라인 포털은 환자와 의사 모두에게 중요한 정보에 액세스할 수 있는 통합 엔드포인트를 제공하는 동시에 미국의 HIPAA와 같은 개인정보 보호 표준 및 규정을 준수할 수 있도록 도와줍니다.
iPaaS 솔루션은 일상적인 재무 보고 프로세스를 자동화하여 지루한 수작업을 줄이고 정확성을 보장할 수 있습니다. iPaaS 플랫폼은 시스템 전반의 데이터 흐름에 대한 감독을 중앙 집중화함으로써 은행, 금융 및 보험 회사가 자금 세탁 방지(Anti-Money Laundering, AML), 고객 파악(Know Your Customer, KYC), 대출 진실법(Fortune Business Insights, TILA) 등의 규제 프레임워크를 준수할 수 있게 해줍니다. 결제 처리, 사기 탐지, 디지털 투자 및 온라인 뱅킹 서비스를 통합하면 운영 효율성과 보안도 향상할 수 있습니다.
IT 회사는 iPaaS 솔루션을 사용하여 클라우드 기반 애플리케이션을 하이브리드 및 온프레미스 서비스와 연결하고, 네트워크 연결 및 데이터 흐름을 시각화하고, 지원 티켓 및 오류 보고서 라우팅을 자동화하고, 지표를 분석하여 성능과 보안을 개선합니다.
iPaaS 플랫폼은 자동차, 전자, 소비재 및 기타 제조 중심 조직이 공급망 프로세스를 자동화하고, 공장 및 운송 워크플로를 최적화하고,예측 유지보수를 사용하여 기계 라이프사이클을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 iPaaS 솔루션은 머신 러닝, IoT 및 클라우드 서비스와 같은 새로운 기술을 생산 시설 운영에 통합하는 데 중점을 둔 Industry 4.0 전략을 가속화할 수 있습니다.
조직은 최신 기술과 비즈니스 프로세스를 통해 워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하는 데 도움이 되는 대규모 디지털 혁신 전략의 일환으로 iPaaS 솔루션에 투자하는 경우가 많습니다. 2024년 Forrester 연구에 따르면 기업들은 통합 제품군을 도입한 후 3년 동안 개발자 효율성이 30% 증가하고 투자 수익률(ROI)이 345% 향상된 것으로 나타났습니다. 이점은 다음과 같습니다.
iPaaS를 사용하면 조직은 여러 공급업체에서 서비스를 호스팅하거나 고유한 운영 체제 또는 아키텍처 프레임워크를 사용하는 경우에도 온프레미스, 멀티클라우드 및 하이브리드 환경 전반에서 통합을 신속하게 구축하고 관리할 수 있습니다. iPaaS 플랫폼은 서로 다른 프로그래밍 언어나 프로토콜을 사용하더라도 서비스가 서로 통신할 수 있도록 데이터 형식을 변환할 수 있습니다. 팀은 워크플로를 자동화하여 반복적인 수동 프로세스를 제거함으로써 인적 오류를 줄이고 더 높은 수준의 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
일부 iPaaS 플랫폼은 사전 구축된 커넥터를 갖추고 있어 조직이 새로운 자동화 또는 통합을 만들 때 앞서 시작할 수 있는 사용 편의성으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 기업은 재고 관리 플랫폼을 Slack과 연결하여 제품 재고가 없을 때마다 관련 팀에 알림을 보낼 수 있습니다.
로우코드 또는 노코드 템플릿을 사용하면 팀이 광범위한 프로그래밍 전문 지식 없이도 사용자 지정 통합을 빠르게 설계할 수 있습니다. 조직에서 iPaaS가 아직 지원하지 않는 서비스를 사용하는 경우 이러한 템플릿을 사용하여 통합을 구축할 수 있는 경우가 많습니다. 통합 도구는 팀 민첩성을 크게 향상시킬 수 있습니다. IT 부서가 사용자 지정 통합을 구축할 때까지 며칠 또는 몇 주를 기다리는 대신, 팀은 액세스 가능한 인터페이스를 통해 몇 분 또는 몇 시간 만에 직접 통합을 생성하거나 추가할 수 있습니다.
통합 서비스에는 팀이 중앙 위치에서 데이터 파이프라인, 액세스 제어 및 인증을 관리할 수 있도록 컨트롤 플레인이 포함되는 경우가 많습니다. 이 기능은 팀이 통합 관리 플레인을 통해 연결을 모니터링할 수 있기 때문에 API가 버려지거나 IT 거버넌스 및 감독 없이 사용되는 좀비 또는 악성 API를 방지하는 데 도움이 됩니다.
조직은 빠르게 변화하는 비즈니스 요구 사항을 해결하기 위해 새로운 서비스를 채택하기 위해 경쟁하면서 애플리케이션의 확산으로 인해 서비스를 체계적이고 안전하게 유지하기가 어려워지는 SaaS의 무분별한 확산에 직면하는 경우가 많습니다. iPaaS 솔루션은 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 팀은 iPaaS 플랫폼을 사용하여 중복 애플리케이션을 찾아 제거하고, 중앙 컨트롤 플레인을 통해 연결을 관리하며, 에코시스템에서 서비스를 검색하고 사용할 수 있습니다.
2023년 International Data Corporation 보고서에 따르면 특히 기업 데이터의 약 90%가 비정형 데이터라는 점을 감안할 때 iPaaS 솔루션은 조직이 데이터를 더 잘 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다. iPaaS 솔루션은 자연어 처리를 사용하여 기업이 이전에 검토하지 않았던 데이터를 구조화하고 분석하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 잠재적인 활용 사례 중 하나는 더욱 강력한 생성형 시스템을 만들기 위해 학습 단계에서 AI 모델에 데이터를 제공하는 것입니다. 또한 iPaaS 플랫폼은 AI 에이전트 채택을 가속화하여 에이전트가 사람의 개입 없이 점점 더 복잡해지는 작업을 처리할 수 있도록 할 수 있습니다.
마지막으로, AI는 조직이 보다 복잡한 통합 체계와 노코드 커넥터를 구축하여 팀이 광범위한 교육 없이도 연결된 데이터 및 서비스에 액세스할 수 있도록 도와줍니다.
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