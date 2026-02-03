재무 팀들은 더 스마트하게 일해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 글로벌 확장 과정에서 프로세스와 수작업 워크플로의 지속적인 비효율성과 증가하는 규정 준수 요구, 규모 확대 필요성 등 주주의 기대치를 충족하기에 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 과제들은 의사 결정을 지연하고 비용을 증가시키며 운영에 병목현상을 초래합니다.

여기서 해결책은 IBM® watsonx Orchestrate입니다. 재무 업무 맞춤형 AI 에이전트는 팀의 반복적인 작업들을 자동화하고 계획 수립 주기를 단축하며, 인사이트를 더 빠르게 확보해 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다. AI 에이전트는 주문에서부터 현금화까지의 O2C(Order to Cash) 과정을 간소화하고 예측 정확도를 개선하는 등 업무가 이루어지는 현장에 AI를 도입합니다.