문서 처리 자동화에 대한 수요가 많다는 강력한 증거가 있으며, 인공 지능(AI)과 로우코드 툴을 결합하면 조직이 직원 생산성을 개선하고 비즈니스 성과를 높일 수 있습니다.

실제로 IBM 고객과 협력하면서 지능형 문서 처리를 적용할 수 있는 여러 사용 사례를 발견했습니다. 아래에서 세 가지 사용 사례 예와 조직이 실현할 수 있는 잠재적 이점을 살펴보겠습니다.

보험: 계좌 개설 및 서비스, 개인 및 상업 청구 처리

계좌 개설 및 서비스, 개인 및 상업 청구 처리 정부: 사회 복지 등록 및 자격, 연금 및 퇴직 계획, 허가 및 면허

사회 복지 등록 및 자격, 연금 및 퇴직 계획, 허가 및 면허 은행업 : 계좌 개설 및 서비스, 주택담보대출/대출 애플리케이션

상업 보험을 위한 견적 및 승인 프로세스 애플리케이션

상업 보험의 견적 및 승인 프로세스는 경쟁이 매우 치열하며, 견적을 가장 먼저 응답한 회사가 비즈니스를 이기는 경우가 많습니다. 문제는 많은 보험 회사에서 이 프로세스를 수동으로 검토하고, 애플리케이션 데이터를 입력하고, 지원 문서를 읽어야 하기 때문에 경쟁하거나 확장하기 어렵다는 것입니다. 이는 기존 비즈니스를 유지하고 성장시키는 데 필요한 상담 서비스에서 직원들의 집중을 빼앗는 결과를 낳기도 합니다. 지능형 문서 처리는 딥 러닝이 포함된 AI를 사용하여 이 프로세스를 자동화하여 각 문서 유형을 읽고 분류하고 이러한 다양한 형식에서 적절한 데이터를 추출할 수 있습니다. 그런 다음 추출된 데이터를 워크플로에 연결하여 비즈니스 처리를 가속화하여 견적을 생성하고 애플리케이션을 승인할 수 있습니다.

지능형 문서 처리 적용의 세 가지 잠재적 이점은 다음과 같습니다.

인력을 추가할 필요 없이 더 많은 거래를 성사시켜 수익이 증가합니다. 처리 속도가 빨라져 고객 경험이 향상됩니다. 기존 고객 계정을 유지하고 성장시킵니다.

소셜 서비스 등록 처리 애플리케이션

식량 지원 또는 보조금 주택과 같은 수십 개의 지방 정부 프로그램에 등록하려면 IT 팀이 필요한 솔루션을 구축할 자원이 없기 때문에 비효율적인 수동 스프레드시트 처리가 필요합니다. 비즈니스 사용자는 로우코드 툴과 지능형 문서 처리를 사용하여 간단하면서도 목적에 맞는 애플리케이션을 구축하고 등록 양식의 주요 필드를 인식하도록 시스템을 학습시킬 수 있습니다. 또한 구성하기 쉬운 유효성 검사기를 사용하면 날짜 필드와 통화 필드가 정확하게 인식되도록 할 수 있으며, 사회 보장 번호와 같은 고유한 필드를 처리하기 위해 간단한 맞춤형 유효성 검사기를 만들 수도 있습니다.

지능형 문서 처리 적용의 세 가지 잠재적 이점은 다음과 같습니다.

처리 시간 단축으로 인해 프로그램 등록이 증가했습니다. 개인 식별 정보에 대한 적절한 역할 기반 보기를 통해 맞춤형 자동화 솔루션을 비용 효율적으로 롤아웃합니다. IT 부서의 개입이 거의 또는 전혀 없이 비즈니스 사용자가 구축합니다.

개인 뱅킹을 위한 계좌 서비스

은행은 웹사이트에서 다운로드할 수 있는 20개 이상의 다양한 계좌 서비스 양식을 보유할 수 있습니다. 계좌 소유자는 이 양식을 사용하여 계좌를 변경하거나 계좌를 폐쇄할 수 있습니다. 오늘날에는 상당한 규모의 상담원 팀이 이러한 양식을 읽고 데이터를 확인한 다음 계좌 관리 시스템에 데이터를 입력해야 할 수 있습니다. 그러나 로우코드 툴과 지능형 문서 처리를 활용하면, 은행은 각 계좌 서비스 양식을 처리하는 솔루션을 빠르게 구축할 수 있습니다. 또한 지능형 문서 처리를 통해 시스템이 고객 주소나 계좌 번호 같은 공통 필드뿐 아니라, 양식별로 고유한 필드까지도 인식하도록 학습시킬 수 있습니다.

RPA와 결합함으로써 은행은 추출된 데이터를 가져와 은행의 백엔드 시스템에 대한 변경 사항을 자동화할 수도 있습니다. 또한 지능형 문서 분류를 활용하여 계좌 폐쇄 양식에 신속하게 플래그를 지정하고 상담원에게 잠재적인 도주 위험이 있을 수 있는 고객에게 경고할 수 있습니다.

지능형 문서 처리 적용의 세 가지 잠재적 이점은 다음과 같습니다.