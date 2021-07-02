디지털화로 인해 파트너와 고객의 기대치가 높아지고 있습니다. 조직은 디지털로 연결된 세상에서 느리고 비효율적이며 오류가 발생하기 쉬운 수동 데이터 처리가 지속 불가능하다는 것을 깨닫습니다. 그리고 각 기업은 파트너와 파일과 메시지를 교환하기 위한 자체적인 시스템과 애플리케이션을 갖추고 있습니다. 서로 다른 기술은 소통을 어렵게 만듭니다.

수익 증대, 시장 출시 시간 단축, 효율성 향상과 같은 목표를 달성하기 위해서는 성공적인 조직 네트워크가 필요하며, 이를 위해서는 최신 B2B 통합 솔루션이 필요합니다.1 올바른 B2B 툴을 사용하면 조직은 빠르고 안정적으로 디지털 방식으로 연결하고 통신할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 제품과 서비스를 시장에 출시하는 데 걸리는 시간을 줄이고 기업이 경쟁에 필요한 신속성과 민첩성을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.