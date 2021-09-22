자금 세탁 방지란 무엇인가요?

자금 세탁 방지법은 미국에서 자금 세탁 범죄를 예방하고 기소하기 위해 함께 작동하는 여러 법과 정책의 모음입니다. 자금 세탁 범죄는 종종 여러 국가에서 발생하므로 자금 세탁범과의 싸움에는 여러 국내 및 국제 정부 기관 간의 협력이 필요합니다. 다음은 자금 세탁을 방지하는 미국의 가장 주목할 만한 법률에 대한 개요입니다.

이러한 행위 및 조직에는 다음이 포함됩니다.

은행 보안법(BSA): 통화 및 외국 거래 보고법으로도 알려진 BSA는 1970년에 제정되었으며, 은행 및 기타 금융 기관을 통한 자금 세탁 행위를 예방하고 기소하기 위한 최초의 법률이었습니다. 은행 보안법은 은행이 자금 이동을 추적하여 불법 활동의 자금 조달을 막기 위해 정부 조사에 협조하도록 규정하고 있습니다. 예를 들어, 은행은 미화 10,000달러를 초과하는 현금 거래에 대해 통화 거래 보고서(CTR)를 작성해야 합니다.

자금 세탁 방지법: 이 법은 1986년에 제정되었으며, 자금 세탁을 연방 범죄로 규정했습니다. 주요 초점은 마약 카르텔의 자금 세탁을 단속하는 것입니다. 이를 통해 정부는 누구든 범죄로 기소하지 않고 자산을 압수할 수 있습니다. 이 법은 또한 현금뿐만 아니라 10,000달러 이상의 모든 거래를 포함하도록 CTR을 확대했습니다.

Annunzio-Wylie 자금 세탁 방지법: 1992년에 제정된 이 법은 주로 은행에 초점을 맞추고 있습니다. 이 법은 자금 세탁 방지 관행을 이행하도록 요구하며, 범죄자가 자금 세탁 목적으로 기관을 이용하도록 허용하는 경우 처벌합니다. 이 법안은 자금 세탁이 의심되는 고객이나 거래가 있을 경우 은행이 작성해야 하는 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 도입했습니다.

애국자법: 이는 2001년 9월 11일 뉴욕 테러 공격 이후 시행되었으며, 자금 세탁을 통한 테러 자금 조달(CFT) 및 테러 활동을 추적하고 퇴치하는 것을 목표로 합니다. 이 법안은 은행과 정부 내 반테러 부서 간의 협력을 강화하고, 돈세탁에 대한 벌금과 형량을 높였습니다. 애국자법의 핵심은 고객 알기 규칙(KYC)이라고도 하는 고객 식별 프로그램(CIP)으로, 은행이 고객을 조사하도록 강제하는 제도입니다.

FinCEN: 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 BSA 및 애국자법 규정에 금융기관이 준수해야 하는 고객 실사에 대한 엄격한 규정을 추가하고 이를 시행하고 있습니다.

여러 국내 및 국제 정부 기관, 기관 및 법 집행 기관이 전 세계에서 자금 세탁에 맞서고 있습니다.