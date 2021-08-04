제조업체는 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅 및 분석, AI 및 머신 러닝을 비롯한 새로운 기술을 생산 시설과 운영 전반에 통합하고 있습니다.

스마트 팩토리에는 데이터를 수집 및 분석하고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있는 고급 센서, 내장 소프트웨어 및 로보틱이 장착되어 있습니다. 생산 운영의 데이터를 ERP, 공급망, 고객 서비스 및 기타 엔터프라이즈 시스템의 운영 데이터와 결합하여 이전에 사일로화되었던 정보로부터 완전히 새로운 수준의 가시성과 통찰력을 창출할 때 더 높은 가치를 창출할 수 있습니다.

이러한 디지털 기술은 자동화 향상, 예측 유지 관리, 프로세스 개선의 자체 최적화, 그리고 무엇보다도 이전에는 불가능했던 새로운 차원의 효율성과 고객 대응으로 이어집니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 스마트 제조를 통해 생산 결함 탐지율을 최대 50%까지 개선하고 수율도 20% 향상시킬 수 있습니다.

스마트 팩토리의 개발은 제조업이 4차 산업 혁명에 진입할 수 있는 놀라운 기회를 제공합니다. 공장 현장의 센서에서 수집된 대량의 빅 데이터를 분석하면 제조 자산에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있으며 장비 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 예측 유지 보수를 수행하는 도구를 제공받을 수 있습니다.

첨단 IoT 장치 사용을 통해 스마트 팩토리에서 생산성이 높아지고 품질이 향상됩니다. 수동 검사 비즈니스 모델을 AI 기반의 시각적 인사이트로 교체하면 제조 오류를 줄이고 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 최소한의 투자로 품질 관리 담당자는 클라우드에 연결된 스마트폰을 설정하여 어디에서나 제조 프로세스를 모니터링할 수 있습니다. 머신 러닝 알고리즘을 적용함으로써 제조업체는 수리 작업 비용이 더 많이 드는 후기 단계에서가 아니라 그 즉시 오류를 감지할 수 있습니다.

Industry 4.0 개념과 기술은 개별 및 프로세스 제조뿐만 아니라 석유 및 가스, 광업 및 기타 산업 부문을 비롯한 모든 유형의 산업 기업에 적용할 수 있습니다.

