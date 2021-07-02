B2B(기업 간 통합)는 둘 이상의 조직 간의 비즈니스 프로세스 및 커뮤니케이션을 자동화하는 것입니다. 이를 통해 주요 비즈니스 프로세스를 자동화하여 고객, 공급업체 및 비즈니스 파트너와 보다 효과적으로 작업하고 거래할 수 있습니다.
B2B 통합 소프트웨어는 정보를 디지털화하고 조직의 에코시스템을 통해 신속하게 전달하는 데 필요한 아키텍처를 제공합니다.
B2B 통합 플랫폼은 기업이 파트너 커뮤니티 전반의 복잡한 B2B 및 전자 데이터 교환 (EDI) 프로세스를 모두 단일 게이트웨이로 통합할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼은 소스 애플리케이션에서 데이터를 수집하고 데이터를 표준화된 형식으로 변환한 다음 적절한 전송 프로토콜을 사용하여 비즈니스 파트너에게 문서를 보냅니다.
B2B 통합 소프트웨어는 온프레미스에서 사용할 수 있으며, 호스팅 클라우드 서비스를 통해 통합 서비스에 액세스할 수도 있습니다.
디지털화로 인해 파트너와 고객의 기대치가 높아지고 있습니다. 조직은 디지털로 연결된 세상에서 느리고 비효율적이며 오류가 발생하기 쉬운 수동 데이터 처리가 지속 불가능하다는 것을 깨닫습니다. 그리고 각 기업은 파트너와 파일과 메시지를 교환하기 위한 자체적인 시스템과 애플리케이션을 갖추고 있습니다. 서로 다른 기술은 소통을 어렵게 만듭니다.
수익 증대, 시장 출시 시간 단축, 효율성 향상과 같은 목표를 달성하기 위해서는 성공적인 조직 네트워크가 필요하며, 이를 위해서는 최신 B2B 통합 솔루션이 필요합니다.1 올바른 B2B 툴을 사용하면 조직은 빠르고 안정적으로 디지털 방식으로 연결하고 통신할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 제품과 서비스를 시장에 출시하는 데 걸리는 시간을 줄이고 기업이 경쟁에 필요한 신속성과 민첩성을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
온보딩 요청은 절대 거절하지 마세요. AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct 등 다양한 보안 중심 인터넷 통신 프로토콜을 지원합니다.
데이터베이스, SAP를 비롯한 백엔드 시스템과 AWS S3 클라이언트 어댑터로 Cloud Object Storage에 연결할 수 있는 어댑터가 포함되어 있습니다.
문서를 한 형식에서 다른 형식으로 변환하는 강력한 모든 형식 간 변환 기능을 제공합니다.
데이터 필드의 시각화를 활성화하고 문서 간의 관계를 표시합니다.
시스템 관리자와 파트너에게 실시간 활동 및 상태 정보를 제공할 수 있는 중앙 대시보드에서 이벤트 관리 및 보고, 감사를 제공합니다.
저장 중이거나 이동 중인 데이터를 암호화하세요. 최신 암호 및 알고리즘을 지원하는 강력한 인증서 관리 기능을 제공합니다.
전송되는 정보에 그래픽 비즈니스 프로세스 모델링으로 비즈니스 규칙을 적용하여 오류를 식별합니다.
대용량 파일을 더 빠르게 보낼 수 있습니다. 모든 크기의 파일과 메시지 전송 기능이 포함되어 있습니다.
Li & Fung은 공급망 관리 솔루션이 중국 광군절 판매 행사 기간 동안 기하급수적으로 급증하는 거래를 처리할 수 있도록 확장할 수 있는지 확인해야 했습니다. 이 회사는 IBM® Services와 협력하여 IBM® Sterling B2B Integrator 솔루션을 테스트하고 조정하여 시간당 최대 100만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있었습니다.
