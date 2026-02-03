재무 운영을 위한 AI 에이전트

코딩 없이 AI 에이전트를 활용하여 재무팀의 속도, 정확성 및 의사결정 능력을 향상시키세요.

실제 사용 사례 보기
선 그래프가 있는 패널과 그 옆에서 노트북으로 작업하는 남성

에이전틱 자동화로 재무 업무 변환하기

재무 팀들은 더 스마트하게 일해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 글로벌 확장 과정에서 프로세스와 수작업 워크플로의 지속적인 비효율성과 증가하는 규정 준수 요구, 규모 확대 필요성 등 주주의 기대치를 충족하기에 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 과제들은 의사 결정을 지연하고 비용을 증가시키며 운영에 병목현상을 초래합니다.

여기서 해결책은 IBM® watsonx Orchestrate입니다. 재무 업무 맞춤형 AI 에이전트는 팀의 반복적인 작업들을 자동화하고 계획 수립 주기를 단축하며, 인사이트를 더 빠르게 확보해 중요한 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다. AI 에이전트는 주문에서부터 현금화까지의 O2C(Order to Cash) 과정을 간소화하고 예측 정확도를 개선하는 등 업무가 이루어지는 현장에 AI를 도입합니다.
몇 분 안에 에이전트를 설정하고 실행하세요. 방법은 다음과 같습니다. 01 코드 없이 빌드, 확장 및 사용자 지정

직관적인 인터페이스를 사용하여 코딩 기술 없이도 AI 에이전트를 설치할 수 있습니다. 특정 영업 워크플로에 맞게 미리보기와 최적화를 수행한 뒤 빠르게 배포하세요.

 02 애플리케이션에 연결

80개 이상의 주요 기업 앱에 연결되는 툴로 에이전트와 앱 간의 격차를 해소하세요.

 03 원하는 채널에 배포

엔터프라이즈급 보안 제어를 통해 여러 API와 시스템에서 중앙 집중식으로 인증을 관리하세요.

에이전틱 AI 재무 팀을 만나보세요

AI 에이전트가 핵심 프로세스를 최적화하고 운영 효율을 높이는 방법을 알아보세요.
여러 개의 작은 구체 위에 놓인 금속 장치를 표현한 3D 렌더링

AI 생성 예측과 편차 설명, 성과 인사이트로 계획의 정확성을 높이며 재무 팀이 격차를 해소하고, 보다 나은 의사 결정을 할수 있게 됩니다. 이 접근 방식을 도입한 조직은 예산 주기를 최대 33% 단축하고1 매출 예측 오류를 57% 줄여1 재무 성과에 대한 신뢰도를 높였습니다.
여러 개의 정사각형과 파란색 호스를 표현한 3D 렌더링

규정 준수 보장과 비용 절감, 사기 감소를 위해 송장을 검증하고 구매 주문을 대조하며, 엔드투엔드로 공급업체와의 커뮤니케이션을 자동화합니다. 이러한 프로세스들을 디지털화하고 간소화함으로써 기업들은 송장당 비용을 25% 절감하고1 송장 처리 주기를 32% 단축했습니다1.
전등갓 모양의 파란색 원과 금속 바로 이루어진 나무를 표현한 3D 렌더링

현금 유동성과 고객 경험을 개선할 수 있도록 송장 발행, 신용 조회, 결제 알림을 자동화합니다. 이러한 개선을 통해 미수금을 최대 43%까지 줄이고1 매출채권 회전 기간(DSO)을 32%까지 단축하여1 운전 자본을 확보하고 재무 건전성을 강화할 수 있습니다.
플랫폼에 여러 금속 부품들로 둘러싸인 파란색 구체들 위에 있는 금속 장치로 공장 공정을 표현한 3D 렌더링

기록부터 보고까지의 R2R(Record to Report) 프로세스를 간소화하여 정확한 재무제표를 더 빠르게 제출하세요. 조직들은 AI 기반 자동화를 사용하여 월말 마감 주기를 33% 단축하고1 오류가 없는 분개 항목의 비율을 2% 높일 수 있습니다1. 이러한 자동화는 정확성과 규정 준수를 한층 강화하는 데 도움이 됩니다.
여러 개의 작은 구체 위에 놓인 금속 장치를 표현한 3D 렌더링

재무 업무에 대한 AI 에이전트의 장점
더 빠른 데이터 기반의 의사 결정

AI 에이전트는 실시간 인사이트를 제공해 재무 책임자가 변화와 혼란에 자신 있게 대응할 수 있도록 해줍니다.

 IBM Finance 연구 보고서 읽기
비용 절감 및 운영 여유 확보

반복적인 업무를 자동화함으로써 재무 팀은 운영 비용을 절감하고 전략적 이니셔티브로 인력의 최대 30%를 재배치할 수 있습니다.

 IBM Finance의 생산성 혁신 알아보기
기존 시스템과의 원활한 통합

원활한 도입과 확장을 위해 AI 에이전트를 ERP 시스템과 재무 애플리케이션에 쉽게 연결할 수 있습니다.

 통합 살펴보기
다음 단계 안내

IBM watsonx Orchestrate를 무료로 체험해보거나 IBM 전문가와 상담을 예약하세요.

 무료 체험하기 라이브 데모 예약
각주

1  재무 서비스 업무에 AI를 활용 IBM 기업가치연구소(IBV), 2024