RPA는 워크플로 자동화, 화면 스크래핑, AI라는 3가지 핵심 기술로 구성됩니다. 이러한 기술의 고유한 조합을 통해 RPA는 수동 데스크톱 작업의 생산성 문제를 해결할 수 있습니다.
로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 인간 사용자와 데스크톱의 상호 작용을 모방해 작업을 수행하는 프로그램(이 경우 소프트웨어 로봇)으로, 예를 들면 Excel 스프레드시트에서 양식으로 정보를 복사하고, 고객 데이터를 삽입하고, 웹사이트에서 주문을 하는 등의 작업을 수행합니다. 오늘날의 디지털 세상에서는 많은 업무가 자동화되었다고 생각하지만, 여전히 일상 업무의 상당 부분에는 수작업이 필요하며 그중 대부분은 반복적인 작업입니다.
본인이 이메일이나 팩스로 수신되는 인보이스를 처리하는 데이터 담당자라고 상상해 보세요. PDF 문서일 수도 있고, 팩스 이미지일 수도 있는 인보이스가 수신되면 그것을 읽고 주문 애플리케이션에 주문을 수동으로 입력해야 할 겁니다. 신규 고객이 주문하는 경우에는 고객 계정을 수동으로 생성해야 할 수도 있습니다. 하지만 RPA가 있는 경우, 로봇이 다양한 OCR (광학 문자 인식) 기법과 지능형 문서 처리 기술을 활용해 인보이스를 읽은 후 컴퓨터 화면에서 마우스 클릭과 키보드 입력을 시뮬레이션해 주문 애플리케이션에 정보를 입력할 수 있습니다.
RPA와 스크립트나 API 같은 다른 자동화 방법의 주요 차이점 중 하나는 RPA가 명령줄이나 API에만 국한되지 않고 사용자 인터페이스에도 적용된다는 점입니다. 다양한 현대화 기술의 발전에도 불구하고, 자동화를 위한 최신 API나 명령줄을 제공하지 않는 레거시 비즈니스 애플리케이션(예: CICS, IMS, SAP)과 네이티브 애플리케이션(예: Windows 기반)은 여전히 많습니다. 일반 사용자에게 백엔드 API에 대한 액세스 권한을 부여할 가능성이 매우 적기 때문에 사용자가 API에 액세스할 수 없는 경우도 있습니다(은행 웹사이트나 온라인 서점 같은 제삼자 웹 기반 애플리케이션을 사용한다고 가정해 보세요). 이러한 시스템과 관련된 작업을 자동화하려면 RPA가 필요합니다.
로보틱 프로세스 자동화(RPA)는 워크플로 자동화, 화면 스크래핑, 인공지능(AI)이라는 3가지 핵심 기술로 구성됩니다. 이 3가지 기술의 조합을 통해 RPA는 투자 대비 수익률(ROI)이 낮은 수동 데스크톱 작업의 생산성 문제를 해결할 수 있습니다.
RPA가 처음 도입되었을 때만 해도 화면 스크래핑 기술이라는 인상이 강했습니다. 어떤 의미에서는 맞는 말이기도 합니다. RPA는 화면 지원, 보다 지능적인 UI 데이터 구문 분석(예: 기본 Windows 컨트롤, 웹 브라우저 DOM 모델), 여러 로봇을 동시에 관리할 수 있는 보다 확장 가능한 방식 등의 변형 기술을 더 스마트하게 사용하는 화면 스크래핑의 진화라고 할 수 있습니다.
RPA가 대중 시장에 도입되기 전, 워크플로 자동화에는 크게 3가지 범주, 즉 완전 수동, 반자동 인간 중심, 완전 자동화된 직접 프로세스가 있었습니다. 거의 모든 자동화 프로젝트의 목적은 완전 수동 프로세스의 비율을 완전 자동화된 직선 프로세스로 전환하는 것입니다. 모든 서비스가 API에 액세스할 수 있어야 하고 모든 사람의 개입을 제거하도록 프로그래밍되어야 하기 때문에 가능한 한 많은 직관적인 프로세스를 갖고자 하는 욕구는 API 경제를 이끄는 원동력이 되었습니다.
문제는 인간 중심의 프로세스와 직관적인 프로세스 사이에는 투자가 필요하며, 때로는 필요한 투자가 얻는 이익보다 훨씬 더 많을 수 있다는 것입니다. 결과적으로 우리는 많은 초기 자동화 프로젝트가 ROI가 더 높은 비즈니스 크리티컬 프로세스에 집중되는 것을 보게 될 겁니다. 이러한 중요 비즈니스 프로세스는 회사 내 프로세스 중 10% 정도만 차지하고, 나머지 대부분은 '롱테일 프로세스'라고 부르는 인간 중심적이지만 새로운 API 구축이나 프로세스 리엔지니어링에 필요한 투자를 정당화할 만큼 중요하지 않은 경우가 많습니다.
바로 이 점이 RPA를 사용하는 것이 매력적이고 실용적인 이유입니다. RPA는 적절한 API 통합 없이는 자동화하기 어렵고 시간이 많이 소요되는 일련의 반복적인 데스크톱 작업을 자동화하는 데 유용합니다. IBMIBM Robotic Process Automation을 포함한 많은 RPA 솔루션이 화면 녹화, 스마트 비전 기술과 결합된 로우코드 작성 도구를 제공하는 덕분에 사용자들은 솔루션을 훨씬 더 쉽고 빠르게 구축할 수 있습니다.
이를 통해 인간 중심 프로세스와 직접적인 프로세스 사이의 중간 지점에서 인간, 로봇, API를 활용하는 하이브리드 접근 방식을 사용해 자동화를 추진할 수 있습니다.
조직 내에서 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 사용할 수 있는 기회가 있는지 확인하려면 먼저 3가지 영역을 살펴볼 수 있습니다.
로보틱 프로세스 자동화(RPA)에는 유인 로봇과 무인 로봇이라는 2가지 주요 유형이 있습니다. RPA 산업이 처음 시장에 도입되었을 때만 해도 대부분의 로봇은 '무인' 로봇이었습니다. 본질적으로 무인 봇은 크론잡과 비슷하지만, 이 경우에는 지정된 컴퓨터에서 실행되도록 (보통은 일정에 따라) 봇이 파견된다는 점을 제외하면 다릅니다.
이후 도입된 '유인 봇'은 사용자가 본인의 컴퓨터에서 필요에 따라 실행할 수 있는 봇입니다. 이런 경우, 봇은 전체 작업이 아닌 전체 작업의 일부만 자동화할 가능성이 높습니다.
무인 봇과 비교했을 때 유인 봇에는 2가지 주요 이점이 있습니다.
최근에는 기업들이 기존의 무인 봇 외에도 더 많은 유인 봇을 배포하는 추세가 증가하고 있습니다.
오늘날 로보틱 프로세스 자동화(RPA)가 AI를 활용하는 영역은 여러 가지가 있습니다(향후 더 많은 사용 사례로 확장될 것으로 예상됩니다). 기본적으로 RPA가 하는 일은 사람이 작업을 수행할 때 하는 행동을 모방하는 것입니다.
다음은 네 가지 예시입니다.
RPA의 분명한 강점은 명확한 ROI와 일반 비즈니스 사용자가 프로그래밍할 수 있다는 것에 있습니다. RPA는 개념 자체로 매우 강력하며 향후 혁신과 적용에 있어 큰 잠재력을 가지고 있습니다. RPA를 통해 기업은 플랫폼을 먼저 현대화할 필요 없이 레거시 또는 기존 시스템에서 보다 현대적인 API 경제로 전환할 수 있습니다. RPA가 발전할 수 있는 영역은 다양합니다.
