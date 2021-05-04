로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 인간 사용자와 데스크톱의 상호 작용을 모방해 작업을 수행하는 프로그램(이 경우 소프트웨어 로봇)으로, 예를 들면 Excel 스프레드시트에서 양식으로 정보를 복사하고, 고객 데이터를 삽입하고, 웹사이트에서 주문을 하는 등의 작업을 수행합니다. 오늘날의 디지털 세상에서는 많은 업무가 자동화되었다고 생각하지만, 여전히 일상 업무의 상당 부분에는 수작업이 필요하며 그중 대부분은 반복적인 작업입니다.

본인이 이메일이나 팩스로 수신되는 인보이스를 처리하는 데이터 담당자라고 상상해 보세요. PDF 문서일 수도 있고, 팩스 이미지일 수도 있는 인보이스가 수신되면 그것을 읽고 주문 애플리케이션에 주문을 수동으로 입력해야 할 겁니다. 신규 고객이 주문하는 경우에는 고객 계정을 수동으로 생성해야 할 수도 있습니다. 하지만 RPA가 있는 경우, 로봇이 다양한 OCR (광학 문자 인식) 기법과 지능형 문서 처리 기술을 활용해 인보이스를 읽은 후 컴퓨터 화면에서 마우스 클릭과 키보드 입력을 시뮬레이션해 주문 애플리케이션에 정보를 입력할 수 있습니다.

RPA와 스크립트나 API 같은 다른 자동화 방법의 주요 차이점 중 하나는 RPA가 명령줄이나 API에만 국한되지 않고 사용자 인터페이스에도 적용된다는 점입니다. 다양한 현대화 기술의 발전에도 불구하고, 자동화를 위한 최신 API나 명령줄을 제공하지 않는 레거시 비즈니스 애플리케이션(예: CICS, IMS, SAP)과 네이티브 애플리케이션(예: Windows 기반)은 여전히 많습니다. 일반 사용자에게 백엔드 API에 대한 액세스 권한을 부여할 가능성이 매우 적기 때문에 사용자가 API에 액세스할 수 없는 경우도 있습니다(은행 웹사이트나 온라인 서점 같은 제삼자 웹 기반 애플리케이션을 사용한다고 가정해 보세요). 이러한 시스템과 관련된 작업을 자동화하려면 RPA가 필요합니다.