코딩 없이 AI 에이전트를 활용하여 재무팀의 속도, 정확성 및 의사결정 능력을 향상시키세요.
재무 팀들은 더 스마트하게 일해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 글로벌 확장 과정에서 프로세스와 수작업 워크플로의 지속적인 비효율성과 증가하는 규정 준수 요구, 규모 확대 필요성 등 주주의 기대치를 충족하기에 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 과제들은 의사 결정을 지연하고 비용을 증가시키며 운영에 병목현상을 초래합니다.
여기서 해결책은 IBM® watsonx Orchestrate입니다. 재무 업무 맞춤형 AI 에이전트는 팀의 반복적인 작업들을 자동화하고 계획 수립 주기를 단축하며, 인사이트를 더 빠르게 확보해 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다. AI 에이전트는 주문에서부터 현금화까지의 O2C(Order to Cash) 과정을 간소화하고 예측 정확도를 개선하는 등 업무가 이루어지는 현장에 AI를 도입합니다.
직관적인 인터페이스를 사용하여 코딩 기술 없이도 AI 에이전트를 설치할 수 있습니다. 특정 영업 워크플로에 맞게 미리보기와 최적화를 수행한 뒤 빠르게 배포하세요.
80개 이상의 주요 기업 앱에 연결되는 툴로 에이전트와 앱 간의 격차를 해소하세요.
엔터프라이즈급 보안 제어를 통해 여러 API와 시스템에서 중앙 집중식으로 인증을 관리하세요.
AI 에이전트가 핵심 프로세스를 최적화하고 운영 효율을 높이는 방법을 알아보세요.
AI 에이전트는 실시간 인사이트를 제공해 재무 책임자가 변화와 혼란에 자신 있게 대응할 수 있도록 해줍니다.
반복적인 업무를 자동화함으로써 재무 팀은 운영 비용을 절감하고 전략적 이니셔티브로 인력의 최대 30%를 재배치할 수 있습니다.
원활한 도입과 확장을 위해 AI 에이전트를 ERP 시스템과 재무 애플리케이션에 쉽게 연결할 수 있습니다.