뱅킹 자동화란 무엇인가요?

최신 뱅킹 자동화 이니셔티브는 생성형 AI, 에이전틱 AI를 포함한 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 인공 지능(AI)과 같은 기술에 의존합니다. 이러한 도구는 데이터 입력, 문서 심사, 고객 온보딩, 거래 처리와 같은 작업을 자동화합니다. 이를 통해 은행은 업무를 더 신속하게 처리하고 오류를 줄일 수 있으며, 직원은 더 복잡하거나 부가가치가 높은 업무에 집중할 수 있습니다.

복잡성이 증가하면 위험이 따르지만 자동화를 통해 얻을 수 있는 이점도 상당합니다. 은행은 자동화가 확대됨에 따라 보안, 규정 준수, 복원력을 관리할 수 있도록 명확한 플랫폼 거버넌스에 투자해야 합니다. 2025년 IBM IBV 연구에 따르면 60% 이상의 은행 CEO가 자동화 이점을 활용하고 경쟁력을 강화하려면 상당한 위험을 감수해야 한다고 답했습니다.1

자동화는 사기 탐지, 위험 관리 등 사이버 보안에서 핵심적인 역할을 합니다. AI 시스템은 거래 패턴을 실시간으로 분석하여 의심스러운 활동을 식별합니다. 규정 준수 팀은 규제 변화에 신속하게 대응하는 자동화된 워크플로를 사용하며, 그 속도는 몇 주가 아닌 몇 시간 단위로 이루어지기도 합니다.

자동화 플랫폼은 은행이 IT에 크게 의존하지 않고도 부서 전반에 걸쳐 자동화를 구축하고 확장할 수 있는 노코드 또는 로우코드 인터페이스를 제공합니다. 이 방식을 사용하면 고객 서비스, 보고, 마케팅, 회계와 같은 영역에서 솔루션을 더 빠르게 배포할 수 있습니다.

소매 금융(retail banking) 분야에서 자동화는 신용카드 발급, 계좌 설정, 대출 신청, 규정 준수 확인 등의 프로세스를 지원합니다. RPA와 AI 기반 시스템은 고객 데이터를 추출 및 검증하고, 서류를 처리한 후, 대출 취급 시스템에 데이터를 공급합니다. 이러한 효율성은 처리 시간을 크게 줄이고 대규모 환경에서도 일관성을 보장합니다.

많은 은행이 자동화와 핀테크를 배후에서 활용하고 있습니다. 예를 들어 과거에는 고객이 수표를 입금할 때, 은행 직원이 이미지를 확인하고 정확한 데이터를 입력한 후 돈을 이체해야 했습니다. 이제 시스템이 대부분의 작업을 자동으로 수행합니다. 고객이 은행의 모바일 앱을 사용하면 소프트웨어가 수표를 읽고 검증한 후 잔액을 업데이트하는 데, 그 과정은 종종 몇 초만에 이루어집니다.

업계 전반에서 지능형 자동화를 통해 상당한 비용을 절감할 수 있습니다. 자동화는 효율성을 향상시키고 모기지 운영과 같은 프로세스에서 오류를 완전히 방지하는 것으로 입증되었습니다. 또한 수동으로 수행하는 데 수년이 걸리는 대규모 문서 처리를 에이전틱 AI 및 지능형 소프트웨어의 도움으로 며칠 만에 완료할 수 있습니다.

단기적으로 생성형 AI와 머신 러닝(ML)은 의사 결정, 고객 커뮤니케이션, 개인 맞춤형 금융 서비스에서 더 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 강력한 보안과 규정 준수를 유지하면서 보다 적응력과 대응력이 뛰어난 뱅킹 운영을 지원합니다.